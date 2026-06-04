Българска класика и световни кино стандарти в Правец

На 17 и 18 юли Pravets Art Nights отново заявява себе си като място, където класиката съжителства хармонично с природата – край красивото езеро на Правец. Фестивалът, утвърден като една от летните културни точки на България, събира Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров в програма, която представя класическата музика като мост между традициите и настоящето.

На 17 юли от 20:00 ч. на сцена „Езеро“ в Hyatt Regency Pravets Resort, оркестърът поставя акцент върху българската линия – с най-любимите произведения на родната класика: Георги Черкин -„Севдана“, Панчо Владигеров - „Песен“, Петко Стайнов – „Ръченица“ и Веселин Стоянов – Симфония №1. Това е програма, в която музиката говори на познатия, обичан език. Българската класика, потърсила вдъхновение в корените ни и претворила нашия манталитет в истински музикални шедьоври, ще звучи с нова, въздействаща интерпретация. Солист на вечерта е aвстрийската цигуларка с български произход Божидара Кузманова - Владар.

На 18 юли от 11:00 в читалището в Правец атрактивните дами от вокалния ансамбъл „Белла Воче“ преместват фокуса към интимните формати – с творби от Петко Стайнов и Мануел де Файя. Входът затова събитие е свободен.

Специален гост на концерта ще е маестро Найден Тодоров, който след това ще се срещне с публиката и ще разкаже интересни моменти от своя творчески път в традиционната за фестивала „Среща с автограф“.

Същата вечер (18 юли, 20:00, сцена „Езеро“) фестивалът сменя перспективата: „Музиката на Джеймс Бонд“ повежда публиката към глобалната култура на филмовата музика. С участието на Рут Колева, Криста, Яна Янчева, Живко Станев и Боби Косатката, концертът е на границата между класика и кино – там, където оркестърът не акомпанира, а създава митология. Брегът на езерото ще бъде озвучен с топ сингли като Golden Eye, Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough и Skyfall, оркестрирани специално за Софийската филхармония.

Pravets Art Nights остава последователен в своята мисия: високо художествено ниво, естествена среда и среща със силни артисти.