22 години без Рей Чарлз: Историята на слепия музикант, който покори света

На 10 юни се навършват 22 години от смъртта на легендарния американски музикант Ray Charles – човекът, когото светът познава като „Гения“. Неговият живот и творчество оставят забележителна следа в историята на музиката, а влиянието му продължава да се усеща и днес. Чарлз умира на 10 юни 2004 г. в дома си в Бевърли Хилс на 73-годишна възраст след продължителни здравословни проблеми.

Роден като Рей Чарлз Робинсън на 23 септември 1930 г. в Олбъни, той преживява тежко детство. Загубва зрението си още като малко момче, вероятно вследствие на глаукома, но това не успява да сломи любовта му към музиката. Още в училище за слепи и глухи усвоява пианото, кларинета и саксофона, а по-късно превръща музикалния талант в своя съдба.

Рей Чарлз е сред основоположниците на соул музиката. Той пръв успява да слее госпъл, блус, джаз и ритъм енд блус в ново звучене, което през 50-те години променя американската музикална сцена. Песни като What'd I Say, Georgia on My Mind, Hit the Road Jack, Unchain My Heart и I Can't Stop Loving You се превръщат в класики, които и днес звучат актуално.

Сред любопитните факти от живота му е, че той е един от първите афроамерикански изпълнители, които получават пълен творчески контрол върху записите си – нещо почти немислимо за времето. Освен това Чарлз отказва да изнася концерти пред разделена по расов признак публика, с което се превръща и в символ на борбата за граждански права в САЩ.

През 1962 г. издава албума Modern Sounds in Country and Western Music, който предизвиква революция, смесвайки кънтри и соул. Този проект не само оглавява класациите, но и доказва, че музиката няма жанрови и расови граници.

В кариерата си Рей Чарлз печели 17 награди „Грами“, а десетки негови записи са включени в Залата на славата на наградите. През годините е определян от мнозина музикални критици като един от най-влиятелните изпълнители на XX век.

Малко преди смъртта си музикантът завършва работата по последния си албум Genius Loves Company, записан в дует с редица звезди, сред които Нора Джоунс, Б. Б. Кинг и Уили Нелсън. Албумът излиза посмъртно и печели осем награди „Грами“, превръщайки се в един от най-големите успехи в кариерата му.

Няколко месеца след кончината му на екран излиза биографичният филм Ray, в който ролята на музиканта е поверена на Jamie Foxx. Изпълнението му носи награда „Оскар“ и запознава ново поколение зрители с историята на човека, превърнал се в една от най-големите легенди на световната музика.