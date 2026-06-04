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Българска класика и световни кино стандарти в Правец

Българска класика и световни кино стандарти в Правец

4 Юни, 2026 18:00 471 3

  • маестро найден тодоров-
  • софийска филхармония-
  • българска класика-
  • световни кино стандарти-
  • правец

На 17 и 18 юли Pravets Art Nights отново заявява себе си като място, където класиката съжителства хармонично с природата – край красивото езеро на Правец

Българска класика и световни кино стандарти в Правец - 1
Снимка: Софийска филхармония
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

На 17 и 18 юли Pravets Art Nights отново заявява себе си като място, където класиката съжителства хармонично с природата – край красивото езеро на Правец. Фестивалът, утвърден като една от летните културни точки на България, събира Софийската филхармония и маестро Найден Тодоров в програма, която представя класическата музика като мост между традициите и настоящето.

На 17 юли от 20:00 ч. на сцена „Езеро“ в Hyatt Regency Pravets Resort, оркестърът поставя акцент върху българската линия – с най-любимите произведения на родната класика: Георги Черкин -„Севдана“, Панчо Владигеров - „Песен“, Петко Стайнов – „Ръченица“ и Веселин Стоянов – Симфония №1. Това е програма, в която музиката говори на познатия, обичан език. Българската класика, потърсила вдъхновение в корените ни и претворила нашия манталитет в истински музикални шедьоври, ще звучи с нова, въздействаща интерпретация. Солист на вечерта е aвстрийската цигуларка с български произход Божидара Кузманова - Владар.

На 18 юли от 11:00 в читалището в Правец атрактивните дами от вокалния ансамбъл „Белла Воче“ преместват фокуса към интимните формати – с творби от Петко Стайнов и Мануел де Файя. Входът затова събитие е свободен.
Специален гост на концерта ще е маестро Найден Тодоров, който след това ще се срещне с публиката и ще разкаже интересни моменти от своя творчески път в традиционната за фестивала „Среща с автограф“.

Същата вечер (18 юли, 20:00, сцена „Езеро“) фестивалът сменя перспективата: „Музиката на Джеймс Бонд“ повежда публиката към глобалната култура на филмовата музика. С участието на Рут Колева, Криста, Яна Янчева, Живко Станев и Боби Косатката, концертът е на границата между класика и кино – там, където оркестърът не акомпанира, а създава митология. Брегът на езерото ще бъде озвучен с топ сингли като Golden Eye, Diamonds Are Forever, The World Is Not Enough и Skyfall, оркестрирани специално за Софийската филхармония.

Pravets Art Nights остава последователен в своята мисия: високо художествено ниво, естествена среда и среща със силни артисти.


Правец / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    0 1 Отговор
    А какъв всенароден вой се вдигаше на 24.05.Какви възгласи,какви речи,каква гордост,а и намерихме повод да смажем Русия.И след това пак я подкарахме по старому - нужен ти е преводач за да разбереш написаното.И разбираш колко си безсилен за да спреш това самоубийствено чуждопоклонничество.

    19:07 04.06.2026

  • 2 Слушател

    1 0 Отговор
    ТОЗИ БЕЗДАРНИК НАЙДЕН ТОДОРОВ С ДВЕТЕ КУПЕНИ ДИПЛОМИ ОТ ЧАСТНИЯ НБУ, КОЙТО ЛЪЖЕШЕ, ЧЕ ИМАЛ ДИПЛОМА ОТ ВИЕНА, ТА ОТ МОН ГО РАЗОБЛИЧИХА ЗА ЛЪЖАТА, НО МК НЕ ГО УВОЛНИХА, СЕГА СЕ МАЗНИ НА НОВАТА ВЛАСТ, КАКТО ПРЕДИ НА НА ТИКВАТА., СЪЩО И НА РУСОФИЛИТЕ И КОМУНИСТИТЕ, ПЪЛНО БЕЗДАРИЕ, СЕРИОЗНАТА КРИТИКА ГО ПИСА И КАЗА ОТДВАНА, МИНАВА ПРЕЗ МУИЗИКАТА БЪРЗОИ ГРУБО КАТО С ТАНК, НЯМА ИЗГРАЖДАНЕ, НЯМА ТЕМПА, НЯМА СТИЛ, НЯМА ХАРАКТЕР, ПРОСТО ХАЛТУРА, ПРЕДИ ПОДОБНИ ЯВЛЕНИЯ ГИ ИЗХВЪРЛЯХА НА БОЛКУЛА, НО СЕГА, ЩОМ ТАКИВА КАТО БОКО И РАДЕВ МОГАТ ДА СА НАЧЕЛО, ЗАЩО НЕ И ПОДОБНИ НЕДОРАЗУМЕНИЯ КАТО НАЙДЕНЧО ТОДОРОВ ДА СА НАЧЕЛО НА ПЪРВИЯ ОРКЕСТЪР, ПРЕДИ ВОДЕН САМО ОТ ВЕЛИКИ ДИРИГЕНТИ, А НЕ ОТ КАРИКАТУРА КАТО НЕГО! СРАМНО ЯВЛЕНИЕ Е НАЙСЕН ТОДОРОВ. СЕРИОЗНИТЕ МУЗИКАНТИ НАПРАВО МУ СЕ СМЕЯТ И ГО ПРЕЗИРАТ. НО ТОЙ НЯМА СРАМ.

    19:08 04.06.2026

  • 3 Стара чанта

    0 0 Отговор
    Сега е момента да се направи един игрален филм за чудото - ,, Каскета Полупроводник" от Правец, и
    ,, Сияйните бъднини"... А защо не и сериал ?

    19:14 04.06.2026