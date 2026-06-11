Христо Мутафчиев се нахвърли на директорката на НДК: Моме проста! Кой ти даде поста?

Преди ден директорката на НДК Андрияна Татарова хвърли обвинения, че Евтим Милошев има много „лоши съветници“, споменавайки името на Христо Мутафчиев сред тях. Актьорът и председател на Съюза на артистите у нас не ѝ остана длъжен, като се закани да потърси правата си в съда, а освен това използва смехотворен цитат на големия поет и писател Радой Ралин.

„Абе, моме проста! Кой ти даде поста?“, цитира Христо Мутафчиев в публично обръщение към Андрияна Татарова. „С думите на Радой Ралин искам да обърна внимание, че току-що името ми беше забъркано в поредния скандал от директорката на НДК - Андрияна Татарова. Тази жена си позволи да ме обвини, че съм „съветник“ на министър Милошев и едва ли не живея в кабинета му, само за да я „махна“ от позицията ѝ, където се разписва срещу 14 000 евро месечно! За сведение на г-жа Татарова: вчера не бях в кабинета на министъра, защото бях на театрален фестивал в Ямбол. Днес също не бях там, защото имах други спешни казуси, свързани с нашите дружества по места“, гласи публикацията на актьора.

Припомняме, че преди дни НДК беше отразен със скандал, като министърът Евтим Милошев изнесе данни, от което става ясно, че институцията е в огромен дълг, докато директорката Татарова взима заплата от почти 14 хиляди евро.

Андрияна Татарова отрече информацията, но отказва да разкрие точния размер на заплатата си като посочи, че според нея това е организирана атака срещу нея.

„След тези лъжи нещата вече стават лични. Настоявам за незабавна и най-щателна проверка на управлението на Съвета на директорите: Андрияна Татарова, Нина Найденова, Сашо Ганов, Мариана Арсенова, Емилия Петкова от всички компетентни органи: Главен инспекторат към МС, Сметна палата, АДФИ, КПК, Инспекция по труда, Прокуратура! Освен това настоявам за дисциплинарното отстраняване на всички и възстановяване на всяка стотинка, източена от институцията чрез заплати, обществени поръчки, наеми, далавери, схеми… Ще се видим в съда, където ще трябва да се докаже всяка дума от клеветите на Андрияна Татарова! Няма да позволя на такива като нея да петнят името ми и да ограбват българската култура“, казва в заключение Христо Мутафчиев.