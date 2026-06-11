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Почина DJ Steven, един от основателите на "Метрополис"

Почина DJ Steven, един от основателите на "Метрополис"

11 Юни, 2026 05:31, обновена 11 Юни, 2026 04:33 925 3

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Българската електронна сцена загуби един от своите пионери и основоположници - Стефан Крачанов

Почина DJ Steven, един от основателите на "Метрополис" - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Българската електронна сцена загуби един от своите пионери и основоположници – след кратко боледуване почина Стефан Крачанов, познат на поколения фенове като DJ Steven.

Тъжната новина бе споделена официално от неговите колеги от движението "Метрополис".

DJ Стивън беше един от основните двигатели на електронната сцена у нас. От 1990 г. той оставя значима следа с клубните си участия, продукция и принос към развитието на електронната музика в България.

Стефан Крачанов е роден през 1962 г. Професионалната му кариера започва през 1990 г. През 1997 г. заедно с група съмишленици и диджеи основава движението "Метрополис", което се утвърждава като организатор и промоутър на електронна музика в България.


България
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