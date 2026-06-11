SMOOTH CRIMINAL за първи път в България: шоуто, което "съживява" Майкъл Джаксън

На 20 ноември от 20:00 ч. Joy Station ще посрещне едно от най-впечатляващите музикални шоута, посветени на Майкъл Джаксън. За първи път в България пристига SMOOTH CRIMINAL – The Live MJ Experience – спектакъл, който връща магията, енергията и величието на Краля на поп музиката на сцената.

Това не е поредният концерт, казват организаторите на спектакълът. Това е възможност да се докоснем до музиката, която промени поколения, и до артиста, чието влияние продължава да се усеща и днес. От първите акорди до последния танцов ход, шоуто пресъздава атмосферата на една истинска Michael Jackson продукция.

Публиката ще чуе на живо най-големите хитове на Майкъл Джаксън и The Jackson 5 – „Billie Jean“, „Beat It“, „Thriller“, „Smooth Criminal“, „Dirty Diana“, „ABC“ и още много песни, които са оставили своя отпечатък в музикалната история.

На сцената ще видим впечатляващ лайв бенд, талантливи вокалисти, професионални танцьори, емблематични костюми и зрелищни визуални ефекти, които превръщат всяка песен в истинско преживяване.

SMOOTH CRIMINAL – The Live MJ Experience не е просто трибют. Това е шоу, което съживява една легенда и дава възможност на публиката да почувства емоцията, енергията и духа на Майкъл Джаксън по начин, който трудно може да бъде описан с думи.

На 20 ноември легендата оживява в София.