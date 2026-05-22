Лили Иванова пристигна в Париж за концерта си на 24 май в зала „Олимпия“ (СНИМКИ)

Лили Иванова пристигна в Париж, където на 24 май ще изнесе втория си концерт в зала „Олимпия“. На 9 януари 2009 г. най-голямото име в българската поп музика става първият български изпълнител със самостоятелен концерт в една от най-популярните зали в Европа, припомня БТА.
Merci beaucoup! (Благодаря), написа Лили днес в социалните мрежи, след като пристигна във френската столица. Преди това тя публикува снимка от мястото си в самолета и с екипа на полета.
„Лили Иванова е най-великата фигура в българската популярна музика. Повече от 65 години тя въплъщава страстта и превъзходството на един изключителен артист. Истинска жива легенда, тя е изнесла над 10 000 концерта и е записала над 600 песни, издавайки над 40 самостоятелни албума, повечето от които платинени“, пише в сайта на зала „Олимпия“. „Нейният уникален глас – едновременно мощен и чувствителен, надхвърля жанровете – поп, шансон и джаз. Символ на елегантност и артистично постоянство, Лили Иванова остава въплъщение на душата на българската песен“, се казва още в анонса.
След обявяването на концерта през ноември миналата година, Лили Иванова отправи специални благодарности на Жерар Понт – директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe, и Христина Камбитова, директор на FrancoFolies de Bulgarie. През 2025 г. певицата участва за първи път в програмата на „Франкофоли“, чието 11-то издание бе на 20 и 21 юни в Пловдив.
В Париж концертът на Лили Иванова ще бъде заедно с LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“.
