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Остров Козлодуй изчезна в пресъхналия Дунав

Остров Козлодуй изчезна в пресъхналия Дунав

5 Август, 2026 21:38 691 13

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  • река

Гледката на пресъхналия речен ръкав до град Козлодуй е нетипична дори за най-възрастните местни жители

Остров Козлодуй изчезна в пресъхналия Дунав - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Прочутият остров Козлодуй на река Дунав вече е част от брега, след като безпрецедентно ниското ниво на водата заличи речния ръкав през първите дни на август. Рекордното маловодие за последните 50 години промени драстично пейзажа и парализира напълно търговското и туристическо корабоплаване в българския участък край Русе, съобщават от bTV Новините.

Гледката на пресъхналия речен ръкав до град Козлодуй е нетипична дори за най-възрастните местни жители. Днес коритото, което доскоро е отделяло сушата от острова, може да бъде прекосено с автомобил.

„Там е островът, а там е каналът. А сега няма канал, няма нищо. Тоест не сте го виждал така? Не, не, не, досега не! Петдесет години – не!“, разказва професионалният рибар Боян Петров, който вече стига до местата за риболов с колата си, вместо с лодка. „Тука си беше бряг и си имаше до кръста вода“, допълва той.

В пресъхналите участъци хората вече карат джетове или се разхождат по наносите. „Никога не се е стигало с коли до този остров“, отбелязва местният жител Мирослав Станев.

Пейзажът изумява и пътешествениците по реката. Група туристи, движещи се с каяци от няколко дни, описват гледката като „сух Дунав“. „Много хубави острови вече не изглеждат по същия начин. Но това е, това е бъдещето, нали знаете?“, коментира туристът Иво.

На стотици километри по течението ситуацията е също толкова критична. Естакадата за пускане на лодки във водите край Русе в момента отстои на поне 200 метра от бреговата ивица. Това принуждава товарните кораби да изчакват, докато круизните плавания са напълно прекратени.

„Имаме още месец, в който очакваме маловодието да продължи. Към момента шлюзовете в „Железни врати 1“ и „Железни врати 2“ не са пълни на 100%. Така че дори и да бъдат изпуснати, ефектът няма да бъде толкова голям, колкото си го представяме“, обяснява инженер Ивелин Занев, изпълнителен директор на ИАППД - Русе.

На фона на негативните прогнози за продължаващ спад на водните нива, речният бизнес настоява за ясен план за действие от страна на държавата. Според експертите в сектора, проблемите могат да бъдат смекчени чрез подходяща инфраструктура.

„Ако се заинтересувате и погледнете нивата на река Дунав от извора до устието, ще забележите, че в тези участъци, където има изградени баражни структури, баражи, почти нямат проблеми“, категоричен е Валери Иванов, изпълнителен директор на „Дунавски драгажен флот“.


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор
    Хора!Не издържам повече!Ще се удавя в Дунава!

    Коментиран от #3, #6

    21:39 05.08.2026

  • 2 Много

    4 0 Отговор
    Е горещо. Днес имах работа на открито от 14 до 17, и по някое време си взех гокямо шише с вода, и го изпих за 15 минути. А нощем дори да спиш гол без да се завиваш, не помага.

    Коментиран от #10

    21:43 05.08.2026

  • 3 Град Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Нема вода , бе .. Сакаш ли помощ , ОТ АРИАНА СМЕ БЕ ..

    21:44 05.08.2026

  • 4 Таран на глист

    2 0 Отговор
    Таранките са в тинята ,сега с мотика се ловят. Сомовете са слезли в делтата и са станали кат соленоводни крокодили в Австралия

    21:44 05.08.2026

  • 5 А моруните ?

    1 0 Отговор
    Моруните свършиа

    21:45 05.08.2026

  • 6 хидрологичния радиобюлетин за нивото на

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Сон шон жмо минус 3 метро

    21:48 05.08.2026

  • 7 Къдей водата на Дунав

    3 1 Отговор
    Да не е продадена и тя. Тая година имаше дъждове и реките би трябвало да са пълни. Следователно някй някъде източва водата и е възможно да я продава. На ЕС нямам никакво доверие даже по зле. Какво стана с разследването за ваксините.Май нищо .

    Коментиран от #13

    21:49 05.08.2026

  • 8 Пълно

    0 1 Отговор
    Ужас

    21:54 05.08.2026

  • 9 бою циганина

    0 2 Отговор
    сключил съм договор за водата с тумора сраел

    21:54 05.08.2026

  • 10 нощем спя

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Много":

    завит до шия на климатик и спя като къпан

    Коментиран от #12

    22:02 05.08.2026

  • 11 Айтолата

    0 1 Отговор
    Иран удариха ХААРПА в Саудицка Арабия и сичките им язовири и реки преливат .
    Дайте коРдинатите на ХАРПОвете в Европа на нашите ракетчици и работата ша са оправи

    22:05 05.08.2026

  • 12 Много

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "нощем спя":

    Добре правите! А аз нощем не спя и изкарвам гол и отвит!
    Жега...

    22:08 05.08.2026

  • 13 Голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Къдей водата на Дунав":

    Ония от Козлодуй и Лом носят с кофи и я изсипват на връх Ботев да заминава за Турция.

    22:08 05.08.2026

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