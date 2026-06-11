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Христо Мутафчиев се нахвърли на директорката на НДК: Моме проста! Кой ти даде поста?

Христо Мутафчиев се нахвърли на директорката на НДК: Моме проста! Кой ти даде поста?

11 Юни, 2026 14:58 1 910 26

  • христо мутафчиев-
  • ндк-
  • директор-
  • председател-
  • актьор-
  • андрияна татарова

Актьорът директно адресира думите на Андрияна Татарова, според която Евтим Милошев има "лоши съветници"

Христо Мутафчиев се нахвърли на директорката на НДК: Моме проста! Кой ти даде поста? - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Преди ден директорката на НДК Андрияна Татарова хвърли обвинения, че Евтим Милошев има много „лоши съветници“, споменавайки името на Христо Мутафчиев сред тях. Актьорът и председател на Съюза на артистите у нас не ѝ остана длъжен, като се закани да потърси правата си в съда, а освен това използва смехотворен цитат на големия поет и писател Радой Ралин.

„Абе, моме проста! Кой ти даде поста?“, цитира Христо Мутафчиев в публично обръщение към Андрияна Татарова. „С думите на Радой Ралин искам да обърна внимание, че току-що името ми беше забъркано в поредния скандал от директорката на НДК - Андрияна Татарова. Тази жена си позволи да ме обвини, че съм „съветник“ на министър Милошев и едва ли не живея в кабинета му, само за да я „махна“ от позицията ѝ, където се разписва срещу 14 000 евро месечно! За сведение на г-жа Татарова: вчера не бях в кабинета на министъра, защото бях на театрален фестивал в Ямбол. Днес също не бях там, защото имах други спешни казуси, свързани с нашите дружества по места“, гласи публикацията на актьора.

Припомняме, че преди дни НДК беше отразен със скандал, като министърът Евтим Милошев изнесе данни, от което става ясно, че институцията е в огромен дълг, докато директорката Татарова взима заплата от почти 14 хиляди евро.

Андрияна Татарова отрече информацията, но отказва да разкрие точния размер на заплатата си като посочи, че според нея това е организирана атака срещу нея.

„След тези лъжи нещата вече стават лични. Настоявам за незабавна и най-щателна проверка на управлението на Съвета на директорите: Андрияна Татарова, Нина Найденова, Сашо Ганов, Мариана Арсенова, Емилия Петкова от всички компетентни органи: Главен инспекторат към МС, Сметна палата, АДФИ, КПК, Инспекция по труда, Прокуратура! Освен това настоявам за дисциплинарното отстраняване на всички и възстановяване на всяка стотинка, източена от институцията чрез заплати, обществени поръчки, наеми, далавери, схеми… Ще се видим в съда, където ще трябва да се докаже всяка дума от клеветите на Андрияна Татарова! Няма да позволя на такива като нея да петнят името ми и да ограбват българската култура“, казва в заключение Христо Мутафчиев.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дориана

    44 6 Отговор
    Много нагло поведение на директорката на НДК Татарова. Трябва да се разследва цялата и дейност има сериозни съмнения за корупция. Самото и поведение я издава, защото всички виновни са на принципа- Атаката е най- добрата защита. Това поведение е типично за ГЕРБ.

    15:02 11.06.2026

  • 2 Сигурно

    30 4 Отговор
    Пускала е на Бойко на младини.

    Коментиран от #6

    15:04 11.06.2026

  • 3 От тоя по прозд няма

    17 4 Отговор
    Новак който се мазни навред като тиква на плет
    Всички в гилдията го ненавиждат
    Няма думата

    15:05 11.06.2026

  • 4 Сила

    39 2 Отговор
    Пак не разбрах ...КОЛКО ПАРИ ВЗИМА ГОСПОЖАТА ???!!!!???
    ТОВА Е НДК , ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ ОТ НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ....заплатата не може да е тайна , не е частна секретна корпорация ....!!!?

    Коментиран от #12

    15:06 11.06.2026

  • 5 сироко

    21 3 Отговор
    Вчера беше с Боко , днес с летеца, театрален и простикален моралитет.....

    15:07 11.06.2026

  • 6 Сила

    18 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сигурно":

    Бая отдавна ще да е било ....като ученичка още !!!?

    15:07 11.06.2026

  • 7 Тома

    22 2 Отговор
    Кой може освен твоя най голям приятел бати Бойко тиквата да ме назначи

    15:07 11.06.2026

  • 8 НАСКО

    29 7 Отговор
    Не знам за тази женица, но Ицето е изключително неприятна личност!

    15:12 11.06.2026

  • 9 Възпитан

    25 7 Отговор
    Мутафчиев е доказано тъпо парче. Липсват първите години на възпитание-горкият сякаш не е растял сред хора, а е пасял овцете. Невероятен ръб, неприятен въздухар и слабичък актьор. Той и затова се напъва толкова години да окупира поста на председател на Съюза.

