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Лили Иванова стана Офицер на Франция - присъдиха ѝ Орден за изкуство и култура

Лили Иванова стана Офицер на Франция - присъдиха ѝ Орден за изкуство и култура

1 Юли, 2026 16:31 645 13

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Българската поп легенда се нарежда до знаменитости като Шон Конъри, Мерил Стрийп, Стиви Уондър и още

Лили Иванова стана Офицер на Франция - присъдиха ѝ Орден за изкуство и култура - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лили Иванова ще бъде удостоена с френския Орден за изкуство и култура, степен „Офицер“ – едно от престижните културни отличия на Франция. Новината беше съобщена от самата певица, която публикува благодарност към френската държава, министъра на културата Катрин Пегар и посланика на Франция в България Мари Дюмулен.

Отличието се присъжда за изключителната кариера на Лили Иванова и за дългогодишния ѝ принос към българската песен, културата и културния диалог между България и Франция. В писмото до изпълнителката посланик Дюмулен подчертава, че с приемането ѝ сред „Офицерите“ Франция отдава почит на нейния талант и на следата, която оставя в музиката от десетилетия.

„Благодаря на г-жа Катрин Пегар – министър на културата на Френската република, на Н.Пр. г-жа Мари Дюмулен – извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България, и на Френската държава за уважението, отношението и номинирането ми за носител на Орден за изкуство и литература, степен „Офицер“. За мен е изключителна чест“, написа Лили Иванова във Фейсбук.

Френският Орден за изкуство и литература е създаден през 1957 г. и се присъжда от Министерството на културата на личности, отличили се със своето творчество или с принос към разпространението на изкуствата и литературата във Франция и по света. Отличието има три степени – „Кавалер“, „Офицер“ и „Командор“.

Френският Орден за изкуство и култура е едно от най-престижните културни отличия на Франция и през годините е връчван на редица световноизвестни творци от различни сфери. Сред носителите му са имена като Одри Хепбърн, Дейвид Боуи, Мерил Стрийп, Боб Дилън, Шон Конъри, Пати Смит, Салман Рушди, Леонардо ди Каприо, Стиви Уондър, Тони Люн, Акира Куросава и Виктория Бекъм. Отличието се присъжда за значим принос към изкуството, литературата и културния обмен, като включването на Лили Иванова сред неговите носители поставя българската певица в престижен международен контекст.

Признанието идва в особено активен период за Лили Иванова. През май 2026 г. тя изнесе втория си самостоятелен концерт в парижката зала „Олимпия“ – една от най-емблематичните сцени в Европа, свързвана с имената на Едит Пиаф, Шарл Азнавур, Жак Брел, „Бийтълс“, Мадона и Тина Търнър. Още през 2009 г. Иванова стана първият български поп изпълнител със самостоятелен концерт в легендарната зала.

Певицата продължава и концертната си дейност в България. През 2026 г. тя обяви последното си голямо национално турне, което преминава през редица български градове, а през 2027 г. планира само пет ексклузивни концерта в четири града – София, Пловдив, Варна и Бургас.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    16 12 Отговор
    Тая мумия някой я е излъгал че може да пее

    16:32 01.07.2026

  • 2 Браво на Лили

    9 9 Отговор
    Те така навремето в нейната младост по времето на динозаврите имало една голяма заря в небето и те изчезнали а нашата Лили станала звезда.

    16:34 01.07.2026

  • 3 Версенжеторикс

    9 5 Отговор
    Има тапия от мене за заслужил артист на Галия! Изпя "Панаири" когато се скарахме с Гай Юлий Цезар!

    16:35 01.07.2026

  • 4 Ма наф

    7 5 Отговор
    Ако бяха я опънали, щеше повече да се радва отколкото от тея дрънкулки.

    16:36 01.07.2026

  • 5 Щом обслужвам всяка власт,

    8 2 Отговор
    винаги добре съм аз!

    16:41 01.07.2026

  • 6 НАПЪЛНО

    5 5 Отговор
    ЗАЛЯЗЛА ЗВЕЗДА Е !!! СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА !!!

    16:42 01.07.2026

  • 7 Нека да пиша

    5 1 Отговор
    Наградата която получи баба Лили ,е във музея на човечеството . Когато е получила наградата ,тогава Франция не е съществувала . Били са келски племена ..

    16:50 01.07.2026

  • 8 Коментар

    6 3 Отговор
    Не знам какъв културен диалог може да води тази елементарна и злобна жена. Тя се интересува само от парите.

    16:58 01.07.2026

  • 9 Роза

    4 3 Отговор
    Гласът на Лили вече не е същия като на млади години и това е естествено.Но нека да отдадем дължимото на огромната и енергия,воля за живот и творчество!Нека да се порадва на отличията и хвалбите,които и отправят,защото на хората на тази възраст не им остават много радости!

    16:58 01.07.2026

  • 10 Име

    4 0 Отговор
    Че тя отдавна е полковник от ДС!

    17:26 01.07.2026

  • 11 Ааааа

    4 0 Отговор
    Аман от платените публикации на това изкопаемо

    17:28 01.07.2026

  • 12 Почитател

    1 3 Отговор
    Много талант -дар от Бога и много труд . Заслужава си славата , медалите и любовта на публиката.Затова за всеки концерт билетите са разпродадени седмици преди събитието.
    Нека да е в добро здраве още много години и да и се радваме на сцената ! ( напук на завистливите и злобни българи )

    17:30 01.07.2026

  • 13 венсеремос

    2 0 Отговор
    Пяла в Олимпия??? Не вярвам!!! Ако е пяла ,пяла е на плейбек.Могат да пеят Йорданка Христова, Мими Иванова, незабравимия Емил Димитров,,Богдана Карадочева/развали си гласа от много пушене/Дует Шик, Тони Димитров,но не и Лили.Когато пееш по слух ,непознаваш нотите и имитираш Рита Павоне,няма кой да й се възхищава.Световнтите певци Едит Пиаф, Ив Монтан, Жо Дасен, Джони Холидей, Шарл Азнавур, Адамо, Жилбер Беко,можеха да пеят.Там е разликата.А, иначе Лили Иванова е родена на 26 април 1934 г.-на 92 години е.Родена е в Турския град Кубрат.Беше приятелка на Доган.И няма деца-поне да беше осиновила дете, а тя от егоизъм ,си остана сама- кукувица.Нямам причина да й се възхищавам.

    17:36 01.07.2026