Питър Джаксън, създателят на „Властелинът на пръстените“, с почетна „Златна палма“ на филмовия фестивал в Кан

Новозеландският режисьор сър Питър Джаксън, създател на трилогията „Властелинът на пръстените“, бе удостоен с почетната „Златна палма“ на церемонията по откриването на 79-ия филмов фестивал в Кан.

Церемонията беше излъчена от France Television. Наградата на Джаксън беше връчена от американския актьор Илайджа Ууд, който изигра хобита Фродо в известната му трилогия.

„Никога не съм си представял, че ще спечеля „Златна палма“. Това е прекрасна изненада, защото не правя филми за тази награда. Бил съм в Кан два пъти и тези пътувания бяха важни етапи в кариерата ми“, призна режисьорът.

Той отбеляза с усмивка, че присъствието му на Marché du Film в Кан му е помогнало да промотира първия си филм, научнофантастичния комедиен филм на ужасите „Лош вкус“ (1987). Той си спомни, че преди 25 години, когато медиите предричаха, че адаптацията му по „Властелинът на пръстените“ ще се провали, той донесе на фестивала откъс от филма, който значително промени възприемането му.

79-ият филмов фестивал в Кан беше открит в Двореца на фестивалите и конгресите на Кроазет в Кан. Двадесет и четири филма ще се състезават за главната награда в основната програма. Церемонията по награждаването ще се състои в последния ден на фестивала, 23 май.