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Прокуратурата се самосезира по случая с изграждането на къмпинг в Синеморец

Прокуратурата се самосезира по случая с изграждането на къмпинг в Синеморец

12 Юни, 2026 05:16, обновена 12 Юни, 2026 04:29 1 212 9

  • прокуратура-
  • синеморец-
  • къмпинг-
  • имот

Според държавното обвинение част от терените не могат да бъдат отдавани под наем, а за проекта не са били изпълнени и задължителни екологични процедури

Прокуратурата се самосезира по случая с изграждането на къмпинг в Синеморец - 1
Снимка: National Tourism Channel- Bulgaria
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Груби нарушения при процедурата за отдаване под наем на терен зад плаж "Бутамята" установи прокуратурата в Бургас.

Става дума за близо 35 декара общинска земя предвидена за временно разполагане на каравани, кемпери и палатки. Според държавното обвинение част от терените не могат да бъдат отдавани под наем, а за проекта не са били изпълнени и задължителни екологични процедури.

Прокуратурата установи, че сред отдадените под наем терени има както публична, така и частна общинска собственост.

Христо Колев, Окръжна прокуратура - Бургас: „Отдадените два имота частна общинска собственост не могат да бъдат отдавани под наем, съгласно закона. Същите разпоредби фигурират и в наредбата на самия Общински съвет. Т.е. Общинският съвет при взимане на решение е нарушил пряко и закона, и наредбата.”

Проектът е предвиден в защитена територия, където законът изисква допълнителни екологични процедури.

Христо Колев, Окръжна прокуратура - Бургас: „Ако решението на РИОСВ бъде отрицателно е пределно ясно, че тази дейност въобще не може да стартира. В случая такова решение не е било поискано и не е било взето.”

Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас: „При всички случаи ще бъдат издадена принудителна административна мярка за спиране на всякакви действия за осъществяване на намеренията им. А също ще има и наказателно постановление.”

От РИОСВ вече набелязват конкретни стъпки за възстановяване на терена.

Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас: „Това означава да бъдат премахнати всички колчета, кабели, да бъдат възстановени изцяло във вида, в който беше преди това."

Прокуратурата даде тридневен срок на Общинския съвет в Царево да отмени решението, а от общината заявиха, че ако се стигне до дело, ще се съобразят с решението на съда.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Добро утро

    5 0 Отговор
    Наистина ли никой не вижда какво се случва по крайбрежието в Созополска Община? Или там може и законите не важат?

    05:52 12.06.2026

  • 6 Интересно...?!

    4 2 Отговор
    Пълна тишина по случая от ГЕРБ,ПП и ДБ...!
    А иначе голям рев и квичене ,за спирането на подаряване оръжия за Украйна...!

    06:47 12.06.2026

  • 7 Събаряй

    5 0 Отговор
    Чисти терена и налагай солени глоби. Само така се решават подобни проблеми. Виновните да се си понесат наказанията и да се знае кои са.

    Коментиран от #8

    06:52 12.06.2026

  • 8 Хубаво пожелание!

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Събаряй":

    НО!
    На практика-не се изпълнява!
    Поне за сега!

    06:59 12.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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