Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Фестивалът „Фреквенца“ отваря майсторски класове с реален достъп до артистите

27 Април, 2026 18:10 426 1

  • софийска филхармония-
  • фестивал „фреквенца“-
  • зала „българия“-
  • национална музикална академия „проф. панчо владигеров“ -
  • национално музикално училище „любомир пипков“

Класовете са шанс за младите български музиканти да работят в реално време с артисти от световна величина. Фестивалът обяви и нови, атрактивни цени за концертите, като и възможност за общ билет за четирите вечери

Снимка: Софийска филхармония
Оля Ал-Ахмед

В рамките на престижния фестивал „Фреквенца“, който се провежда в зала „България“ от 7 до 10 май, публиката няма да остане само в ролята на слушател. Част от програмата са майсторски класове, водени от виртуозните музиканти, които стоят на сцената — пряка среща с техния метод, мислене и звук.

Събитията ще се проведат в залите на Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ и Национално музикално училище „Любомир Пипков“ и са отворени за активни участници и публика.

Програма на майсторските класове:

3 май (неделя)
14:00 – 15:00 ч.
Майсторски клас по пиано (джаз импровизации) на Миша Циганов

16:00 – 18:00 ч.
Майсторски клас по пиано на Мария Меерович
Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“, нова сграда, ул. „Акад. Людмил Стоянов“ №6

4 май (понеделник)
14:30 – 16:30 ч.
Майсторски клас по виолончело на Джин Чжао
Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

5 май (вторник)
11:00 – 13:00 ч.
Майсторски клас по тромбон на Матю Джи
Място: Национално музикално училище „Любомир Пипков“, ул. „Оборище“ №17

13:30 – 15:30 ч.
Майсторски клас по виола на Роман Шпицер

14:30 – 16:30 ч.
Майсторски клас по виолончело на Борис Андрианов
Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

7 май (четвъртък)
11:00 – 13:00 ч.
Майсторски клас по туба на Роланд Сентпали

17:00 – 19:00 ч.
Майсторски клас по валдхорна на Саар Бергер
Място: Национално музикално училище „Любомир Пипков“

9 май (събота)
9:30 – 11:30 ч.
Майсторски клас по цигулка на Барнабаш Келемен

11:00 – 13:00 ч.
Майсторски клас по тромпет на Сергей Накаряков
Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“

Междувременно Фестивалът обяви и нови, атрактивни цени за концертите, като и възможност за общ билет за четирите вечери .

Майсторските класове са със свободен достъп з аучастници и публика.


София / България