    15:12 11.06.2026

  • 10 Коко

    13 9 Отговор
    Много противна личност е Христо.А момата могла взела щом ЗАКОНА го позволява защо не.Някои хора вземаха МИЛИАРДИ и г-н Мутафчиев не се изказва момче Еди какво си кой те назначи като това от Банкя например.

    15:14 11.06.2026

  • 11 Охлюв

    14 0 Отговор
    ...то при оня Боршош беше още по-зле, ама не видях нещо да му направиха....

    15:17 11.06.2026

  • 12 Не следиш качествено

    6 10 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Тя вчера си обяви всички фишове
    Стига сте плюли
    Тя направи много за ндк
    Млада, умна. Способна и сътрудниците Й са прекрасни
    Тази година направиха чудесни обиколки в деня на музеите
    Някой се глас за пост
    Жената е много работлива и с познание
    Обектът е огромен и там са направени много поразии от председателството на сланинката
    Заменяли са мрамора във фоайето със фаянс
    Къде са изнесени мраморните плочи
    На коя Величка
    Оставете горната да работи спокойно

    Коментиран от #18, #20

    15:18 11.06.2026

  • 13 Е-бател като културен деятел

    13 4 Отговор
    На мутафчията му е останал четвърт акъл след инсулта. Простено му е да ръси простотии.

    15:19 11.06.2026

  • 14 Ха ха

    12 8 Отговор
    Полупарализирания от алкохол примат се прави на интересен, но на всички стана ясно кой е по–простия в случая.

    15:19 11.06.2026

  • 15 Никой

    5 2 Отговор
    Хората са измислили и телефони Ристьо . Не си длъжен да висиш в кошарата на " Дрийм тийм прадакшън " или в " Дрийм тийм филмс ". " Ало, Евтиме " !

    15:29 11.06.2026

  • 16 Джоко

    9 2 Отговор
    Тато, ви остави едно бижу да експлоатирате безплатно, вие го вкарахте в дълг чрез схеми и далавери. Сега ке се изтепате кой да му е шеф и да лапка блага пара от въздуха.

    15:32 11.06.2026

  • 17 РИСТЮ ФЕН НА ВИНЕТУ

    4 0 Отговор
    ЗАБРАВИЛИ БЕ РЮСТЬО ..УТРЮ ПРАТИ САМОЛЕТ ЗА ЕДНА ...ИЯНКА ХОРАТА ПОМНЯТ.

    15:32 11.06.2026

  • 18 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не следиш качествено":

    Напомняш ми на бате Сашо Дончев от" Овъргаз "
    "Оставете ни да работим спокойно ...!!!???!!!"
    Той открадна стотици милиони , не плаща данъци , не отчита печалби но иска да" работи"
    спокойно ....???!!!!???

    15:33 11.06.2026

  • 19 Мунчо

    4 0 Отговор
    Като чуя за култура и се хващам за кобура ми Янко.

    15:34 11.06.2026

  • 20 ои8уйхътгрф

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Не следиш качествено":

    Татарова и умна???? Ти явно освен сляп (щото наречече туй нящу и "млада") си и уникално проcт... Туй животну е толкуз тъпу, че навремето баща и сигурно раздаде пари за 3 мезонета на Витошка за да може дъщеря му да избута някву вишу...
    Представи си положението- млада и симпатична студентка бива разчеквана от доценти и асистенти по всички отверстия като най-редовно го правеха групово и ВЪПРЕКИ ТОВА се налагаше баща и да плаща яко щото туй е УНИКАЛНУ ТЪПУ ЖИВОТНУ

    Коментиран от #21

    15:37 11.06.2026

  • 21 Сила

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "ои8уйхътгрф":

    Е сега явно събира пари да купи апартамент на баща си ....човека сигурно живее под "Моста на влюбените " щото е профукал всичко за НБУ !!!?

    15:54 11.06.2026

  • 22 Денис Словак

    3 0 Отговор
    Мутафчиев май е изплискал легена и му е изпушил бушона.

    15:59 11.06.2026

  • 23 Мутафчиев е елементарен

    3 0 Отговор
    Посредствен актьор, по милост председател на съюза.

    16:03 11.06.2026

  • 24 Анонимен

    0 0 Отговор
    "Откриха мраморен торс на още един гръцки бог"!

    16:07 11.06.2026

  • 25 Сталин

    1 0 Отговор
    "Интелигенция не мозг нации,а г©вно"

    -ВИ Ленин

    16:10 11.06.2026

  • 26 Муфтачиев

    0 0 Отговор
    Много си неприятен.

    16:11 11.06.2026