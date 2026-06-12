Лили Иванова ще изнесе само 5 концерта догодина

През предстоящата 2027 година Лили Иванова ще изнесе само пет ексклузивни концерта, обявиха от екипа на най-голямото име в българската поп музика, цитирани от БТА.

След като направи исторически втори концерт в парижката зала "Олимпия" за 24 май, тя продължава своите концерти от последното си национално турне тази година, което включва следните градове:

16 юни - Габрово

1 юли - Добрич

2 юли - Русе

10 юли - Горна Оряховица

11 юли - Варна

12 юли - Бургас

2 септември - София

7 септември - Пловдив

10 септември - Плевен

22 октомври - Шумен

16 ноември - Хасково

18 ноември - Пазарджик

23 ноември - Ямбол

"На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне, а догодина ще изнесе само пет ексклузивни концерта, единствено в четири български града - София, Пловдив, Варна и Бургас", допълват от екипа на изпълнителката.

За концертите през 2027 е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната. През 2027-а фондация "Лили Иванова" ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната ѝ дейност.