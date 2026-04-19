Културната дипломация като част от днешния свят

През третия ден на Antalya Diplomacy Forum ще бъде разгледана темата как културната дипломация – в областта на изкуствата, образованието, наследството, медиите и творческите индустрии, помага за очертаването на споделеното бъдеще, когато традиционните дипломатически канали са изправени пред предизвикателства.

Размишлявайки върху регионалния и междурегионалния опит, участниците в панела изследват как „съвместното мислене, действието чрез културата“ може да преодолее разделенията, да изгради доверие, да противодейства на погрешните схващания и да укрепи по-приобщаващи и устойчиви форми на международно сътрудничество в по-широките усилия за управление на несигурностите.

Стогодишнината от Бакинския конгрес по тюркология през 1926 г. предлага уникална възможност да се преразгледат основите на съвременната тюркология и ранните усилия за хармонизиране на езиковото и културното разбирателство в целия тюркски свят. С неотдавнашното одобрение на обща тюркска азбука и обявяването от ЮНЕСКО на 15 декември за Световен ден на тюркското езиково семейство, този момент подчертава продължаващата актуалност на споделените езикови инициативи. Този панел събира учени и политици, за да разсъждават върху трайното наследство на Конгреса - от реформата на азбуката до днешните инициативи в рамките на Организацията на тюркските държави (OTS), и да изследват езиковото сътрудничество, културната идентичност и съвременните институционални усилия, оформящи днешната програма за интеграция на тюркските държави.