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SMOOTH CRIMINAL за първи път в България: шоуто, което "съживява" Майкъл Джаксън

SMOOTH CRIMINAL за първи път в България: шоуто, което "съживява" Майкъл Джаксън

11 Юни, 2026 11:01 556 2

  • майкъл джаксън-
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  • спектакъл-
  • шоу

Спектакълът дава възможност на публиката да почувства емоцията, енергията и духа на Майкъл Джаксън

SMOOTH CRIMINAL за първи път в България: шоуто, което "съживява" Майкъл Джаксън - 1
Снимка: MUZE BG
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 20 ноември от 20:00 ч. Joy Station ще посрещне едно от най-впечатляващите музикални шоута, посветени на Майкъл Джаксън. За първи път в България пристига SMOOTH CRIMINAL – The Live MJ Experience – спектакъл, който връща магията, енергията и величието на Краля на поп музиката на сцената.

Това не е поредният концерт, казват организаторите на спектакълът. Това е възможност да се докоснем до музиката, която промени поколения, и до артиста, чието влияние продължава да се усеща и днес. От първите акорди до последния танцов ход, шоуто пресъздава атмосферата на една истинска Michael Jackson продукция.

Публиката ще чуе на живо най-големите хитове на Майкъл Джаксън и The Jackson 5 – „Billie Jean“, „Beat It“, „Thriller“, „Smooth Criminal“, „Dirty Diana“, „ABC“ и още много песни, които са оставили своя отпечатък в музикалната история.

На сцената ще видим впечатляващ лайв бенд, талантливи вокалисти, професионални танцьори, емблематични костюми и зрелищни визуални ефекти, които превръщат всяка песен в истинско преживяване.

SMOOTH CRIMINAL – The Live MJ Experience не е просто трибют. Това е шоу, което съживява една легенда и дава възможност на публиката да почувства емоцията, енергията и духа на Майкъл Джаксън по начин, който трудно може да бъде описан с думи.

На 20 ноември легендата оживява в София.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 майкъл има тук много почитатели

    1 0 Отговор
    ще е голямо шоу . били джейн е щура песен . преди години го съдиха за педофилия . но се споразумяха . първия в света дето си избелва кожата . и замразен . така когато измислят след години начин ще го съживят и пак ще прави концерти . преди турнето доста се беше поболял и уморил . но и мадона припада на тренировки . също и Лола . то си е изтощително . затова наште изпълнители са по едри .

    11:07 11.06.2026

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Нещо не сФанах !!! Да чуеш Майкъл Джексън на живо, означава да го изпее Майкъл Джексън...!?

    11:07 11.06.2026