Лили Иванова ще изнесе само 5 концерта догодина

През предстоящата 2027 година Лили Иванова ще изнесе само пет ексклузивни концерта, обявиха от екипа на най-голямото име в българската поп музика, цитирани от БТА.
След като направи исторически втори концерт в парижката зала "Олимпия" за 24 май, тя продължава своите концерти от последното си национално турне тази година, което включва следните градове:
- 16 юни - Габрово
- 1 юли - Добрич
- 2 юли - Русе
- 10 юли - Горна Оряховица
- 11 юли - Варна
- 12 юли - Бургас
- 2 септември - София
- 7 септември - Пловдив
- 10 септември - Плевен
- 22 октомври - Шумен
- 16 ноември - Хасково
- 18 ноември - Пазарджик
- 23 ноември - Ямбол
"На повечето от тези сцени обаче Лили Иванова ще се качи за последен път в рамките на свое голямо национално турне, а догодина ще изнесе само пет ексклузивни концерта, единствено в четири български града - София, Пловдив, Варна и Бургас", допълват от екипа на изпълнителката.
За концертите през 2027 е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната. През 2027-а фондация "Лили Иванова" ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната ѝ дейност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасковски каунь
14:33 12.06.2026
2 хъхъ
14:33 12.06.2026
3 Интересно ми е
Коментиран от #5
14:33 12.06.2026
4 реалистъ
14:35 12.06.2026
5 жжжжжжж
До коментар #3 от "Интересно ми е":Пее на живо, обаче се е превърнала в беквокалист на собствените си беквокалистки от ЛаТиДа.
Гласът й е спаднал доста, ама то е нормално.
14:36 12.06.2026
6 почитател
14:38 12.06.2026
7 баба Вуна
14:40 12.06.2026
8 Сталин
14:42 12.06.2026
9 Хайде, стига!
Ами, тя фъфли по старчески!
Иначе, уважение към таланта й !
14:42 12.06.2026
10 Край
14:42 12.06.2026
11 НИЩО Ѝ НЯМА
А ДАВИД КОВЕРДАЛ СЕ ОТКАЗА НА..75г...
Коментиран от #12
14:43 12.06.2026
12 Няма нищо общо
До коментар #11 от "НИЩО Ѝ НЯМА":с гласовете на всички, когато са били млади!
Дори и на най-големите изпълнители!
Просто, след 70,75, а особено после, гласовете, тембърът и звученето са коренно различни!
Слушайте си старите изпълнения, дискове, Интернет и т.н!
14:48 12.06.2026
13 баба Банга Ранга от Петрич
14:56 12.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Българин
14:59 12.06.2026
16 ЧИТАТЕЛ
15:01 12.06.2026
17 Прям
Само простотии...
Егати и ФаТките...
15:04 12.06.2026
18 Платена
15:14 12.06.2026
19 ДА Е ЖИВА И ЗДРАВА!!!
15:15 12.06.2026
20 Ако има ток...
15:24 12.06.2026
21 Към Баба Вуна
С твоята пенсия няма да живее!
Жената си е спечелила парите с труд!
Друг е въпросът, че някога трябва да се спре, защото годините оказват своето влияние и вече не е много приятно да гледаш идин възрастен човек, било и от класа, но не както го помниш!
15:45 12.06.2026