Днес се сбогуваме с певицата Янка Рупкина в Бургас

11 Април, 2026 09:12 727 9

Поклонението започва в 11:00 в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поклонението пред Янка Рупкина е днес, 11 април, в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас. То ще започне от 11:00 ч., а от 13:00 ч. опелото в нейна памет ще отслужи Сливенският митрополит Арсений, съобщиха за БТА от Община Бургас.

Народната певица Янка Рупкина почина на 7 април на 87-годишна възраст след продължително боледуване.

Народната певица Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г. Сред известните ѝ песни са освен „Калиманку, Денку мари хубава“, са „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Песен за Атанас Манчев“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“, „Димо Невена думаше“ други.

Янка Рупкина е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мими Кучева🐕

    2 8 Отговор
    Ша оди да пее на Боби Михайлов?🤔💋🤔

    09:21 11.04.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 5 Отговор
    ЗА 35 ГОДИНИ УНИЩОЖИХМЕ
    1350 ГОДИНИ КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

    Коментиран от #3

    09:22 11.04.2026

  • 3 федерас

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    не мое змяташ 45 години

    09:23 11.04.2026

  • 4 кой мy дpeмe

    2 12 Отговор
    ама не ме занимавайте с неква шопкиня
    шопето не е българия

    Коментиран от #5, #6, #9

    09:31 11.04.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "кой мy дpeмe":

    ВИКАШ ЩОМ НЕ Е ВЪВ ФЕСБУК
    И ТИК ТОК
    ......
    МОЖЕ ДА Е ВЕЛИКА БЪЛГАРСКА ПЕВИЦА ,АМА НЕ Е АКТУАЛНА
    ......
    УФФФ ..

    09:36 11.04.2026

  • 6 ДженZи

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "кой мy дpeмe":

    Тъпанар недоучил?!

    Коментиран от #7

    09:43 11.04.2026

  • 7 1488

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "ДженZи":

    то не било жензи, а жипси

    09:51 11.04.2026

  • 8 СВД

    5 0 Отговор
    Нищо не знаят младите бунаци! Когато се пее Калиманко Денко, мари, на втория стих задължително се гърми! На открито или в тавана на хоремаг! Обезлюдена днес Странджа е родила легенди, личности - епохи, дух, борба и любов! Янка е от тях!

    09:56 11.04.2026

  • 9 Тя не е

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "кой мy дpeмe":

    шопкиня, а е от Странджанско село.

    10:23 11.04.2026