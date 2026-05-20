Вагнеровият фестивал отново в Софийската опера

Между 26 май и 14 юни и тази година Вагнеровият фестивал на Софийската опера

Той ще събере почитателите на немския композитор от страната и чужбина.

Фестивалът е посветен на 150 годишнината на едно от най-знаменателните събития в музикалната история – Вагнеровия фестивал в Байройт и премиерното изпълнение на тетралогията „Пръстенът на нибелунга“.

В програмата ни са включени шест заглавия – четирите опери от „Пръстенът на нибелунга“ – „Рейнско злато“ на 26.05, „Валкюра“ на 27.05, „Зигфрид“ на 29.05, „Залезът на боговете“ на 31.05, „Лоенгрин“ на 12.06 и „Танхойзер“ на 14.06.

Предвиден е и стрийминг на още три опери „Летящият холандец“ на 5.06 от 20:00, „Тристан и Изолда“ на 6.06 от 16:00 и „Парсифал“ на 7.06 от 16:00.

Режисьор е Пламен Карталов. Константин Тринкс дирижира тетралогията „Пръстенът на нибелунга“ и „Танхойзер“, а Мартейн Дендивел „Лоенгрин“.

Пламен Карталов създава съвременната история на оперите на Рихард Вагнер в Софийската опера с идеята през 2013 г. да бъде отбелязана 200-годишнината от рождението на композитора. Подготовката започна още през 2010 г. с последователни премиери на четирите заглавия от „Пръстенът на нибелунга“ – „Рейнско злато“ – 2010, „Валкюра“ – 2011, „Зигфрид“ – 2012, „Залезът на боговете“ – 2013. С огромна отдаденост те са осъществени изключително с български оперни певци. Неоценима подкрепа в музикалната и стилистична подготовката получихме от признатия вагнеров специалист Рихард Тримборн, съратник на Карлос Клайбер и Волфганг Савалиш. В следващите години бяха добавени „Тристан и Изолда“, „Парсифал“ и „Летящият холандец“, а през 2023 г. за 210 годишнината от рождението на композитора се състоя и нова втора продукция на „Пръстенът на нибелунга“. Последваха „Лоенгрин“ (2024) и „Танхойзер“ (2025). В подготовката на певците с голяма отговорност се включиха и световнопризнати интерпретатори на Рихард Вагнер като камерзенгерин Анна Томова-Синтова и камерзенгер Курт Ридъл.

Днес в репертоара на Националния оперен театър са девет от заглавията на Байройтския канон. Предстои премиера за България на десетата опера „Нюрнбергските майстори-певци“ през 2027 г.

Не само у нас, но и по световни сцени получиха признание българските продукции с покани за гастроли на големи международни форуми: в Минск – Беларус, Любляна – Словения, Фюсен – Германия, Москва – Русия, отново във Фюсен с новата постановка на „Валкюра“, както и в Скопие – Северна Македония, Салерно – Италия и Загреб – Хърватия.

„Софийската опера прекрачи към нови измерения и смело показа способността на театъра да се развива и утвърждава по нови пътища, съизмерими със световната практика на най-големите оперни компании от Европа и Америка“ – казва Пламен Карталов и вече шестнайсет години продължава да вдъхновява нови и нови певци, които се включват в поста