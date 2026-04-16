Днес изпращаме Маргрeт Николова - глас-епоха на българската естрада!

България тъгува за Маргрет Николова – един от най-обичаните и емблематични гласове на българската популярна музика.
С нейното оттегляне от сцената на живота българската култура губи не просто изключителен артист, а цяла епоха, съхранила в себе си красотата, достойнството и дълбоката емоционалност на българската естрадна песен.
Десетилетия наред Маргрет Николова даряваше публиката с топлината на своя глас и с неподражаемо сценично присъствие. Нейните песни – изпълнени с лиризъм, човечност и финес – се превърнаха в част от Златния фонд на българската музикална памет и продължават да вълнуват поколения българи.
С неизчерпаема отдаденост към изкуството и с висок професионализъм тя утвърди своя стил и се превърна в символ на класическата българска естрада – пример за вкус, мярка и духовна сила.
Сред многобройните отличия, с които е удостоена Маргрет Николова, са голямата награда на фестивала „Златният Орфей“ за българска песен, орден „Кирил и Методий“ - втора степен (1964), орден „Народна република България“ - втора степен (ноември 1988), наградата „Златен век” - печат на Цар Симеон Велики – златен на Министерството на културата (2018). Песента "Любовта на юнгата" печели Конкурса за най-хубава песен за Черноморието, 1965 г. (1-во издание) - Награда на публиката.
Екипът на ФАКТИ изказва най-искрени съболезнования на семейството, близките и всички, които я обичаха и ценяха.
Поклон пред светлата ѝ памет!