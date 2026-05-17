Министърът на културата Евтим Милошев за победата на Евровизия: Гръм, светкавица, нещо феноменално

17 Май, 2026 15:01 976 49

Министърът се зарече, че България ще направи всичко възможно да посрещне Дара подобаващо

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева

„Това, което се случи нощес, е една истинска Бангаранга“, каза за bTV министърът на културата Евтим Милошев по повод победата на Дара на 70-ото издание на „Евровизия“ снощи.

„Това е гръм, светкавица, то е нещо феноменално“, отбеляза министърът и се закани, че страната ще направи всичко възможно да посрещне победителката подобаващо.

„Това е изява на български млад творец на една изключителна видима платформа – европейска и световна. И това е една от основните цели, които си поставяме – фокус върху младите изпълнители“, каза министър Милошев.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пръц

    34 1 Отговор
    В чест на Дара Ка.фланд цял месец ще раздава безплатно лютеница на пенсионерите.

    15:04 17.05.2026

  • 3 Мноо

    34 2 Отговор
    ама мноо п росзт мини сатър

    15:05 17.05.2026

  • 4 помийна яма

    33 1 Отговор
    абе защо отгоре изплуват най-редките фек...и?

    15:05 17.05.2026

  • 5 Милошев

    27 1 Отговор
    Забравих да спомена, че снощи сънувах колко пари ще усвоя от допълнителния бюджет за Евровизия догодина, нова вила, нова кола, нова .. направо се изпотих от напрежение каква работа по избора на нови придобивки ме чака.

    15:06 17.05.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    14 2 Отговор
    банга-ранга е някаква пародия на ,,песен,, и се пееше на английски-гледах 1 клип там!нищо лошо за ДАРА ли беше-не ги следя , явно е уцелила ,,ритъма,, на визията ,но 1 изпълнение в стил ,,хей запази последния танц,, щеше да има също успех..дори да е на английски -разбираем за ЕС

    15:06 17.05.2026

  • 7 тиквенсониада

    14 2 Отговор
    Ние в България за първи път видяхме какво е Банга-Ранга на изборите тази година. Това направи народа с двамата шишковци !

    Коментиран от #34

    15:07 17.05.2026

  • 8 Само питам

    16 8 Отговор
    Родните - безродни шекелки, шорошпии и укроби paznpaни, за И$раел ли гласуваха на eвporeйвизията?!!

    Коментиран от #17

    15:07 17.05.2026

  • 9 Марк

    28 4 Отговор
    За първи път я чух тази сутрин, защото от много години не гледам гейвровизия. Песента като музика не е лоша, има ритъм, темпо, танцувална е. Но текстът и посланието което излъчва е гадно и душевредно - с езически и демонски елементи.

    Затова смятам, че тази песен не е добра и не е за пример, и подражание! Анти песен е!

    15:07 17.05.2026

  • 10 БеГемот

    20 5 Отговор
    Абе хубаво че е спечелила макар и нещо съмнително....ама не е нужно сега да изпадаме в психоза..,

    15:07 17.05.2026

  • 11 Поредния ненормалник се похвали

    30 5 Отговор
    Песента е позор и пародия на представяне, а вие и цирка викнете да среща БЕЗ дара

    15:09 17.05.2026

  • 12 Без майтап

    3 19 Отговор
    Мачовците Радев, Пеевски Борисов с огромни охрани. Крехката Дара си има само народната любов заслужена с труд.

    Коментиран от #21, #47

    15:09 17.05.2026

  • 13 Така е

    20 1 Отговор
    Какво чудо правят няколко милиона фонокарти, а?

    15:09 17.05.2026

  • 14 Наблюдател

    19 0 Отговор
    От министерството на бангаранговщината обявиха, че бангаранга е с най-висок ранг на банга.

    15:09 17.05.2026

  • 15 Бялджип

    19 8 Отговор
    Гръм светкавица, блясък, трясък, феномен... Колкото иска епитети може да прикачи към изпълнението на Дара, ще е правилно, защото го заслужи. Нека обаче някой от политическите ни лидери да обясни защо Украйна ни наказа с най-малко точки? Защо ни мразят, след като ги приютихме тук, подаряваме им, храним ги, въоръжаваме ги...? Каква е тази черна неблагодарност и омраза, с какво сме я заслужили?

    15:10 17.05.2026

  • 16 Баба ранга

    8 4 Отговор
    я мишоци спрете да си правите пиар с празни дърдорения за пълнеж на писарите
    иначе е добре че спечели
    макар бедните хора не ги грее

    15:11 17.05.2026

  • 17 Така е

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Само питам":

    Не, за Малта. На тях дадохме 12 т.

    15:11 17.05.2026

  • 18 paznpaн укроб

    16 2 Отговор
    От кеф си наврях двулитрова бутилка бира в rzъ, защото не намерих нищо по-голямо!

    15:12 17.05.2026

  • 19 Цвете

    4 11 Отговор
    МИЛОШЕВ, ОСВЕН СУПЕР ПОСРЕЩАНЕ, МИСЛИ И ЗА ЕВРОВИЗИЯТА ,КОЯТО ПРЕДСТОИ ТУК В БЪЛГАРИЯ. 👍💯👏❤️❤️💯👏❤️🇧🇬👍ОТ 16 МАЙ 2026 ГОДИНА НИЕ СМЕ ГОРДИ С ДАРА И ЕКИПЪТ. НЕЗАБРАВЯЙТЕ ,ЧЕ И В КОСМОСА БЪЛГАРИЯ ПЕЕ ОТ ГОДИНИ. НАСА НИ ПОХФАЛИ, ЧЕ БЪЛГАРСКИ ИНЖЕНЕР С ПОМОЩТА НА ЕКИП Е ЗАСНЕТ ПОЛЕТА ДО ЛУНАТА.👏❤️🇧🇬👍💯ИСТИНСКИ СЕ ГОРДЕЕМ С ПОСТИЖЕНИЯТА НА СЪНАРОДНИЦИТЕ У НАС И ПО СВЕТА. 👏❤️🇧🇬👍💯🇧🇬🇧🇬

    Коментиран от #25

    15:13 17.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Бездара

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "Без майтап":

    Много се трудя, като разтварям крака.

    15:15 17.05.2026

  • 22 Цвете

    1 10 Отговор
  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Факт

    16 1 Отговор
    Догодина Евровизия е в България.
    Цените на стоки и услуги ще станат като за джоба на всичката евро пас мина, която ще се изсипе тук, да пълни гушите на търговците.

    15:17 17.05.2026

  • 25 ППДБ/ЛГБТ

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "Цвете":

    На БезДара песента заслужава да обиколи цялата вселена. 👍🌈🇺🇦🦄🧑‍🤝‍🧑🇮🇱🌈

    15:18 17.05.2026

  • 26 ДрайвингПлежър

    17 0 Отговор
    Феноменално е... ако организирането на евровизия догодина струва едни 50 милиона евро - ах колко крадене ще падне! Ще има и за него, ще има и за Армутлиевата, ще има и за Моджо и за всички!
    Балъците да плащат

    15:19 17.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Пустиня(к)

    11 0 Отговор
    Феномен кат свинския. И у суратя даже си мязат и двамата на свинки.

    15:27 17.05.2026

  • 29 Можеше и по-зле

    12 0 Отговор
    Засега популяризирате само циг@ния, но можеше и пеepаcкациг@ния с OOгъзиc.

    15:48 17.05.2026

  • 30 БЕЛ

    15 1 Отговор
    Кое е българското в песента освен изпълнителката? Музика, текст или езика на който беше изпята?

    Коментиран от #31, #36

    16:07 17.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гресирана ватенка

    1 8 Отговор
    гръмнах се в аyспуха от кеф! без грес!

    16:10 17.05.2026

  • 33 Азът

    16 0 Отговор
    Това недоразумение Милошев е по-зле и от актьорчето на Трифонов, Бачев! Защо бе Радев, защо точно тоя лепна за министър?

    Коментиран от #46

    16:18 17.05.2026

  • 34 Схванал си идеята

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "тиквенсониада":

    Това е тайното послание на песента.

    16:26 17.05.2026

  • 35 възмутен

    4 0 Отговор
    Пак добре , че Бачев не е министър , че от червения килим , директно в мезонета

    16:27 17.05.2026

  • 36 Повчече отколкото си мислиш

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "БЕЛ":

    Вдъхновена е от родната действителност.

    Коментиран от #48

    16:28 17.05.2026

  • 37 хджбджб

    10 0 Отговор
    Изпърдяхх се , айде сега като ви отпусне транса да се заемете с икономика , доходи и цени

    16:32 17.05.2026

  • 38 Бангаранга

    7 2 Отговор
    Следващият път или пращаме Лили Иванова или гайда.

    16:33 17.05.2026

  • 39 Гост

    4 0 Отговор
    Първо е светкавицата, после е гърма, бе, гръм!!!

    16:37 17.05.2026

  • 40 Плебс

    9 0 Отговор
    Хлаб и зрелище, само дето хляб няма да има

    16:39 17.05.2026

  • 41 Екзистенциален въпрос:

    7 0 Отговор
    Това, което беше България, на Cигaнаpия ли да го прекръстим, или на Бангаранганария?!? Кой от двата синонима е по-танцувален;-(?

    16:46 17.05.2026

  • 42 Траянов

    7 0 Отговор
    „Това, което се случи нощес, е една истинска Бангаранга“. И това го казва министър на културата...

    Боже, кога ще си прибереш вересиите от тази грешна земя?

    16:46 17.05.2026

  • 43 Българин

    7 0 Отговор
    ВРЪХ НА КИЧА И НА ПРОСТОТИЯТА, ШКОЛА НА СЛАВИ ЧАЛГАРЯ, НАИСТИНА МЕ Е СРАМ ДА ГЛЕДАМ И ДА СЛУШАМ ТОВА

    16:54 17.05.2026

  • 44 Христо Петров

    4 0 Отговор
    Това не е нормална естрадна песен, а някаква долнопробна чалга, подскоци, трясъци, крясъци, кривене, силикон, джуки, пълен кич. Срамно и грозно! Сигурно е от ТВ Седем осми на Слави Трифонов. Той опростачи поколения млади българи и държавата нищо не прави!

    16:57 17.05.2026

  • 46 Файърфлай

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Азът":

    Имам,бате,лични впечатления от този "министър".Един път- е заведение,беше на съседна маса.Втори път-беше спрял с новата си кола в компанията на една "кифла" на "Мария Луиза" и разговаряше с полицаите.Рядко "симпатично" нищожество.Това трябва да се види ! Мирише ми поне на генералски син от ДС.Та и аз питам "Защо бе,Радев?"

    17:13 17.05.2026

  • 47 Без майтап?!? Сюрьозну?

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Без майтап":

    "Крехката Дара"🤔.Пак добре, че не я изкара "ефирната"🤣!

    17:15 17.05.2026

  • 48 БЕЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Повчече отколкото си мислиш":

    Прав сте!

    17:18 17.05.2026

  • 49 ТИР

    1 0 Отговор
    Браво на Дара че се хареса на Евро журито, та нали и Кончита печели веднъж,,, Що се отнася до текста на песента, до колкото има такъв, трябва да си едноклетъчен за да я харесаш,,,

    17:48 17.05.2026