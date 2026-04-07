Почина голямата певица Янка Рупкина

На 87-годишна възраст почина българската народна певица Янка Рупкина. Певицата си отиде след продължителен престой в болница, където лекари се бориха за живота ѝ в продължение на седмици. До смъртта си тя е била в кома. В началото на март тя получи тежък инсулт, съобщи БНТ.
Янка Рупкина остава в историята като един от значимите посланици на българския фолклор по света, изпълнителка на песенен фолклор от Странджанския край. Световната си известност певицата дължи на работата си с вокално трио "Българка".
Родена на 15 август 1938 г., но е записана в регистрите с рождена дата 25 август. През 1954 г. завършва средното си образование в техникум за медицински сестри в Бургас.
Запява народни песни от малка и на 22 години печели първа награда от събора-надпяване в село Граматиково. Сред гостите на събора са и видни фолклористи, които я канят в София на конкурс на Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, който Рупкина печели. От 1960 г. в продължение на 30 години е негова солистка. Прави много записи за фонда на БНР, издава няколко грамофонни плочи в "Балкантон", снима много филми за БНТ. В много от записите ѝ се откриват варианти за съвременна интерпретация на фолклорното песенно наследство. Осъществява много модерни фолклорни проекти с трио "Спешен случай", с композитора Димитър Пенев и с кавалджията Теодосий Спасов. Нейната песен "Калиманку, Денку" в обработка на Красимир Кюркчийски впечатлява особено много швейцарския продуцент Марсел Селие, който я нарежда сред любимите си в поредицата албуми на "Мистерията на българските гласове".
Янка Рупкина издирва и записва стотици оригинални песни от Странджанския край за БНР и "Балкантон".
През 2012 г. е удостоена с високото държавно отличие орден "Св. св. Кирил и Методий".
Става почетен гражданин на Бургас от 2017 г.
Поклон!
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Десислава
Коментиран от #5, #6, #16, #17, #35
14:34 07.04.2026
2 Българин
14:39 07.04.2026
3 Венци
Коментиран от #8, #14
14:39 07.04.2026
4 Велики Вторник
14:40 07.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ти се моли
До коментар #1 от "Десислава":да доживееш дните на тази "баба", която е прославила България по света. А за това, че не си я чувала, причината е в теб.
14:40 07.04.2026
7 Всичо е ясно
14:41 07.04.2026
8 Пише
До коментар #3 от "Венци":Венци в статията, пише. Инсулт.
Коментиран от #13, #18
14:41 07.04.2026
9 Тъжен
14:41 07.04.2026
10 Гост
Коментиран от #19
14:42 07.04.2026
11 Много
14:42 07.04.2026
12 Риболовеца
14:42 07.04.2026
13 Томов
До коментар #8 от "Пише":Щом е инсулт, сигурно много е пушила.
14:42 07.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Роза
14:43 07.04.2026
16 Ако си
До коментар #1 от "Десислава":Ако си, от чалга поколението, е нормално.
14:43 07.04.2026
17 Да, баба
До коментар #1 от "Десислава":Ти никой не я знае. И теб няма да те знаят!
14:44 07.04.2026
18 честен ционист
До коментар #8 от "Пише":Ако бяхме 2021-2022 щеше да пише Ковид.
14:47 07.04.2026
19 Колкото
До коментар #10 от "Гост":Бог е определил. Дните на човека са естествено седемдесет, а където има повече сила и осемдесет, но и най-добрите от тях са скръб и труд. Скоро прехождат и ние отлитаме...
14:56 07.04.2026
20 Нострадамус
14:58 07.04.2026
21 Дачко Яворов
Коментиран от #22
15:00 07.04.2026
22 Мартин Картофски
До коментар #21 от "Дачко Яворов":Потвърждавам, тази е някаква неизвестна от онова време, за което бленуваме с Костадинов.
15:01 07.04.2026
23 Тони
15:02 07.04.2026
24 Сотир
15:03 07.04.2026
25 Венци
До коментар #14 от "Ти ще":Недей да кълнеш, бе. Защото всичко се връща.
15:05 07.04.2026
26 Мир на духа й
Рядко се раждат
15:05 07.04.2026
27 Пурко
15:15 07.04.2026
28 Казвам
Остават меркантилни и некадърни чалгаджии.
Д а живее културата ба демокрацята ???
15:19 07.04.2026
29 Велика певица
15:32 07.04.2026
30 Хейт
Коментиран от #33
16:13 07.04.2026
31 Бог да я прости
16:31 07.04.2026
32 Много жалко
дълбок поклон и мир на душата й!
16:37 07.04.2026
33 ВПРЕДИ ДВА ДЕНА СЕ ПИСА
До коментар #30 от "Хейт":ЧЕ Е ИЗПИСАНА В КОМА .!!!! ЗАЩО ЛЪЖАТ ЧЕ ДО ПОСЛЕДНО СА СЕ ГРИЖИЛИ ЗА НЕЯ....
17:45 07.04.2026
34 зрител
18:18 07.04.2026
35 Файърфлай
До коментар #1 от "Десислава":Но Азис,ПП ДБ и Папи Ханс ги знаеш нали ?
19:13 07.04.2026