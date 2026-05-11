Метъл бандата Dishonored с мощно завръщане и концерти в три града

От тежкия метълкор до емоционалния алтърнатив метъл на български език – софийската банда Dishonored уверено затвърждава мястото си сред най-интересните имена на родната рок сцена. С новото EP „Из Дълбоки Води“ и актуалния сингъл „Не ми ли стига“, групата навлиза в нов творчески период, белязан от по-зряло звучене, лични текстове и активна концертна дейност.

Създадени в края на 2015 година в София, Dishonored стартират като метълкор формация с агресивен звук и тежки рифове. Ранните им проекти, сред които EP-то „Aminds“ от 2020 година, привличат вниманието на феновете с песни като „Vices“ и „Devil Nation“. Именно тогава групата започва активно участие по фестивални сцени и клубни концерти в България.

През последните години музикантите предприемат сериозна стилова трансформация. Вместо да следват класическите метълкор рамки, те насочват музиката си към алтернативен и ню метъл саунд, а текстовете преминават изцяло на български език. Резултатът е EP-то „Из Дълбоки Води“ – проект, който комбинира тежест, мелодичност и лични послания.

Сред най-силните песни в новия материал се открояват „Траума“ и „Не ми ли стига“ – композиции, които показват по-емоционалната и зряла страна на бандата. Новият видеоклип към „Не ми ли стига“ е в основата на актуалното национално мини турне на групата през май 2026 година.

Предстоящите концерти включват:

14.05 – Пловдив – Бар Fabric

15.05 – Бургас – Клуб Модерен Театър

16.05 – Асеновград – Клуб Кошипрайм

Билети: на място

През годините Dishonored натрупват сериозен сценичен опит с участия на фестивали като Hills of Rock, Sea of Black и международния конкурс Wacken Metal Battle Bulgaria. Бандата има участие и на румънския Flex Fest, което затвърждава присъствието ѝ и извън страната.

Зад актуалния звук на Dishonored стоят Мартин Боев – вокали, китара и семпли, Николай Крумов – бас, и Калоян Георгиев – барабани. Заедно тримата изграждат модерно и тежко звучене, което успешно съчетава агресията на метъла с мелодичността на алтернативния рок.

С постоянни участия, нова музика и ясно изградена идентичност, Dishonored продължават уверено напред, доказвайки, че съвременната българска рок и метъл сцена има какво ново да предложи.

Тежки рифове, силна енергия и български текстове без компромис – Dishonored канят феновете на три незабравими вечери, които обещават истинско живо преживяване и „хард“ емоция. Ако търсите новото лице на модерния български метъл, сцената на бандата Dishonored през май е мястото, където трябва да бъдете.

Оля АЛ-АХМЕД