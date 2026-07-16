Новини
Култура »
80 години от рождението на незабравимата Паша Христова

80 години от рождението на незабравимата Паша Христова

16 Юли, 2026 08:34 543 1

  • паша христова-
  • годишнина от рождението

За краткото си време на сцената певицата записва над 60 песни за Българското национално радио.

80 години от рождението на незабравимата Паша Христова - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 16 юли се навършват 80 години от рождението на Паша Христова – един от най-обичаните гласове в историята на българската популярна музика.

Певицата е родена през 1946 г. в София с името Парашкева Христова Стефанова и израства в квартал Княжево. Преди да се посвети на музиката, работи като чертожничка в Института за електрокари. През 1966 г. завършва курс за естрадни изпълнители, а скоро след това записва и първата си песен – „Щъркелът пристигна пак“.

Въпреки че професионалната ѝ кариера продължава едва няколко години, Паша Христова оставя десетки записи, сред които „Една българска роза“, „Повей, ветре“, „Янтра“ и „Остани“. Със силния си, чист глас и характерна емоционалност тя се превръща в една от големите звезди на българската естрада. За краткото си време на сцената записва над 60 песни за Българското национално радио.

Животът ѝ приключва трагично на 21 декември 1971 г., когато загива едва на 25 години при самолетна катастрофа край София. Макар съдбата да прекъсва кариерата ѝ твърде рано, песните на Паша Христова продължават да звучат и да пазят спомена за един от най-ярките таланти на България.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Т Живков

    2 7 Отговор
    Комунизмът я уби.

    08:50 16.07.2026