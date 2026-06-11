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Откриха мраморен торс на още един гръцки бог в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Откриха мраморен торс на още един гръцки бог в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

11 Юни, 2026 11:32 802 4

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  • гръцки бог-
  • археология

Вчера бе открита част от статуя, за която се предполага, че е на богинята Артемида

Откриха мраморен торс на още един гръцки бог в Хераклея Синтика (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Мраморен торс беше открит при археологическите разкопки на античния град Хераклея Синтика край Петрич. Находката е в района на източния край на форума и по предварителни данни датира от римския императорски период. Това каза за БТА проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН, ръководител на проучванията в античния град.

Откриха мраморен торс на още един гръцки бог в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Според първоначалните предположения на археолозите откритият фрагмент е част от мраморна статуя, която може да изобразява божеството Аполон или Дионис. Работата на терен продължава, като екипът разкрива пространството около находката с цел да бъдат установени допълнителни елементи от скулптурата и нейният контекст.

„Съвсем близо сме до източния край на форума и е нормално да излизат такива находки. Надяваме се да открием и по-добре запазени части, които да дадат по-пълна представа за статуята“, допълни професор Вагалински. По думите му това е третият подобен мраморен фрагмент, открит в района през последните години. Два сходни артефакта, намерени по-рано, вече са експонирани в Историческия музей в Петрич. По-подробна информация за новооткрития мраморен торс се очаква след приключване на първоначалното му почистване и анализ.

Вчера беше открита част от мраморна статуя на богиня, за която се предполага, че е скулптурно изображение на богинята Артемида.


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