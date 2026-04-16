Община Средец учреди награда в памет на Янка Рупкина

Нова награда в памет на певицата Янка Рупкина ще бъде връчена на следващото 34-то издание на Националния странджански събор „Фолклорен венец Божура“. Решението за нейното учредяване е на Организационния комитет на събора с председател кметът на община Средец инж. Иван Кичев, съобщават от общинската администрация, цитирани от БТА.

Новото отличие ще носи името „Приз „Янка Рупкина“ и ще бъде отразено в статута на конкурса. Участниците, които желаят да се състезават за наградата, трябва задължително да изпълнят песен от репертоара на певицата.

Янка Рупкина е родена и израснала в село Богданово, община Средец, и е сред най-изявените изпълнители на странджански народни песни. През 2012 г. тя е удостоена със званието „Почетен гражданин на община Средец“. С учредяването на наградата организаторите целят да засвидетелстват почит към нейното творчество и да съхранят песенното наследство, като дадат възможност то да бъде продължено от младите изпълнители, допълват от градската управа.

Янка Рупкина почина на 87-годишна възраст след продължително боледуване в началото на месеца. Поклонението пред тленните ѝ останки в Бургас събра близки, приятели и почитатели на певицата, които ѝ отдадоха последна почит в катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“. Опелото отслужи Сливенският митрополит Арсений.

Янка Рупкина е родена на 15 август 1938 година, като в официалните документи рождената ѝ дата е записана като 25 август. Целият ѝ творчески път е неразривно свързан със Странджанската фолклорна област. Рупкина бе дългогодишен солист на „Мистерията на българските гласове“ и част от световноизвестното трио „Българка“, с което прослави българското народно пеене на най-престижните световни сцени. Сред нейните най-популярни и обичани песни остават „Калиманку, Денку“, „Алтън Мара“, „Станиното лице“, „Мете мома дворове“, „Булко Тодорко, Тодорко“ и много други.