Лили Иванова пристигна в Париж за концерта си на 24 май в зала „Олимпия“ (СНИМКИ)

22 Май, 2026 18:59 821 22

Естрадната прима направи своя дебют в емблематичната зала на 9 януари 2009 година

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лили Иванова пристигна в Париж, където на 24 май ще изнесе втория си концерт в зала „Олимпия“. На 9 януари 2009 г. най-голямото име в българската поп музика става първият български изпълнител със самостоятелен концерт в една от най-популярните зали в Европа, припомня БТА.

Merci beaucoup! (Благодаря), написа Лили днес в социалните мрежи, след като пристигна във френската столица. Преди това тя публикува снимка от мястото си в самолета и с екипа на полета.

„Лили Иванова е най-великата фигура в българската популярна музика. Повече от 65 години тя въплъщава страстта и превъзходството на един изключителен артист. Истинска жива легенда, тя е изнесла над 10 000 концерта и е записала над 600 песни, издавайки над 40 самостоятелни албума, повечето от които платинени“, пише в сайта на зала „Олимпия“. „Нейният уникален глас – едновременно мощен и чувствителен, надхвърля жанровете – поп, шансон и джаз. Символ на елегантност и артистично постоянство, Лили Иванова остава въплъщение на душата на българската песен“, се казва още в анонса.

След обявяването на концерта през ноември миналата година, Лили Иванова отправи специални благодарности на Жерар Понт – директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe, и Христина Камбитова, директор на FrancoFolies de Bulgarie. През 2025 г. певицата участва за първи път в програмата на „Франкофоли“, чието 11-то издание бе на 20 и 21 юни в Пловдив.

В Париж концертът на Лили Иванова ще бъде заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“.


  • 1 баба Пена

    9 5 Отговор
    Завиждам и. Тази пак се уреди, френски памперси ще ползва.

    19:09 22.05.2026

  • 2 Ябаа

    3 4 Отговор
    Скоро и в зала Диана - гр. Ямбол.

    Коментиран от #7

    19:10 22.05.2026

  • 3 Цар 🐸

    2 4 Отговор
    Лили е на Бог гласа, а Слави Трифонов е на Сатаната...

    19:16 22.05.2026

  • 4 венсеремос

    4 10 Отговор
    Пак си е платила за да пее в Париж,както беше първия път.Лили Иванова на 92 години-родом от турския град Кубрат, на 26 април 1934 г.Пълна излагация ,като първия път.И тогава и сега ще пее на плейбек.Кой ще отиде!?Някои изпаднали чалми, клошари, български студенти/ако отидат/Но, след като иска да се изложи за пореден път-прав й път.Провалът ще бъде изумителен.Само да не падне на сцената-и това е правила.Излагация!!!

    Коментиран от #8, #10, #16

    19:19 22.05.2026

  • 5 ....

    5 0 Отговор
    Лилето е живяла в три епохи😂

    Коментиран от #14

    19:19 22.05.2026

  • 6 Ха,ха

    5 0 Отговор
    Преди комунизма,по време на комунизма и след комунизма😂

    19:20 22.05.2026

  • 7 Не, бе

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ябаа":

    В ритуалната зала на СЦГ.

    19:34 22.05.2026

  • 8 Софийски селянин,

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "венсеремос":

    Неграмотник, родена е на 24 април 1939 година...

    19:37 22.05.2026

  • 9 мамник

    2 3 Отговор
    Тоа паметник още ли диша?

    Коментиран от #18

    19:39 22.05.2026

  • 10 Хасковски каунь

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "венсеремос":

    Няма да падне. Лили държи още.И ако се наклони само, аз ще я подпра. Ще бъде кеф за нея.

    19:47 22.05.2026

  • 11 Характер

    3 1 Отговор
    Лили е страхотна. Браво!

    20:09 22.05.2026

  • 12 Коста

    1 3 Отговор
    Защо пренебрегват Андреа да питам??? И тя със Сузанита трябва да подгряват мъжката публика.

    Коментиран от #22

    20:09 22.05.2026

  • 13 Уважение

    3 1 Отговор
    Хейтърите, не ви ли е срам. Бездарни некадърници. Нормалните хора и народи уважават личности като Лили Иванова.

    Коментиран от #15

    20:12 22.05.2026

  • 14 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "....":

    Не ,в повече епохи ..
    Тя е древна ,родена е през 1939г.пр.хр. Пяла на фараоните Тутмос ,Сети ,Рамзес ,на един чин е била с Татункамон.Пяла е през 62 г.пр.хр . В Помпей ,и след няколко години града га няма.Била е приятелка с хан Кубрат,и сина му Аспарух

    Коментиран от #17

    20:15 22.05.2026

  • 15 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Уважение":

    Глухоням ли си ,и ли съп.

    20:17 22.05.2026

  • 16 Ачо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "венсеремос":

    Жената е родена месец Април 1939 година,а не 34 година.Не я обиждайте!

    20:36 22.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "мамник":

    Господ при раждането ти те е убил.
    Мъртвец си

    Коментиран от #19

    20:38 22.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Бе да ги подгряват в местната кръчма😂

    20:58 22.05.2026