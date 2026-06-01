Анна Калинская триумфира в драматичен четвъртфинал на Ролан Гарос

Вълнуващ тенис спектакъл разтърси кортовете на Ролан Гарос, където Анна Калинская си осигури място на полуфиналите след изключително оспорван двубой срещу Анастасия Потапова. Срещата между двете рускини, които пленяват феновете не само с играта, но и с харизмата си, се превърна в истински трилър, завършил с победа за Калинская – 6:4, 2:6, 7:6(7) след почти три часа битка.

Двубоят бе белязан от изобилие на пробиви – цели 17 в рамките на 30 гейма, което говори за напрежението и колебанията на сервис и у двете състезателки. Потапова, която в момента се състезава под австрийски флаг, изпита сериозни затруднения при началния си удар, реализирайки едва половината от първите си сервиси и допускайки цели 8 двойни грешки – фактор, който се оказа решаващ за крайния изход.

В първия сет Калинская изоставаше с 1:4, но демонстрира завидна психическа устойчивост и обърна развоя с пет поредни спечелени гейма. Във втората част Потапова стабилизира играта си, проби два пъти съперничката и изравни резултата. Решителният трети сет бе истинска въртележка от емоции – Калинская поведе с 4:1, но Потапова не се предаде и дори сервираше два пъти за мача при 5:4 и 6:5. В тези ключови моменти обаче нервите ѝ не издържаха и Калинская се възползва, за да изравни и да вкара сета в драматичен тайбрек.

В решителния тайбрек Потапова стартира по-уверено и поведе с 4:1, но Калинская не се отказа и с впечатляваща серия обърна развоя, за да триумфира с 10:7. Така тя заслужено си осигури място сред най-добрите четири на Откритото първенство на Франция.

В полуфиналната фаза Калинская ще се изправи срещу победителката от двубоя между полската надежда Мая Чвалинска и френската любимка Диян Пари.