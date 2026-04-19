Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Култура »
Културната дипломация като част от днешния свят

19 Април, 2026 08:15 742 2

  • adf-
  • култура-
  • дипломация-
  • турция

На това е посветен третия ден от петото издание на Antalya Diplomacy Forum

Културната дипломация като част от днешния свят - 1
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

През третия ден на Antalya Diplomacy Forum ще бъде разгледана темата как културната дипломация – в областта на изкуствата, образованието, наследството, медиите и творческите индустрии, помага за очертаването на споделеното бъдеще, когато традиционните дипломатически канали са изправени пред предизвикателства.

Размишлявайки върху регионалния и междурегионалния опит, участниците в панела изследват как „съвместното мислене, действието чрез културата“ може да преодолее разделенията, да изгради доверие, да противодейства на погрешните схващания и да укрепи по-приобщаващи и устойчиви форми на международно сътрудничество в по-широките усилия за управление на несигурностите.

Стогодишнината от Бакинския конгрес по тюркология през 1926 г. предлага уникална възможност да се преразгледат основите на съвременната тюркология и ранните усилия за хармонизиране на езиковото и културното разбирателство в целия тюркски свят. С неотдавнашното одобрение на обща тюркска азбука и обявяването от ЮНЕСКО на 15 декември за Световен ден на тюркското езиково семейство, този момент подчертава продължаващата актуалност на споделените езикови инициативи. Този панел събира учени и политици, за да разсъждават върху трайното наследство на Конгреса - от реформата на азбуката до днешните инициативи в рамките на Организацията на тюркските държави (OTS), и да изследват езиковото сътрудничество, културната идентичност и съвременните институционални усилия, оформящи днешната програма за интеграция на тюркските държави.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    4 1 Отговор
    недай си боже турчин да те учи на култура

    08:22 19.04.2026

  • 2 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Културата е меката сила за въздействие и направление на масите

    09:47 19.04.2026