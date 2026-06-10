22 години без Рей Чарлз: Историята на слепия музикант, който покори света

На 10 юни се навършват 22 години от смъртта на легендарния американски музикант Ray Charles – човекът, когото светът познава като „Гения“. Неговият живот и творчество оставят забележителна следа в историята на музиката, а влиянието му продължава да се усеща и днес. Чарлз умира на 10 юни 2004 г. в дома си в Бевърли Хилс на 73-годишна възраст след продължителни здравословни проблеми.
Роден като Рей Чарлз Робинсън на 23 септември 1930 г. в Олбъни, той преживява тежко детство. Загубва зрението си още като малко момче, вероятно вследствие на глаукома, но това не успява да сломи любовта му към музиката. Още в училище за слепи и глухи усвоява пианото, кларинета и саксофона, а по-късно превръща музикалния талант в своя съдба.
Рей Чарлз е сред основоположниците на соул музиката. Той пръв успява да слее госпъл, блус, джаз и ритъм енд блус в ново звучене, което през 50-те години променя американската музикална сцена. Песни като What'd I Say, Georgia on My Mind, Hit the Road Jack, Unchain My Heart и I Can't Stop Loving You се превръщат в класики, които и днес звучат актуално.
Сред любопитните факти от живота му е, че той е един от първите афроамерикански изпълнители, които получават пълен творчески контрол върху записите си – нещо почти немислимо за времето. Освен това Чарлз отказва да изнася концерти пред разделена по расов признак публика, с което се превръща и в символ на борбата за граждански права в САЩ.
През 1962 г. издава албума Modern Sounds in Country and Western Music, който предизвиква революция, смесвайки кънтри и соул. Този проект не само оглавява класациите, но и доказва, че музиката няма жанрови и расови граници.
В кариерата си Рей Чарлз печели 17 награди „Грами“, а десетки негови записи са включени в Залата на славата на наградите. През годините е определян от мнозина музикални критици като един от най-влиятелните изпълнители на XX век.
Малко преди смъртта си музикантът завършва работата по последния си албум Genius Loves Company, записан в дует с редица звезди, сред които Нора Джоунс, Б. Б. Кинг и Уили Нелсън. Албумът излиза посмъртно и печели осем награди „Грами“, превръщайки се в един от най-големите успехи в кариерата му.
Няколко месеца след кончината му на екран излиза биографичният филм Ray, в който ролята на музиканта е поверена на Jamie Foxx. Изпълнението му носи награда „Оскар“ и запознава ново поколение зрители с историята на човека, превърнал се в една от най-големите легенди на световната музика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #2, #3
07:58 10.06.2026
2 Трифонов
До коментар #1 от "Българин":Велики, като Рей Чарлз, определено нямаме. Даже нямаме такива, които да се доближават до него. Но, разбира се, това се отнася за всички народи. Не само за нашия. Не пиши такива тъпотии, че ужасно се излагаш.
Коментиран от #5
08:13 10.06.2026
3 Механик
До коментар #1 от "Българин":Да покажеш заслужено уважение пред творчеството на някой, няма нищо общо с това от каква националност си ти или той.
Нашите велики таланти са си велики и без да са нашите или вашите. Ако изобщо ме разбра, де.
08:21 10.06.2026
4 Дзак
08:21 10.06.2026
5 Aлфа Bълкът
До коментар #2 от "Трифонов":Ами, сигурно имаме, но кой ти слуша такава заспала музика. Има една световно известна песен "Hit the Road Jack" и с друго не е известен освен с вицовете за Стиви Уондър, който горе-долу е в същото дередже.
Коментиран от #6
08:32 10.06.2026
6 Алфа на Глупоста
До коментар #5 от "Aлфа Bълкът":Ко речи?
09:00 10.06.2026