Пекин ще отговори решително! Китай отрави предупреждение към ЕС за ответни мерки при нови търговски ограничения
30 Май, 2026 20:31 811 23

Предупреждението идва след вътрешни разговори за търговската политика между представители на Европейската комисия, отговарящи за отношенията между ЕС и Китай, проведени в петък

Анатоли Стайков

Китай предупреди Европейския съюз да не въвежда допълнителни търговски ограничения след проведени вътрешни обсъждания в ЕС за отношенията с Пекин, като заяви, че ще отговори твърдо на всяка нова мярка, която смята за дискриминационна, предаде ДПА, цитирана от БТА.

От министерството на търговията на Китай съобщиха днес, че Европейският съюз трябва да защитава свободната търговия и лоялната конкуренция и да отхвърли протекционизма и едностранните действия.

Според ведомството, ако Брюксел въведе „едностранни търговски инструменти“ или дискриминационни ограничения, Китай ще „отговори решително“ и ще предприеме „ефективни мерки“ за защита на своите интереси.

Предупреждението идва след вътрешни разговори за търговската политика между представители на Европейската комисия, отговарящи за отношенията между ЕС и Китай, проведени в петък.

На срещата не са били взети решения. Тя е имала за цел да подпомогне подготовката на дискусиите на предстоящата среща на лидерите от Г-7 и на срещата на върха на Европейския съюз в средата на юни.

След разговорите „Европейската комисия“ заяви, че Китай остава важен партньор и че диалогът ще продължи.

Същевременно Комисията отбеляза, че настоящото състояние на търговските и инвестиционните отношения „не е устойчиво“, като посочи засилващата се връзка между икономическите въпроси и сигурността и необходимостта от „по-твърд и последователен отговор“ от страна на ЕС.

Пекин заяви, че комуникационните канали с Европейския съюз остават отворени и посочи продължаващите дискусии за създаване на механизъм за консултации в областта на търговията и инвестициите.

Отношенията между двете страни са обтегнати заради митата на ЕС върху китайските електромобили, взаимните разследвания на пазарни практики и китайския контрол върху износа на ключови суровини.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Компот

    10 0 Отговор
    Ще останем без четки за зъби!

    20:32 30.05.2026

  • 2 Хаха

    6 17 Отговор
    Китайците са си гледат Сибир и да не се занимават с Европа.

    Коментиран от #3

    20:33 30.05.2026

  • 3 Компот

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    И машинката за кеф дето ползваш пак е китайска!

    20:34 30.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    10 6 Отговор
    Урсулите ще убият европа и европееца!

    Колкото по-далече от еврокочака толкова по-добре!
    Колкото по-рано - толкова по-добре!

    20:38 30.05.2026

  • 13 Компот

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Защо не са одобрени видеата":

    Тук се говори за търговските отношения на ЕС с Китай! А ти тропваш каквото ти е кеф! Извън темата но за това трябва гардероба да ти е пълен. И освен това има правила за качване на видео!

    20:46 30.05.2026

  • 14 Компот

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сатана Z":

    Кобзончик престани!

    20:47 30.05.2026

  • 20 Гориил

    8 2 Отговор
    За пореден път Европа се опитва да си възвърне колониалните права, като играе нечестни игри и оказва натиск.Този начин на търговия е нещо от миналото. Гигантският Китай ще намери лостове, за да ви принуди към честна и справедлива търговия.

    21:03 30.05.2026

  • 23 Издразниха

    1 0 Отговор
    Мечката, сега се опитват да дразнят и дракона. Само глупости от тези в Брюксел.

    21:28 30.05.2026

