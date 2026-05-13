Питър Джаксън, създателят на „Властелинът на пръстените“, с почетна „Златна палма“ на филмовия фестивал в Кан

Новозеландският режисьор сър Питър Джаксън, създател на трилогията „Властелинът на пръстените“, бе удостоен с почетната „Златна палма“ на церемонията по откриването на 79-ия филмов фестивал в Кан.
Церемонията беше излъчена от France Television. Наградата на Джаксън беше връчена от американския актьор Илайджа Ууд, който изигра хобита Фродо в известната му трилогия.
„Никога не съм си представял, че ще спечеля „Златна палма“. Това е прекрасна изненада, защото не правя филми за тази награда. Бил съм в Кан два пъти и тези пътувания бяха важни етапи в кариерата ми“, призна режисьорът.
Той отбеляза с усмивка, че присъствието му на Marché du Film в Кан му е помогнало да промотира първия си филм, научнофантастичния комедиен филм на ужасите „Лош вкус“ (1987). Той си спомни, че преди 25 години, когато медиите предричаха, че адаптацията му по „Властелинът на пръстените“ ще се провали, той донесе на фестивала откъс от филма, който значително промени възприемането му.
79-ият филмов фестивал в Кан беше открит в Двореца на фестивалите и конгресите на Кроазет в Кан. Двадесет и четири филма ще се състезават за главната награда в основната програма. Церемонията по награждаването ще се състои в последния ден на фестивала, 23 май.
1 кой мy дpeмe
Джаксън създава една орязана версия за екрана дето е почти изцяло негова измислица
например Фродо го спасява Леголас от назгулите, не Арвен
Фродо тръгва с пръстена на 50, не 20 годишен
08:26 13.05.2026
2 Европерспективи
08:39 13.05.2026
3 Нонстоп
До коментар #2 от "Европерспективи":Златна чалма на нас
08:42 13.05.2026
4 Исторически парк
08:44 13.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ивелин Михайлов
До коментар #6 от "кой мy дpeмe":Гейчетата не сте доволни 😆
09:17 13.05.2026
8 БАЦЕ ЕООД
09:31 13.05.2026
9 ганю
04:04 14.05.2026
10 Асен
17:13 14.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Асен
До коментар #1 от "кой мy дpeмe":Абе реално и аз не съм особен фен на филма. Първо, вярно си е доста свободно съчинение. Винаги ми е било странно когато имат реален материал по който да работят, а те го променят до неузнаваемост. Но са постигнали целта. Филмите по Властелинът са направени подходящи за масовия потребител
( нарочно не казвам специфично за Американската публика. А за масовата. Защото и в Америка има мн критика за тези неща. Същевременно на мн места по света си има такива консуматори при които специфично тези неща са вървежни).
Второ, захаросано е за да се продава и да е вървежно. Което също не е оправдание за толкова свободни съчинения.
Трето, при случай че бъде направено както реално трябва да бъде, то по-скоро ще прилича на нашенски филм за османското робство. Докато захаросаните Елфически принцески продават. Също и фактът че никой не иска престарели, дърти хобити. Д-р си е младото: ха-ха.
Шегата на страна. Но да. Както Норвежците не бяха особенно очаровани от холивудската интерпретация, така и аз. Но все пак трябва да й го призная; ефектна е. Почти няма общо с това какво трябваше да бъде. Но е ефектно.
17:56 14.05.2026