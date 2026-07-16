80 години от рождението на незабравимата Паша Христова

На 16 юли се навършват 80 години от рождението на Паша Христова – един от най-обичаните гласове в историята на българската популярна музика.

Певицата е родена през 1946 г. в София с името Парашкева Христова Стефанова и израства в квартал Княжево. Преди да се посвети на музиката, работи като чертожничка в Института за електрокари. През 1966 г. завършва курс за естрадни изпълнители, а скоро след това записва и първата си песен – „Щъркелът пристигна пак“.

Въпреки че професионалната ѝ кариера продължава едва няколко години, Паша Христова оставя десетки записи, сред които „Една българска роза“, „Повей, ветре“, „Янтра“ и „Остани“. Със силния си, чист глас и характерна емоционалност тя се превръща в една от големите звезди на българската естрада. За краткото си време на сцената записва над 60 песни за Българското национално радио.

Животът ѝ приключва трагично на 21 декември 1971 г., когато загива едва на 25 години при самолетна катастрофа край София. Макар съдбата да прекъсва кариерата ѝ твърде рано, песните на Паша Христова продължават да звучат и да пазят спомена за един от най-ярките таланти на България.