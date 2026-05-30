Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Принудителни мерки! Ограничиха продажбата на бензин на територията на окупирания Крим
  Тема: Украйна

Принудителни мерки! Ограничиха продажбата на бензин на територията на окупирания Крим

30 Май, 2026 20:01 1 025 68

  • русия-
  • украйна-
  • крим-
  • бензин-
  • дизел-
  • ракети-
  • дронове-
  • роснефт-
  • лукойл

От министерството на енергетиката в Москва не виждат проблем с доставката и наличието на бензин, като твърдят, че доставките се извършват редовно

Принудителни мерки! Ограничиха продажбата на бензин на територията на окупирания Крим - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Руските власти наложиха лимит на продажбите на бензин на едно лице, информира РБК. От днес по бензиностанциите на полуострова шофьор може да налее само 20 литра от масовия А-95 за 24 часа, съобщи ръководителят на региона Сергей Аксенов.

От Министерството на енергетиката и горивата на Крим ще публикуват и списък на бензиностанциите, където изобщо може да се намери гориво. В обръщение в телеграм канала си Аксенов призова жителите на полуострова да не се презапасяват с бензин и да зареждат автомобилите си когато им се налага.

На много от бензиностанциите в Крим липсва както бензин А-95, така и по-евтиният А-92. В Севастопол съобщават, че горива, включително и дизел, има само на няколко места. По думите на губернатора на града Михаил Развожаев властите правят всичко възможно да нормализират ситуацията в най-кратки срокове.

От министерството на енергетиката в Москва, обаче, не виждат проблем с доставката и наличието на бензин, като твърдят, че доставките се извършват редовно. От Кремъл напомнят за издадената забрана за износ на бензин и дизел, като отдават случващото се не на украинските удари по основните рафинерии, а с "профилактика на нефтопреработващите инсталации“.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    27 28 Отговор
    Русия ще жадува за петрол безкрай.

    Коментиран от #3, #5

    20:02 30.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тя Русия петрол има в изобилие

    27 26 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Европа ще жадува за петрол безкрай. Ни от Русия, ни от Иран

    20:03 30.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Елементарно

    14 14 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Периодично има бензиностанции които фалират.

    20:05 30.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    22 24 Отговор
    Русия изпитва проблеми с бензина но това е само началото.проблема ще става все по сериозен.руските загуби са сериозни и няма опция да намалеят във времето.

    Коментиран от #24

    20:07 30.05.2026

  • 8 Из падмасковие

    17 20 Отговор
    Няма кво да лапаме,стоим гладни и на студено,няма и денюшки

    Коментиран от #62

    20:08 30.05.2026

  • 9 Няма край руският резил

    19 20 Отговор
    Няма.

    20:08 30.05.2026

  • 10 Когато Манхатън е

    14 14 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Шиле":

    бил на индианците, България е била на турците.

    Коментиран от #15

    20:12 30.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Али Турчина

    16 8 Отговор

    До коментар #10 от "Когато Манхатън е":

    Така е. И пак ще е.

    20:15 30.05.2026

  • 16 Васил

    14 17 Отговор
    Петрол газят а нямат бензин без аналогови са!

    20:16 30.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Варна 3

    14 18 Отговор

    До коментар #11 от "Гацо Бацов":

    Тя Русия много отдавна си е блато.

    20:17 30.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Аз съм веган

    11 17 Отговор
    Бензиностанцията остава без бензин.кеф

    Коментиран от #29

    20:18 30.05.2026

  • 21 шопо

    15 8 Отговор
    тука е три пъти по-скъп

    20:20 30.05.2026

  • 22 глупусти

    9 3 Отговор
    Два дена профилактика, заради новите европейски еконорми. После ще потече река от А86

    20:20 30.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хахахахаха

    17 13 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    Хххаххх, абе сериозни са но, украинските са мноооо по сериозни, руснаците нямат мобилизация 5 година хахахах, а укрите 5 година са военна принудителна мобилизация хахаха, да сравняваме жертвите е доста смешно, около 1,5 убити укри срещу 220000 убити руснака, интересно ми е кой е изгубил почти цялото си мъжко население хахахахах

    Коментиран от #26

    20:20 30.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сатана Z

    15 10 Отговор
    А в НАТОвска България раздават безплатно 20 литрови туби с бензин за да могат да отидат до Украинският анклав Баба Алино край Варна за да се запишат доброволци за фронта

    Коментиран от #55

    20:22 30.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Компот

    17 2 Отговор

    До коментар #20 от "Аз съм веган":

    Знаем какъв си ама не си казваш. Искаш да звучиш модерно веган"! Ама не си веган, друго ти е правено но не смееш да се похвалиш.

    Коментиран от #38

    20:23 30.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Аз съм гомил

    18 4 Отговор
    Що бе в България като все още не е ограничен колко му е цената за литър ,в Русия е 50 Рублей или 0.60€врака за литър .Знам ,че си тротинетка🛴 и реално цената не те интересува ,просто си спамиш ,типично за повечето с нестандартна ориентация ☝️!

    20:24 30.05.2026

  • 32 Шумен 27

    11 18 Отговор
    Още малко остана, Русия потъва. Бензиностанциите затворени, множество убити руснаци, изчерпани ресурси, бягство от Русия.

    Коментиран от #48

    20:25 30.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Сатана Z

    3 13 Отговор
    Разправя,че Румен щял до оправи Българите по- бързо отколкото Земенски Украинците

    20:26 30.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Шумен 27

    9 16 Отговор
    За руснаците депресията и бедността са от съществено значение. Над 1,3 млн. убити руснаци. Очаква се да достигне 2,4 млн. убити руснаци.

