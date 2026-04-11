Днес се сбогуваме с певицата Янка Рупкина в Бургас

Поклонението пред Янка Рупкина е днес, 11 април, в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас. То ще започне от 11:00 ч., а от 13:00 ч. опелото в нейна памет ще отслужи Сливенският митрополит Арсений, съобщиха за БТА от Община Бургас.
Народната певица Янка Рупкина почина на 7 април на 87-годишна възраст след продължително боледуване.
Народната певица Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г. Сред известните ѝ песни са освен „Калиманку, Денку мари хубава“, са „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Песен за Атанас Манчев“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“, „Димо Невена думаше“ други.
Янка Рупкина е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мими Кучева🐕
09:21 11.04.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
1350 ГОДИНИ КУЛТУРНА ТРАДИЦИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Коментиран от #3
09:22 11.04.2026
3 федерас
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":не мое змяташ 45 години
09:23 11.04.2026
4 кой мy дpeмe
шопето не е българия
Коментиран от #5, #6, #9
09:31 11.04.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "кой мy дpeмe":ВИКАШ ЩОМ НЕ Е ВЪВ ФЕСБУК
И ТИК ТОК
......
МОЖЕ ДА Е ВЕЛИКА БЪЛГАРСКА ПЕВИЦА ,АМА НЕ Е АКТУАЛНА
......
УФФФ ..
09:36 11.04.2026
6 ДженZи
До коментар #4 от "кой мy дpeмe":Тъпанар недоучил?!
Коментиран от #7
09:43 11.04.2026
7 1488
До коментар #6 от "ДженZи":то не било жензи, а жипси
09:51 11.04.2026
СВД
09:56 11.04.2026
9 Тя не е
До коментар #4 от "кой мy дpeмe":шопкиня, а е от Странджанско село.
10:23 11.04.2026