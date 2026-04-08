Прощаваме се с певицата Янка Рупкина на 11 април в Бургас

Поклонението пред Янка Рупкина ще бъде на 11 април, събота, в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Бургас. То ще започне от 11:00 ч., а от 13:00 ч. опелото в нейна памет ще отслужи Сливенският митрополит Арсений, съобщиха за БТА от Община Бургас.



Народната певица Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване, съобщи вчера БНТ.

Народната певица Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 г. село Богданово, община Средец. Нейната рождена дата по документи обаче е 25 август 1938 г. Сред известните ѝ песни са освен „Калиманку, Денку мари хубава“, са „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Песен за Атанас Манчев“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“, „Димо Невена думаше“ други. Янка Рупкина е сред най-известните изпълнителки на странджански народни песни.