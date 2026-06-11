Христо Мутафчиев се нахвърли на директорката на НДК: Моме проста! Кой ти даде поста?

Преди ден директорката на НДК Андрияна Татарова хвърли обвинения, че Евтим Милошев има много „лоши съветници“, споменавайки името на Христо Мутафчиев сред тях. Актьорът и председател на Съюза на артистите у нас не ѝ остана длъжен, като се закани да потърси правата си в съда, а освен това използва смехотворен цитат на големия поет и писател Радой Ралин.
„Абе, моме проста! Кой ти даде поста?“, цитира Христо Мутафчиев в публично обръщение към Андрияна Татарова. „С думите на Радой Ралин искам да обърна внимание, че току-що името ми беше забъркано в поредния скандал от директорката на НДК - Андрияна Татарова. Тази жена си позволи да ме обвини, че съм „съветник“ на министър Милошев и едва ли не живея в кабинета му, само за да я „махна“ от позицията ѝ, където се разписва срещу 14 000 евро месечно! За сведение на г-жа Татарова: вчера не бях в кабинета на министъра, защото бях на театрален фестивал в Ямбол. Днес също не бях там, защото имах други спешни казуси, свързани с нашите дружества по места“, гласи публикацията на актьора.
Припомняме, че преди дни НДК беше отразен със скандал, като министърът Евтим Милошев изнесе данни, от което става ясно, че институцията е в огромен дълг, докато директорката Татарова взима заплата от почти 14 хиляди евро.
Андрияна Татарова отрече информацията, но отказва да разкрие точния размер на заплатата си като посочи, че според нея това е организирана атака срещу нея.
„След тези лъжи нещата вече стават лични. Настоявам за незабавна и най-щателна проверка на управлението на Съвета на директорите: Андрияна Татарова, Нина Найденова, Сашо Ганов, Мариана Арсенова, Емилия Петкова от всички компетентни органи: Главен инспекторат към МС, Сметна палата, АДФИ, КПК, Инспекция по труда, Прокуратура! Освен това настоявам за дисциплинарното отстраняване на всички и възстановяване на всяка стотинка, източена от институцията чрез заплати, обществени поръчки, наеми, далавери, схеми… Ще се видим в съда, където ще трябва да се докаже всяка дума от клеветите на Андрияна Татарова! Няма да позволя на такива като нея да петнят името ми и да ограбват българската култура“, казва в заключение Христо Мутафчиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
15:02 11.06.2026
2 Сигурно
Коментиран от #6
15:04 11.06.2026
3 От тоя по прозд няма
Всички в гилдията го ненавиждат
Няма думата
15:05 11.06.2026
4 Сила
ТОВА Е НДК , ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ....заплатата не може да е тайна , не е частна секретна корпорация ....!!!?
Коментиран от #12
15:06 11.06.2026
5 сироко
15:07 11.06.2026
6 Сила
До коментар #2 от "Сигурно":Бая отдавна ще да е било ....като ученичка още !!!?
15:07 11.06.2026
7 Тома
15:07 11.06.2026
8 НАСКО
15:12 11.06.2026
9 Възпитан
15:12 11.06.2026
10 Коко
15:14 11.06.2026
11 Охлюв
15:17 11.06.2026
12 Не следиш качествено
До коментар #4 от "Сила":Тя вчера си обяви всички фишове
Стига сте плюли
Тя направи много за ндк
Млада, умна. Способна и сътрудниците Й са прекрасни
Тази година направиха чудесни обиколки в деня на музеите
Някой се глас за пост
Жената е много работлива и с познание
Обектът е огромен и там са направени много поразии от председателството на сланинката
Заменяли са мрамора във фоайето със фаянс
Къде са изнесени мраморните плочи
На коя Величка
Оставете горната да работи спокойно
Коментиран от #18, #20
15:18 11.06.2026
13 Е-бател като културен деятел
15:19 11.06.2026
14 Ха ха
15:19 11.06.2026
15 Никой
15:29 11.06.2026
16 Джоко
15:32 11.06.2026
17 РИСТЮ ФЕН НА ВИНЕТУ
15:32 11.06.2026
18 Сила
До коментар #12 от "Не следиш качествено":Напомняш ми на бате Сашо Дончев от" Овъргаз "
"Оставете ни да работим спокойно ...!!!???!!!"
Той открадна стотици милиони , не плаща данъци , не отчита печалби но иска да" работи"
спокойно ....???!!!!???
15:33 11.06.2026
19 Мунчо
15:34 11.06.2026
20 ои8уйхътгрф
До коментар #12 от "Не следиш качествено":Татарова и умна???? Ти явно освен сляп (щото наречече туй нящу и "млада") си и уникално проcт... Туй животну е толкуз тъпу, че навремето баща и сигурно раздаде пари за 3 мезонета на Витошка за да може дъщеря му да избута някву вишу...
Представи си положението- млада и симпатична студентка бива разчеквана от доценти и асистенти по всички отверстия като най-редовно го правеха групово и ВЪПРЕКИ ТОВА се налагаше баща и да плаща яко щото туй е УНИКАЛНУ ТЪПУ ЖИВОТНУ
Коментиран от #21
15:37 11.06.2026
21 Сила
До коментар #20 от "ои8уйхътгрф":Е сега явно събира пари да купи апартамент на баща си ....човека сигурно живее под "Моста на влюбените " щото е профукал всичко за НБУ !!!?
15:54 11.06.2026
22 Денис Словак
15:59 11.06.2026
23 Мутафчиев е елементарен
16:03 11.06.2026
24 Анонимен
16:07 11.06.2026
25 Сталин
-ВИ Ленин
16:10 11.06.2026
26 Муфтачиев
16:11 11.06.2026