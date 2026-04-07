Почина голямата певица Янка Рупкина

7 Април, 2026 14:27 2 036 35

В началото на март тя е претърпяла тежък инсулт

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 87-годишна възраст почина българската народна певица Янка Рупкина. Певицата си отиде след продължителен престой в болница, където лекари се бориха за живота ѝ в продължение на седмици. До смъртта си тя е била в кома. В началото на март тя получи тежък инсулт, съобщи БНТ.

Янка Рупкина остава в историята като един от значимите посланици на българския фолклор по света, изпълнителка на песенен фолклор от Странджанския край. Световната си известност певицата дължи на работата си с вокално трио "Българка".

Родена на 15 август 1938 г., но е записана в регистрите с рождена дата 25 август. През 1954 г. завършва средното си образование в техникум за медицински сестри в Бургас.

Запява народни песни от малка и на 22 години печели първа награда от събора-надпяване в село Граматиково. Сред гостите на събора са и видни фолклористи, които я канят в София на конкурс на Ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, който Рупкина печели. От 1960 г. в продължение на 30 години е негова солистка. Прави много записи за фонда на БНР, издава няколко грамофонни плочи в "Балкантон", снима много филми за БНТ. В много от записите ѝ се откриват варианти за съвременна интерпретация на фолклорното песенно наследство. Осъществява много модерни фолклорни проекти с трио "Спешен случай", с композитора Димитър Пенев и с кавалджията Теодосий Спасов. Нейната песен "Калиманку, Денку" в обработка на Красимир Кюркчийски впечатлява особено много швейцарския продуцент Марсел Селие, който я нарежда сред любимите си в поредицата албуми на "Мистерията на българските гласове".

Янка Рупкина издирва и записва стотици оригинални песни от Странджанския край за БНР и "Балкантон".

През 2012 г. е удостоена с високото държавно отличие орден "Св. св. Кирил и Методий".

Става почетен гражданин на Бургас от 2017 г.

Поклон!


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  • 1 Десислава

    2 66 Отговор
    Никога не съм я чувала тази баба.

    Коментиран от #5, #6, #16, #17, #35

    14:34 07.04.2026

  • 2 Българин

    50 1 Отговор
    Бог да я прости, голям глас беше

    14:39 07.04.2026

  • 3 Венци

    2 32 Отговор
    А от какво е починала толкова млада ?

    Коментиран от #8, #14

    14:39 07.04.2026

  • 4 Велики Вторник

    35 2 Отговор
    Бог да я прости! Голяма певица!

    14:40 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ти се моли

    44 3 Отговор

    До коментар #1 от "Десислава":

    да доживееш дните на тази "баба", която е прославила България по света. А за това, че не си я чувала, причината е в теб.

    14:40 07.04.2026

  • 7 Всичо е ясно

    14 16 Отговор
    Не си е платила на алчните лекари и са я оставили да умре.

    14:41 07.04.2026

  • 8 Пише

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Венци":

    Венци в статията, пише. Инсулт.

    Коментиран от #13, #18

    14:41 07.04.2026

  • 9 Тъжен

    12 2 Отговор
    Жалко, не е могла да доживее 100

    14:41 07.04.2026

  • 10 Гост

    29 3 Отговор
    Царство й небесно. Изписаха я , още като беше в кома. Ако нямаш пари, те изписват, но и при друг случай , с друг пациент (няма да казвам име, на известен човек) наскоро починал в кома, и да имаш пари, пак не успяват да ти помогнат.

    Коментиран от #19

    14:42 07.04.2026

  • 11 Много

    24 2 Отговор
    Голяма! Светла и памет!

    14:42 07.04.2026

  • 12 Риболовеца

    20 2 Отговор
    Бог да я прости!

    14:42 07.04.2026

  • 13 Томов

    3 23 Отговор

    До коментар #8 от "Пише":

    Щом е инсулт, сигурно много е пушила.

    14:42 07.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Роза

    29 3 Отговор
    Бог да я прости!Една от емблематичните народни певици с голям глас."Един по един си отиват от нас ветераните...."-песен на Мишо Белчев.

