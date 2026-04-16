Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!

Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!

16 Април, 2026 09:15 668

Поклонението ще бъде в църквата „Свети Седмочисленици” в София в четвъртък - 16.04.2026 г., от 11.30 часа.

Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада! - 1
Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg
Прощаваме се с Маргрет Николова в четвъртък в църквата „Свети Седмочисленици” в София 🖤
Символ на изящество и стил на сцената, неподражаем тембър с дълбока душевност, вокален разказвач на човешките чувства, олицетворение на музикалната елегантност, еталон за класа и артистичност.
Певица с неподвластна на времето харизма и магнетично сценично присъствие. Златният глас на едно поколение отлетя към звездите....
Поклонението ще бъде в църквата „Свети Седмочисленици” в София в четвъртък - 16.04.2026 г., от 11.30 часа.

България тъгува за Маргрет Николова – един от най-обичаните и емблематични гласове на българската популярна музика.

С нейното оттегляне от сцената на живота българската култура губи не просто изключителен артист, а цяла епоха, съхранила в себе си красотата, достойнството и дълбоката емоционалност на българската естрадна песен.

Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!
Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Десетилетия наред Маргрет Николова даряваше публиката с топлината на своя глас и с неподражаемо сценично присъствие. Нейните песни – изпълнени с лиризъм, човечност и финес – се превърнаха в част от Златния фонд на българската музикална памет и продължават да вълнуват поколения българи.

С неизчерпаема отдаденост към изкуството и с висок професионализъм тя утвърди своя стил и се превърна в символ на класическата българска естрада – пример за вкус, мярка и духовна сила.

Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!
Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Сред многобройните отличия, с които е удостоена Маргрет Николова, са голямата награда на фестивала „Златният Орфей“ за българска песен, орден „Кирил и Методий“ - втора степен (1964), орден „Народна република България“ - втора степен (ноември 1988), наградата „Златен век” - печат на Цар Симеон Велики – златен на Министерството на културата (2018). Песента "Любовта на юнгата" печели Конкурса за най-хубава песен за Черноморието, 1965 г. (1-во издание) - Награда на публиката.

Екипът на ФАКТИ изказва най-искрени съболезнования на семейството, близките и всички, които я обичаха и ценяха.

Поклон пред светлата ѝ памет!

Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!
Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!
Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!
Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!
Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!
Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!
Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив

Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!
Снимка: Оля Ал-Ахмед / личен архив


