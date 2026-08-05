Dodge отваря поръчките за новия Charger в Европа

Dodge отбелязва шест десетилетия американска „мускулеста“ традиция, като отваря европейските поръчки за Charger от осмо поколение. Построен върху мулти-енергийната архитектура STLA Large на Stellantis, преродената икона стъпва на европейска земя като универсална платформа, предлагана както в агресивен вариант на двуврато купе, така и в четириврат седан с разширена каросерия. Вносителят KWA поставя купувачите пред ясен избор между две различни инженерни философии: чисто електрическо задвижване под марката „Daytona“ или двигател с вътрешно горене с двойно турбо чрез новата гама „SIXPACK“.

В областта на електрификацията Charger Daytona разполага с двойни електродвигатели и задвижване на всички колела във всички версии. Топ моделът Scat Pack развива 500 kW (670 конски сили), ускорява от покой до 100 км/ч за 3,3 секунди и изминава четвърт миля за 11,5 секунди. Леко по-умерената версия R/T развива 400 kW (536 конски сили) и ускорява до 100 км/ч за 4,2 секунди. И двете версии разчитат на батерия с капацитет 100,5 kWh, базиран на 400-волтова архитектура, поддържаща бързо зареждане с постоянен ток до 350 kW, което възстановява заряда от 20 до 80 процента за приблизително 27 минути. За да запази характерния за мускулестите автомобили ефект, Dodge оборудва Daytona с капак с R-Wing прорез за аеродинамично притискане, осветена емблема Fratzog и специално проектирана изпускателна система Fratzonic Chambered Exhaust, създадена да осигурява агресивен звук.

За шофьорите, които все още предпочитат бензинът да тече във вените им, Charger SIXPACK се сбогува с класическия V8 в полза на 3,0-литров редови шестцилиндров двигател Hurricane с двойно турбо. Във версията High-Output Scat Pack редовият шестцилиндров двигател развива 550 конски сили, ускорявайки седана до 100 км/ч за 3,9 секунди, докато версията R/T със стандартна мощност осигурява 420 конски сили. И двата модела с двигатели с вътрешно горене разполагат със стандартно задвижване на четирите колела с превключваем режим на задно задвижване, който пренасочва целия въртящ момент към задните гуми.

Charger моделите, предназначени за европейския пазар, ще бъдат оборудвани с изчерпателен стандартен пакет „Plus“. Оборудването в интериора включва огромен 16-инчов цифров комбиниран приборен панел, 12,3-инчов сензорен екран с интерфейса I-DUV, система от камери с 360-градусова панорама, хед-ъп дисплей и полуавтоматична система за подпомагане на водача от ниво 2. Цените в европейската дилърска мрежа започват от 66 000 евро, като първите доставки до клиентите са планирани да започнат през септември 2026 година.