    14:43 07.04.2026

  • 16 Ако си

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Десислава":

    Ако си, от чалга поколението, е нормално.

    14:43 07.04.2026

  • 17 Да, баба

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "Десислава":

    Ти никой не я знае. И теб няма да те знаят!

    14:44 07.04.2026

  • 18 честен ционист

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пише":

    Ако бяхме 2021-2022 щеше да пише Ковид.

    14:47 07.04.2026

  • 19 Колкото

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Бог е определил. Дните на човека са естествено седемдесет, а където има повече сила и осемдесет, но и най-добрите от тях са скръб и труд. Скоро прехождат и ние отлитаме...

    14:56 07.04.2026

  • 20 Нострадамус

    14 5 Отговор
    В последните дни ставаме свидетели на смъртта на много известни и значими българи. Дали това не е знамение за нещо идващо?

    14:58 07.04.2026

  • 21 Дачко Яворов

    0 24 Отговор
    Нито аз, нито голегата Мартин Картофски сме я чували.

    Коментиран от #22

    15:00 07.04.2026

  • 22 Мартин Картофски

    1 19 Отговор

    До коментар #21 от "Дачко Яворов":

    Потвърждавам, тази е някаква неизвестна от онова време, за което бленуваме с Костадинов.
    Пейпал и Револют, защото така не може да се работи. Дарете в полза на свободната журналистика.

    15:01 07.04.2026

  • 23 Тони

    2 24 Отговор
    Певица знам Лили Иванова. Тая за сефте я чувам. А като гледам са горе-долу набори.

    15:02 07.04.2026

  • 24 Сотир

    2 16 Отговор
    Много пиеше напоследък. А алкохолът не прощава.

    15:03 07.04.2026

  • 25 Венци

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ти ще":

    Недей да кълнеш, бе. Защото всичко се връща.

    15:05 07.04.2026

  • 26 Мир на духа й

    16 0 Отговор
    Такива чеда в България
    Рядко се раждат

    15:05 07.04.2026

  • 27 Пурко

    15 0 Отговор
    Бог да я прости! Голям глас, прославил България по света.

    15:15 07.04.2026

  • 28 Казвам

    21 2 Отговор
    Гениалните изпълнителни от лошия комунизъм си отиват.
    Остават меркантилни и некадърни чалгаджии.
    Д а живее културата ба демокрацята ???

    15:19 07.04.2026

  • 29 Велика певица

    11 0 Отговор
    с много силен дух. Последно я видях в Павликени през лятото на 2024. Участваше в концерт.

    15:32 07.04.2026

  • 30 Хейт

    6 0 Отговор
    "лекари се бориха за живота ѝ" Е, тва ме развесели! Като знам как по болниците са се счупили да се борят за всеки живот. Опазил Бог да нямаш приятели лекари! Доколкото си спомням я изписаха, докато още беше в кома, защото не им се занимаваше повече.

    Коментиран от #33

    16:13 07.04.2026

  • 31 Бог да я прости

    1 3 Отговор
    Преживяла е самолетната катастрофа, за да остане с народните си песни. Беше вятърничава. Имала е съпруг, но не е живяла с него на старини. Беше се самонастанили в жилище в Дружба, и след дълги перипетии общината я остави в него, въпреки че не е правомерно.

    16:31 07.04.2026

  • 32 Много жалко

    3 1 Отговор
    Здравната каса / родното здравеопазване /, я уби.......
    дълбок поклон и мир на душата й!

    16:37 07.04.2026

  • 33 ВПРЕДИ ДВА ДЕНА СЕ ПИСА

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Хейт":

    ЧЕ Е ИЗПИСАНА В КОМА .!!!! ЗАЩО ЛЪЖАТ ЧЕ ДО ПОСЛЕДНО СА СЕ ГРИЖИЛИ ЗА НЕЯ....

    17:45 07.04.2026

  • 34 зрител

    1 0 Отговор
    признат глас, но ми направи впечатление на неприятна жена и човек. може и да греша, Бог да прости !

    18:18 07.04.2026

  • 35 Файърфлай

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Десислава":

    Но Азис,ПП ДБ и Папи Ханс ги знаеш нали ?

    19:13 07.04.2026