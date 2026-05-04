Филмът „Буркан на времето“ отличен за дебют и операторско майсторство, предстои премиера в Калифорния

Късометражният филм „Буркан на времето“ на Невена Семова получи две отличия на наградите на Съюза на българските филмови дейци „Васил Гендов“, а именно за дебют и за операторско майсторство на Суапнил Аржун, състезавайки се с 54 пълнометражни заглавия. Журито е в състав Андрей Паунов (председател), Иван Чертов, Ирина Канушева, Димитър Стоянович и Костадин Бонев.

През 2025 филмът беше отличен на фестивала "Златен Ритон" (най-дoбър документален дебют), In the palace 2025 (най-добър документален филм и Оскар квалификация) и други.

„Буркан на времето“ продължава своя път със селекция в програмата на Mammoth Lakes Film Festival, Калифорния, където филмът ще отбележи своята северноамериканска премиера. Фестивалът, провеждан ежегодно в Mammoth Lakes, е сред водещите платформи за откриване на нови независими гласове в киното.

Това бележи нов успех за Атик Филмс - продуцентската компания уверено разширява присъствието си на нови континенти, а звънът от Родопски чанове ще прозвучи отвъд океана.

Публиката ще има възможност да гледа филма на Златна липа в Стара Загора (30 май – 4 юни), на Sofia Short Fest в София (12-14 юни), и по кината през лятото.