Община Средец учреди награда в памет на Янка Рупкина

16 Април, 2026 17:31 486 4

Наградата ще бъде връчена за пръв път на следващото издание на Националния странджански събор „Фолклорен венец Божура“

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нова награда в памет на певицата Янка Рупкина ще бъде връчена на следващото 34-то издание на Националния странджански събор „Фолклорен венец Божура“. Решението за нейното учредяване е на Организационния комитет на събора с председател кметът на община Средец инж. Иван Кичев, съобщават от общинската администрация, цитирани от БТА.

Новото отличие ще носи името „Приз „Янка Рупкина“ и ще бъде отразено в статута на конкурса. Участниците, които желаят да се състезават за наградата, трябва задължително да изпълнят песен от репертоара на певицата.

Янка Рупкина е родена и израснала в село Богданово, община Средец, и е сред най-изявените изпълнители на странджански народни песни. През 2012 г. тя е удостоена със званието „Почетен гражданин на община Средец“. С учредяването на наградата организаторите целят да засвидетелстват почит към нейното творчество и да съхранят песенното наследство, като дадат възможност то да бъде продължено от младите изпълнители, допълват от градската управа.

Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване в началото на месеца. Поклонението пред тленните ѝ останки в Бургас събра близки, приятели и почитатели на певицата, които ѝ отдадоха последна почит в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“. Опелото отслужи Сливенският митрополит Арсений.

Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 година, като в официалните документи рождената ѝ дата е записана като 25 август. Целият ѝ творчески път е неразривно свързан със Странджанската фолклорна област. Рупкина бе дългогодишен солист на „Мистерията на българските гласове“ и част от световноизвестното трио „Българка“, с което прослави българското народно пеене на най-престижните световни сцени. Сред нейните най-популярни и обичани песни остават „Калиманку, Денку“, „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“ и много други.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 така така

    1 0 Отговор
    Среден – една достойна община!

    17:57 16.04.2026

  • 2 хмммм

    2 0 Отговор
    Митко Николов от Бургас само лаеше колко много я почитал, но не учредява награда в нейно име. Какво ли няма да направи за да си вдигне малко рейтинга!

    17:58 16.04.2026

  • 3 Дън Бай

    1 0 Отговор
    Ей, страхотно! Да те чакат да умреш и да си направят PR-a.

    18:28 16.04.2026

  • 4 Сетила се Мара да се побара!

    1 0 Отговор
    Оставиха жената да умре като куче, с сега си правят PR !

    18:48 16.04.2026