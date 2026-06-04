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Главният диригент на Берлинската филхармония гостува на Националния оркестър

Главният диригент на Берлинската филхармония гостува на Националния оркестър

4 Юни, 2026 14:10 471 3

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На 4 юни зала „България“ ще бъде сцена на изключително музикално събитие – гостуването на Кирил Петренко, който е сред тримата най-влиятелни диригенти на днешния ден

Главният диригент на Берлинската филхармония гостува на Националния оркестър - 1
Снимка: Софийска филхармония
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

На 4 юни зала „България“ ще бъде сцена на изключително музикално събитие – гостуването на Кирил Петренко, една от най-значимите фигури на съвременната диригентска сцена и настоящ главен диригент на Берлинската филхармония. Концертът се реализира по покана на неговия близък приятел Найден Тодоров, в знак на дългогодишно професионално и човешко доверие, споделени артистични ценности и обща визия за ролята на музиката днес.

Програмата обединява Вариации „Енигма“ от Едуард Елгар – произведение, наситено с интелектуални кодове и дълбока емоционалност - и монументалната симфонична поема „Тъй рече Заратустра“ от Рихард Щраус, музикален философски жест, превърнал се в символ на модерността и космическия размах на късния романтизъм.

Петренко е сред тримата най-влиятелни диригенти на днешното време. Той е описван като гений с почти религиозен фанатизъм от музикантите, с които работи. Митологията около него е засилена и от факта, че той е диригент, чиято кариера се развива далеч от демонстративна публичност, но с изключителна последователност и художествена яснота. Роден през 1972 г. в Омск в семейство на музиканти, той започва като пианист, а след преместването си в Австрия завършва дирижиране във Виенския университет за музика и сценични изкуства. Ранните му ангажименти във Vienna Volksoper, театрите в Майнинген и Komische Oper Berlin го утвърждават като диригент с рядко усещане за форма, драматургия и стил.

Между 2013 и 2020 г. Петренко е музикален директор на Баварската държавна опера в Мюнхен, където постига забележителен артистичен подем и международно признание. През 2015 г. е избран за главен диригент на Берлинската филхармония, а от сезон 2019/2020 официално заема поста – избор, възприет като категоричен жест към диригент, който поставя съдържанието, дълбочината и уважението към нотния текст над външната ефектност.

Известен със своята аналитична прецизност, фина работа с оркестровия звук и изключителна музикална дисциплина, Кирил Петренко е диригент, който не налага себе си над музиката, а създава условия тя да се разкрие в пълния си смисъл.


Петренко рядко приема ангажименти с други оркестри, затова и гостуването му в София е събитие с ярко културно значение - жест към българската музикална общественост и към публиката.


София / България
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  • 1 .....

    0 2 Отговор
    Нещо и на Бах,ако може.

    14:14 04.06.2026

  • 2 Парите са над класиката

    3 1 Отговор
    Класическите музиканти в Германия са изключително добре заплатени, за разлика от България. Тук се шири чалга и простащина , толерирана от политическата власт ,защото чалгарите си плащат за пиар в медиите на дядо Бойко.

    14:20 04.06.2026

  • 3 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    Велик Диригент!

    14:44 04.06.2026