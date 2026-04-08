Прощаваме се с певицата Янка Рупкина на 11 април в Бургас

Поклонението пред Янка Рупкина ще бъде на 11 април, събота, в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас. То ще започне от 11:00 ч., а от 13:00 ч. опелото в нейна памет ще отслужи Сливенският митрополит Арсений, съобщиха за БТА от Община Бургас.
Народната певица Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване, съобщи вчера БНТ.
Народната певица Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г. Сред известните ѝ песни са освен „Калиманку, Денку мари хубава“, са „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Песен за Атанас Манчев“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“, „Димо Невена думаше“ други. Янка Рупкина е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #5, #8
11:32 08.04.2026
2 Скоро
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И ти ще се умориш .
11:46 08.04.2026
3 вчера докторите имаха празник
11:52 08.04.2026
4 Яна Шопкиня
Коментиран от #6
11:52 08.04.2026
5 "Св. Ана"
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Чакаме те - и теб така, като нея !
11:53 08.04.2026
6 ......
До коментар #4 от "Яна Шопкиня":Н Е Щ А С Т Н И К !
11:55 08.04.2026
7 анти
12:38 08.04.2026
8 ганю
До коментар #1 от "Последния Софиянец":абсолютно 20 дни я държаха в кома
след това я изритаха във кома да се спасява както може
това е признанието на българите за 40 г работа дето
Разнася славата на Българската музика
с Трио Българка.
Това чака всеки от вас сле 40 г трудов стаж
егати политиците и държавата
да праска Тръмп 5-6 ракети атомни в софия и да
приключва мъката след 36 г мафия
17:39 08.04.2026