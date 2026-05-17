Министърът на културата Евтим Милошев за победата на Евровизия: Гръм, светкавица, нещо феноменално

„Това, което се случи нощес, е една истинска Бангаранга“, каза за bTV министърът на културата Евтим Милошев по повод победата на Дара на 70-ото издание на „Евровизия“ снощи.

„Това е гръм, светкавица, то е нещо феноменално“, отбеляза министърът и се закани, че страната ще направи всичко възможно да посрещне победителката подобаващо.

„Това е изява на български млад творец на една изключителна видима платформа – европейска и световна. И това е една от основните цели, които си поставяме – фокус върху младите изпълнители“, каза министър Милошев.