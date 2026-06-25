Кубинската звезда Khenya пристига в Лозенец

Тази седмица в Лозенец пристига KHENYA – кубинската DJ и продуцентка, която все по-убедително се налага като едно от най-горещите нови имена на световната афро хаус сцена. Само за няколко години тя успява да привлече вниманието на някои от най-влиятелните фигури в електронната музика. Сред нейните поддръжници е световната суперзвезда Black Coffee, а сетовете и продукциите ѝ получават подкрепа и от легендарния британски радиоводещ и музикален селектор Pete Tong. KHENYA е и резидент на емблематичния Blue Marlin Ibiza – клуб, който от десетилетия задава тенденциите в световната клубна култура.

Името на артистката обаче излиза далеч извън пределите на електронната сцена, след като международни медии свързаха KHENYA с Антонио Кастро – внука на кубинския революционен лидер Фидел Кастро. История, която предизвика сериозен интерес в светските среди и допринесе за разпознаваемостта ѝ по света. Днес вниманието е насочено преди всичко към музиката.

След участия в Ибиса, Дубай и някои от най-престижните клубни събития в Европа, KHENYA е сочена от мнозина като една от артистките с най-сериозен потенциал да се превърне в следващото голямо име на афро хаус движението.

Българската публика ще има възможност да я види тази събота на сцената на Hacienda Beach в Лозенец – локация, която през последните години се утвърди като едно от малкото места по българското Черноморие, привличащи артисти от подобен международен ранг. От Куба през Ибиса до българското Черноморие. Понякога следващата голяма звезда е много по-близо, отколкото предполагаме...

За пета поредна година черноморското селище Лозенец ще се превърне не само в предпочитана лятна дестинация за почивка, но и в притегателен център за любителите на музиката и изкуството. Между 26 и 30 юни фестивалът „Джазче“ отново ще събере на едно място утвърдени музиканти, ярки сценични личности и публика, която търси културни преживявания край морето.

През годините „Джазче“ се утвърди като едно от най-разпознаваемите музикални събития по Южното Черноморие, превръщайки Лозенец в естествена среща между джаз традицията, съвременното звучене и свободния дух на лятото. И тази година фестивалът обещава богата програма, изпълнена с емоционални концерти, стилни вечерни събития и музика под открито небе.

Официалното откриване ще бъде на 26 юни от 20:00 часа на сцената в Парк Лозенец (зад Hacienda Beach), където публиката ще посрещне харизматичния Орлин Павлов. Известен със своята енергия и безупречно сценично присъствие, той ще даде началото на фестивалните дни заедно с DJ Namuro, който ще допълни вечерта със специална селекция от модерни и елегантни музикални ритми.

На 27 юни от 20:00 часа сцената ще бъде завладяна от една от най-разпознаваемите и обичани фигури в българската музика – Белослава. Със своя неподражаем стил, кадифен глас и репертоар, превърнал се в саундтрак на няколко поколения, тя обещава една от най-очакваните фестивални вечери. След концерта празничната атмосфера ще продължи в Hacienda Beach, където от 23:30 часа ще гостува Katya Livingston – артист и музикант, свързана с престижния лондонски клуб Annabel's, известен като едно от най-емблематичните места за социален и културен живот във Великобритания.

Фестивалът, организиран от Hacienda Beach под патронажа на Марин Киров – кмет на Община Царево, продължава на 28 юни с концерт на едни от най-интересните представители на съвременната българска джаз сцена. От 21:00 часа в Giardino Bar & Restaurant ще се състои специалната среща между виртуозния контрабасист Димитър Карамфилов, впечатляващата вокалистка Марина Господинова и проекта Mambo Italiano – комбинация, която обещава изискан музикален спектакъл, вдъхновен от джаз, суинг и средиземноморски музикални традиции.

На 29 юни от 20:00 часа на сцената на Парк Лозенец ще излезе певицата и актриса Yara M’Toto. С характерното си сценично присъствие и впечатляващ микс от соул, джаз и световна музика, тя ще предложи на публиката едно различно и емоционално музикално пътешествие.

Кулминацията на петото издание на „Джазче“ ще бъде на 30 юни от 20:00 часа, когато фестивалната сцена ще посрещне Мишо Йосифов Party Band. Със своята заразителна енергия, виртуозни музиканти и неподражаемо чувство за импровизация формацията традиционно превръща всяко свое участие в истински празник и обещава впечатляващ финал на фестивалната седмица.

Пет години след своето създаване „Джазче“ продължава да развива мисията си да прави качествената музика достъпна за широка публика и да превръща Лозенец в едно от най-интересните летни културни пространства по българското Черноморие. Съчетанието между морския бриз, джаз атмосферата и срещата с едни от най-талантливите български артисти отново обещава незабравими летни вечери под открито небе.