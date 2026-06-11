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Световноизвестният пианист Кирил Герщайн с ексклузивен концерт в България през юли

Световноизвестният пианист Кирил Герщайн с ексклузивен концерт в България през юли

11 Юни, 2026 23:00 528 3

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На 16 юли София ще бъде домакин на концерт, който има всички предпоставки да се превърне в едно от музикалните събития на лятото

Световноизвестният пианист Кирил Герщайн с ексклузивен концерт в България през юли - 1
Снимка: Софийска филхармония
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

На 16 юли София ще бъде домакин на концерт, който има всички предпоставки да се превърне в едно от музикалните събития на лятото.

В зала „България“ от 19:00 ч. световноизвестният пианист Кирил Герщайн ще се срещне със Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров в програма, която събира две произведения с изключителен заряд – Третия концерт за пиано на Сергей Рахманинов и Първата симфония на Веселин Стоянов.

Рахманиновият Трети концерт е сред най-желаните и най-трудните произведения в целия клавирен репертоар. Наричан „Еверест за пианистите“, той поставя на изпитание не само виртуозността, но и артистичната смелост на всеки изпълнител. Именно с такива предизвикателства е свързван Кирил Герщайн – музикант от световна величина, който редовно концертира с най-престижните оркестри и диригенти на нашето време.

Световноизвестният пианист Кирил Герщайн с ексклузивен концерт в България през юли
Снимка: Софийска филхармония

Втората част на вечерта е посветена на Първата симфония на Веселин Стоянов – произведение, което заема особено място в историята на българската музика. Мащабна, емоционална и ярко оркестрирана, симфонията звучи като уверена заявка за мястото на българската култура в европейския музикален контекст.

Роден през 1979 г. във Воронеж, Русия, Кирил Герщайн е сред най-ярките пианисти на своето поколение. Неговият необичаен творчески път започва едновременно в света на класическата музика и джаза. Едва 14-годишен той става най-младият студент в историята на престижния колеж по музика Бъркли в Бостън, където учи джаз пиано по покана на легендарния вибрафонист Гари Бъртън. По-късно се насочва изцяло към класическата музика и завършва обучение в Манхатън, след което специализира при Дмитрий Башкиров в Мадрид и Ференц Радош в Будапеща.

Международният му пробив идва с Първата награда на престижния конкурс Артур Рубинщайн през 2001 г. Следват отличия като Gilmore Artist Award и Avery Fisher Career Grant, които го утвърждават сред водещите пианисти на световната сцена.

Герщайн концертира с най-значимите оркестри в света, сред които Берлинска филхармония, Концертгебау оркестър, Лондонският симфоничен оркестър, Гевантхаус оркестър - Лайпциг и водещите симфонични оркестри на САЩ. Работил е с диригенти като сър Саймън Ратъл, Пааво Ярви, Иван Фишер и Кирил Петренко, който го нарича „любимият ми пианист”.

Изкуството му се отличава с рядко съчетание от интелектуална дълбочина, техническа свобода и импровизационна спонтанност – наследство от ранните му джазови години.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Герщайн, Рубинщайн, пък оня перверзник не бил Епщайн, а бил Епстийн.

    23:11 11.06.2026

  • 2 тиририам

    1 0 Отговор
    Не знаех, че Батман е пианист.;)

    23:53 11.06.2026

  • 3 ДрБр

    0 0 Отговор
    Не го познавам

    00:14 12.06.2026