    20:27 30.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Аз съм веган

    5 11 Отговор

    До коментар #29 от "Компот":

    Ами не ме е срам да заява ,че съм триполов ,абе където и когато ,както дойде ,на сухо не съм останал ,завиждаш ли 😬 ?

    20:29 30.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Ами

    14 2 Отговор
    Много хубава снимка!
    Дори се виждат цените на горивата :)

    20:29 30.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Диктор

    17 2 Отговор

    До коментар #37 от "Желаете ли нови сехуални усещания?":

    Пропагандата има за цел опростачването

    20:32 30.05.2026

  • 43 Екатерина великата починала

    7 16 Отговор
    След съвкупление с кон.

    Коментиран от #46, #47, #53, #64

    20:32 30.05.2026

  • 44 ДОЛУ РУZИЯ

    7 13 Отговор

    До коментар #37 от "Желаете ли нови сехуални усещания?":

    Спрете да лъжете и отивайте при наташките!

    20:33 30.05.2026

  • 45 стоян георгиев

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "Руснаци":

    Какво имаш против Мадяра .аз като прочета статия за него и веднага получавам еррр екккция ,даже жената Десислава ревнува .че кат се наложи да се отчитам по задължение и праза все е попарен от сланата ...хахах.

    20:34 30.05.2026

  • 46 СтаМат Мага Ретто

    9 2 Отговор

    До коментар #43 от "Екатерина великата починала":

    Пробвай с мен ,но деликатно си остави едно завещание ,но ако оцелееш мед ще ми носиш ...

    20:36 30.05.2026

  • 47 Компот

    11 0 Отговор

    До коментар #43 от "Екатерина великата починала":

    Е на теб кой ти пречи?

    20:36 30.05.2026

  • 48 Историк

    13 3 Отговор

    До коментар #32 от "Шумен 27":

    Абе нищо лично ,но там в Шумин повечето сте фессовве ,ряzzzaни па4и и още ви е мъчно ,че руснаците ви развалиха рахата ☝️.

    20:42 30.05.2026

  • 49 Разберете това

    2 9 Отговор
    Освен кризата с петрола, руските загуби са освежаващи

    Коментиран от #63

    20:43 30.05.2026

  • 50 Гост

    12 3 Отговор
    Бензин ще има, златото ще продължи да стопява капиталистическите валути, всичко е както трябва да е.

    20:45 30.05.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Евроблогър: Крим е 🇺🇦":

    Абе те украинските "птици" ги остави-в Русия има доста добри ловджии, гледай лешниците отново да не падат в покрайна ..... Не съм чувал и не съм учил да е имало украинско-турска война за Крим...... Крим и по време на Съветския съюз си беше автономна област, автономната област има право да прави референдум и да се присъединява където решат гражданите-Как толкова за окупирания Крим .... Като гледам прогнозите времето тая нощ И утре е подходящо за заря над Украйна....

    20:51 30.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Q -Ресс Tиaа

    9 2 Отговор

    До коментар #53 от "Важното е":

    A ти на коо. Жени ..яяя ми микрофон искаш ли едно послание лично на Осрайна да предадеш ?

    Коментиран от #57

    20:55 30.05.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Важното е

    8 0 Отговор

    До коментар #53 от "Важното е":

    Че и с доста по ГОЛЕМИ букви да пишеш си оставаш същата не щасстна оооду. пенна пиии дирррууга ,рийш ?!!!

    20:58 30.05.2026

  • 57 ЕКАТЕРИНА СЪС КОН

    9 1 Отговор

    До коментар #54 от "Q -Ресс Tиaа":

    Ти спокойно
    Можеш със КАТЪР
    да пробваш.

    Коментиран от #61

    20:58 30.05.2026

  • 58 Дрисула

    10 3 Отговор
    Крим си е бил и винаги ще бъде руски

    20:58 30.05.2026

  • 59 Пак съм аз

    9 0 Отговор

    До коментар #55 от "Верно ли Бре":

    Пак съм аз и съм ви ръгал яко чушки 🌶️ в загорелия боб на цялата фамилия в захлас ☝️!

    21:00 30.05.2026

  • 60 В Масква

    0 7 Отговор
    Не виждат проблем ,ами той Крим е далече как да го видят

    21:01 30.05.2026

  • 61 Q -Ресс Tиaа

    7 0 Отговор

    До коментар #57 от "ЕКАТЕРИНА СЪС КОН":

    Муци🦄 ,не е нужно кон да търсиш ,винаги съм насреща ,ако си красив и нежен и без пари ще го отнесеш 😂🍌😂 .

    21:02 30.05.2026

  • 62 А водка

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Из падмасковие":

    Есть и девочки

    21:02 30.05.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Историк

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Екатерина великата починала":

    Цуцци👄 ,ами Екатерина велика е била германска принцеса ,там още практикуват подобни неща ,но поради липса на коне ползват араби и африканци за целта .

    21:09 30.05.2026

  • 65 Ако

    1 4 Отговор
    Им ограничат пазара на водка ,тогава ще настане революцията

    Коментиран от #67

    21:14 30.05.2026

  • 66 Гориил

    8 1 Отговор
    Не се вълнувайте прекалено; това е временна мярка, свързана с ремонти на повредените рафинерии. От седемте повредени рафинерии четири са готови за пълномащабно производство на гориво. Най-добре е да обърнете внимание на атаките срещу търговски кораби в Черно море. Нито Турция, нито Румъния, нито България са имунизирани срещу атаки и разрушения.

    21:14 30.05.2026

  • 67 СтатиСтик

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Ако":

    Що бе кво ще настане ако в България забранят домашното варене на ракия ?

    Коментиран от #68

    21:19 30.05.2026

  • 68 Гориил

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "СтатиСтик":

    В този случай ограничението е 20 литра на човек на ден.

    21:23 30.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания