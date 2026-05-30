Областният управител Калоян Дамянов: Гражданите, живеещи в района на пожара в Стара Загора, да затворят плътно прозорците и да не излизат

30 Май, 2026 19:27, обновена 30 Май, 2026 19:39 668 5

  • стара загора-
  • пожар-
  • мвр

Сигнал за пожара е получен в 16:15 часа, на място работят шест противопожарни екипа

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Екипи на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Стара Загора са на място във връзка с възникналия пожар на площадка за сепариране и съхранение на пластмасови отпадъци край Стара Загора, по пътя за село Хрищени, съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Сигналът за инцидента е подаден днес малко след 16:00 часа. По първоначална информация пожарът е обхванал голямо количество пластмасови отпадъци, складирани на открит терен. По данни от мястото на инцидента горят над 50 тона отпадъци. Екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ работят по овладяването на пожара.

Осем екипа на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гасят пожара в открития склад за пластмасови отпадъци, предназначени за рециклиране, срещу гробищния парк на Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Работи се с верижна техника за недопускане разрастване на пожара. Две водоноски са осигурени от Община Стара Загора за гасене. Работи се интензивно, за да не се допусне да пострадат хора и да не се разрасне пожарът.

Сигнал за пожара е получен в 16:15 часа, а областният управител Калоян Дамянов предупреди гражданите, живеещи в района на пожара в Стара Загора, да затворят плътно прозорците и не излизат.

РИОСВ – Стара Загора започва допълнителни измервания на качеството на атмосферния въздух в района. Експерти на инспекцията и Регионална лаборатория – Стара Загора са на терен и започват измервания на показателите за качество на атмосферния въздух. Предвид характера и мащаба на инцидента мониторингът ще продължи няколко последователни дни, като ще се проследява динамиката на показателите в района на пожара и в близките населени места, се посочва в съобщението.

По указание на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова се разполага мобилна автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух. Тя ще бъде позиционирана в най-близкото до пожара населено място и ще извършва непрекъснати измервания на показателите за качество на въздуха.

По първоначални данни най-близкото населено място – село Хрищени, се намира на приблизително четири километра от площадката. Към момента няма данни димният облак от пожара да се придвижва в посока към населеното място.

Компетентните институции препоръчват на гражданите в близост до района на пожара да ограничат престоя на открито и да не напускат домовете си, освен при необходимост, до овладяване на ситуацията.

Експертите на РИОСВ – Стара Загора следят развитието на ситуацията в координация с органите на пожарната безопасност и защита на населението и останалите компетентни институции.

МОСВ ще информира своевременно обществеността за резултатите от извършваните измервания и развитието на обстановката, посочват още от министерството.

По-рано днес от Областната дирекция на МВР в Стара Загора съобщиха, че горят пластмасови отпадъци, предназначени за рециклиране, в открит склад срещу гробищния парк на Стара Загора, в посока село Хрищени.

Областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов предупреди гражданите в района да затворят плътно прозорците и да не излизат навън, информираха от Областната администрация. На място работят шест противопожарни екипа. Няма пострадали, няма и опасност от разрастване на пожара, се посочва в съобщението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 така така

    1 0 Отговор
    Добре че ни каза. Нямаше от къде да се сетим!

    19:30 30.05.2026

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    Браво!!! Държавата и при Радев действа както си требе!!! Гражданите да чакат да изгорят без да кихат!!! А ако някой оцелее - грижливата държава ще даде конски фургон. Обаче ол инклузив няма да има, защото не гори незаконният украински град!!!

    19:31 30.05.2026

  • 3 Прокълнато

    2 2 Отговор
    място , и години наред в прокълнати управници със съдействието на техните пипала !

    19:33 30.05.2026

  • 4 нищо чудно

    0 0 Отговор
    Сега е времето на Бобокови.

    19:46 30.05.2026

  • 5 Дзак

    0 0 Отговор
    Огромен плътно черен облак. Добре, че вятърът е от северозапад и го отнесе към складовете, не към гробищата.

    19:53 30.05.2026

