Русе отново стана столица на голямата музика

Чест е за дунавската ни столица, че „Мартенските музикални дни” е първият наш фестивал, приет в световната асоциация на фестивалите. Създаден през март 1961 от незабравимия наш музикант- градител Илия Темков, още с първите си издания се утвърждава като един от най- сериозните форуми на голяма музика у нас. При това с една силна репертоарна стратегия.

През тези години в дунавската ни столица гостуват редица големи оркестри, камерни и хорови състави, солисти и диригенти от Европа и света. Много големи музикални творби от класиката, както и нови опуси на наши автори, прозвучат в Русе за първи път у нас. Неслучайно е носител и на почетното звание на Европейската фестивална асоциация „Европейски фестивал“.

Програмата за неговото юбилейно 65-то издание на своята многобройна слушателска аудитория както изключително разнообразие от концерти, така и вълнуващи 16 срещи с известни музиканти от 11 страни на Европа и света, част от които дебютираха на българската фестивална сцена. Още с откриването на фестивала програмата постави един необикновено силен репертоарен и артистичен акцент с Втория концерт за пиано на Рахманинов със солиста от Франция Люка Дебарг и финалната сцена от операта на Рихад Щраус „Капричио” в стилната интерпретацията на една от най- добрите изпълнителки на автора днес, българското сопрано Красимира Стоянова.

Основен участник в този силен начален беше уникалният и без аналог в страната и региона на Балканите Русенски фестивален оркестър (който вече 15 години привлича към родното място бивши и настоящи възпитаници на Русенското училище по изкуствата, които живеят и работят по целия свят!).

Сред ексклузивните имена в артистичната листа на фестивала бих отбелязал и такива световни музиканти световноизвестните струнни квартети „Казалс” от Испания и ”Иерусалим”от Израел, които зарадваха меломаните с изключителните си интерпретации на Хайдн, Моцарт, Бетовен, Шуберт и Яначек, българският струнен квартет „Фрош” с Луджи Бокерини, Албенис и Пиацола, Саксофонният квартет „Сигнум” и пианиста Гигашвили, . Вокалния ансамбъл от Лондон „Voces Scholars“, известен с кристалните си, ангелски гласове...

В програмата са включени и световноизвестни артисти като Лукас Дебарг, Гиорги Гигашвили, Юлиан Щекел, Мигел Трапага Санчес, Светлин Русев, Лия Петрова, Виви Василева / сестрата на Васко Василев!/.

Освен Фестивалният оркестър, в афиша на фестивала присъстваха още 4 първокласни състави: Софийската филхармония с любимата „Шехерезада” на Римски-Корсаков, филхармониите на Варна / с диригент Павел Балев, един диригент от световна класа/ и Русе / с младия и обещаващ талант Димитър Косев/. Върхово бе участието на Румънският национален оркестър, воден от големия Кристиан Мандял. Публиката, останала във възторг от своя любимец и съгражданин Светлин Русев, а също и от неговия партньор, гостуващия за първи път у нас румънски виолончелист Юлиан Щекел, аплодира бурно и дълго двамата блестящи солисти след Концерта за цигулка и чело от Йоханес Брамс.

За това издание на фестивала Русенската опера, която наскоро отбеляза своята 75- годишнина, подготви нова постановка на шедьовъра на Пучини „Мадам Бътерфлай” под музикалното ръководство на един от водещите днес наши диригенти, Григор Паликаров. Интересното тук бе, че сценографията / декорите и костюмите / са точна възстановка от старата русенска премиера на същата опера през 1956, когато се открива новата оперна сграда.

Румънският национален оркестър, диригентът Кристиан Мандял, цигуларят Светлин Русев и виолончелистът Юлиан Щекел

Световноизвестният наш диригент Павел Балев и Варненската филхармония спечелиха възторга на русенци.