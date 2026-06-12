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Лили Иванова ще изнесе само 5 концерта догодина

Лили Иванова ще изнесе само 5 концерта догодина

12 Юни, 2026 14:31 785 21

  • лили иванова-
  • конкцерт-
  • турне-
  • певица

През следващата година певицата ще представи нови проекти, свързани с благотворителна дейност

Лили Иванова ще изнесе само 5 концерта догодина - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

През предстоящата 2027 година Лили Иванова ще изнесе само пет ексклузивни концерта, обявиха от екипа на най-голямото име в българската поп музика, цитирани от БТА.

След като направи исторически втори концерт в парижката зала "Олимпия" за 24 май, тя продължава своите концерти от последното си национално турне тази година, което включва следните градове:

  • 16 юни - Габрово
  • 1 юли - Добрич
  • 2 юли - Русе
  • 10 юли - Горна Оряховица
  • 11 юли - Варна
  • 12 юли - Бургас
  • 2 септември - София
  • 7 септември - Пловдив
  • 10 септември - Плевен
  • 22 октомври - Шумен
  • 16 ноември - Хасково
  • 18 ноември - Пазарджик
  • 23 ноември - Ямбол

"На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне, а догодина ще изнесе само пет ексклузивни концерта, единствено в четири български града - София, Пловдив, Варна и Бургас", допълват от екипа на изпълнителката.

За концертите през 2027 е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната. През 2027-а фондация "Лили Иванова" ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната ѝ дейност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасковски каунь

    15 2 Отговор
    Ще изнесе и гала концерт в чест на 100 годишнината от Девети септември 1944г

    14:33 12.06.2026

  • 2 хъхъ

    16 0 Отговор
    Лилет си е направила сметката, че ако вдигне цената на и без това скъпите билети пет пъти, ще може да направи същия оборот с пет концерта, а не да обикаля цялата страна.

    14:33 12.06.2026

  • 3 Интересно ми е

    12 0 Отговор
    Дали сега пее на плейбек или на живо? Понеже стилът и някога беше такъв, изискваше силен глас.

    Коментиран от #5

    14:33 12.06.2026

  • 4 реалистъ

    18 0 Отговор
    Лили трябваше да спре преди 15 години и да се явява веднъж годишно на някой благотворителен концерт.

    14:35 12.06.2026

  • 5 жжжжжжж

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Интересно ми е":

    Пее на живо, обаче се е превърнала в беквокалист на собствените си беквокалистки от ЛаТиДа.
    Гласът й е спаднал доста, ама то е нормално.

    14:36 12.06.2026

  • 6 почитател

    13 1 Отговор
    Ужас, значи вече няма да можем да гледаме дъщерята на Тутанкамон в Тутракан?!

    14:38 12.06.2026

  • 7 баба Вуна

    11 2 Отговор
    Пуснете сметка за дарения, че с приходи от само пет концерта как ще живее баба Лили?

    14:40 12.06.2026

  • 8 Сталин

    12 2 Отговор
    То само някой с половин мозък може да гледа тая мумия на концерт ,как по средата на "концерта" си сменя памперса

    14:42 12.06.2026

  • 9 Хайде, стига!

    9 0 Отговор
    Слушах й последната песен!
    Ами, тя фъфли по старчески!
    Иначе, уважение към таланта й !

    14:42 12.06.2026

  • 10 Край

    12 0 Отговор
    Нейните наборки се отказаха зимнина да правят че било твърде оптимистично Лиляна за догодина концерти планува…

    14:42 12.06.2026

  • 11 НИЩО Ѝ НЯМА

    5 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО
    А ДАВИД КОВЕРДАЛ СЕ ОТКАЗА НА..75г...

    Коментиран от #12

    14:43 12.06.2026

  • 12 Няма нищо общо

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "НИЩО Ѝ НЯМА":

    с гласовете на всички, когато са били млади!
    Дори и на най-големите изпълнители!
    Просто, след 70,75, а особено после, гласовете, тембърът и звученето са коренно различни!
    Слушайте си старите изпълнения, дискове, Интернет и т.н!

    14:48 12.06.2026

  • 13 баба Банга Ранга от Петрич

    2 0 Отговор
    Ако е жива.

    14:56 12.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    5 0 Отговор
    СТАНА ЗА СМЯХ, ЖАЛ МИ Е ЗА НЕЯ

    14:59 12.06.2026

  • 16 ЧИТАТЕЛ

    5 0 Отговор
    ОЩЕ ИМА ГЛУПАВИ ХОРА, КОИТО СИ ДАВАТ ПАРИТЕ ЗА НЕЙНИТЕ СКЪПИ БЛИЛЕТИ

    15:01 12.06.2026

  • 17 Прям

    2 0 Отговор
    Шушоляно Сърбино едната свястна статия не си написала
    Само простотии...
    Егати и ФаТките...

    15:04 12.06.2026

  • 18 Платена

    4 0 Отговор
    Реклама под формата на новина. Добре че тук мога да и сложа минус!

    15:14 12.06.2026

  • 19 ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА!!!

    2 0 Отговор
    Проблем и е обаче, че не съумя да спре навреме, поради което отдавна не й слушам песните…предпочитам записи! Желая й още 100 години живот, но в кръга на шегата, страх ме е, че ако пожеланието ми се сбъдне, тя и след 100 г ще продължава сценичната си дейност и тогава тоз материал ще бъде със заглавие…догодина само един концерт…

    15:15 12.06.2026

  • 20 Ако има ток...

    1 0 Отговор
    Ако има ток, ще има концерти. Сигурно тая 90 годишна старица пее...

    15:24 12.06.2026

  • 21 Към Баба Вуна

    0 0 Отговор
    Ти, не я мисли!
    С твоята пенсия няма да живее!
    Жената си е спечелила парите с труд!
    Друг е въпросът, че някога трябва да се спре, защото годините оказват своето влияние и вече не е много приятно да гледаш идин възрастен човек, било и от класа, но не както го помниш!

    15:45 12.06.2026