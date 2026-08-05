Остров Козлодуй изчезна в пресъхналия Дунав

Прочутият остров Козлодуй на река Дунав вече е част от брега, след като безпрецедентно ниското ниво на водата заличи речния ръкав през първите дни на август. Рекордното маловодие за последните 50 години промени драстично пейзажа и парализира напълно търговското и туристическо корабоплаване в българския участък край Русе, съобщават от bTV Новините.

Гледката на пресъхналия речен ръкав до град Козлодуй е нетипична дори за най-възрастните местни жители. Днес коритото, което доскоро е отделяло сушата от острова, може да бъде прекосено с автомобил.

„Там е островът, а там е каналът. А сега няма канал, няма нищо. Тоест не сте го виждал така? Не, не, не, досега не! Петдесет години – не!“, разказва професионалният рибар Боян Петров, който вече стига до местата за риболов с колата си, вместо с лодка. „Тука си беше бряг и си имаше до кръста вода“, допълва той.

В пресъхналите участъци хората вече карат джетове или се разхождат по наносите. „Никога не се е стигало с коли до този остров“, отбелязва местният жител Мирослав Станев.

Пейзажът изумява и пътешествениците по реката. Група туристи, движещи се с каяци от няколко дни, описват гледката като „сух Дунав“. „Много хубави острови вече не изглеждат по същия начин. Но това е, това е бъдещето, нали знаете?“, коментира туристът Иво.

На стотици километри по течението ситуацията е също толкова критична. Естакадата за пускане на лодки във водите край Русе в момента отстои на поне 200 метра от бреговата ивица. Това принуждава товарните кораби да изчакват, докато круизните плавания са напълно прекратени.

„Имаме още месец, в който очакваме маловодието да продължи. Към момента шлюзовете в „Железни врати 1“ и „Железни врати 2“ не са пълни на 100%. Така че дори и да бъдат изпуснати, ефектът няма да бъде толкова голям, колкото си го представяме“, обяснява инженер Ивелин Занев, изпълнителен директор на ИАППД - Русе.

На фона на негативните прогнози за продължаващ спад на водните нива, речният бизнес настоява за ясен план за действие от страна на държавата. Според експертите в сектора, проблемите могат да бъдат смекчени чрез подходяща инфраструктура.

„Ако се заинтересувате и погледнете нивата на река Дунав от извора до устието, ще забележите, че в тези участъци, където има изградени баражни структури, баражи, почти нямат проблеми“, категоричен е Валери Иванов, изпълнителен директор на „Дунавски драгажен флот“.