Новини
Култура »
Прощаваме се с певицата Янка Рупкина на 11 април в Бургас

8 Април, 2026 11:31 922 8

  • янка рупкина-
  • бургас-
  • поклонение-
  • погребение-
  • народна певица

Тя беше наричана от мнозина Гласа на Странджа

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поклонението пред Янка Рупкина ще бъде на 11 април, събота, в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас. То ще започне от 11:00 ч., а от 13:00 ч. опелото в нейна памет ще отслужи Сливенският митрополит Арсений, съобщиха за БТА от Община Бургас.

Народната певица Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване, съобщи вчера БНТ.

Народната певица Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г. Сред известните ѝ песни са освен „Калиманку, Денку мари хубава“, са „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Песен за Атанас Манчев“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“, „Димо Невена думаше“ други. Янка Рупкина е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Умориха я в болница Света Анна.

    Коментиран от #2, #5, #8

    11:32 08.04.2026

  • 2 Скоро

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И ти ще се умориш .

    11:46 08.04.2026

  • 3 вчера докторите имаха празник

    0 3 Отговор
    а певицата умряла . има много жанрове музика . има и конкуренция . дали е чалга, хора, рок или поп е важно . то за 2-3 седмици доста си отидоха от този свят . може да е заради войната . нова . още не е свършила старата и хоп . сега има един клип . леко хорър музика . бърз мотор , след него тича в черно с косата - смъртта , а зад нея в бяло е тичащ исус . на Велика сряда се пости .

    11:52 08.04.2026

  • 4 Яна Шопкиня

    3 7 Отговор
    ама що ме занимавате с неква шопкиня и хазарка ???

    Коментиран от #6

    11:52 08.04.2026

  • 5 "Св. Ана"

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Чакаме те - и теб така, като нея !

    11:53 08.04.2026

  • 6 ......

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Яна Шопкиня":

    Н Е Щ А С Т Н И К !

    11:55 08.04.2026

  • 7 анти

    1 2 Отговор
    Икона на НРБ културата. На Филип Кутев измишльотините. Фалшивият фолклор.

    12:38 08.04.2026

  • 8 ганю

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    абсолютно 20 дни я държаха в кома
    след това я изритаха във кома да се спасява както може
    това е признанието на българите за 40 г работа дето
    Разнася славата на Българската музика
    с Трио Българка.
    Това чака всеки от вас сле 40 г трудов стаж
    егати политиците и държавата
    да праска Тръмп 5-6 ракети атомни в софия и да
    приключва мъката след 36 г мафия

    17:39 08.04.2026