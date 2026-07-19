Новини
Култура »
130 години от рождението на Арчибалд Кронин - майсторът на думите

130 години от рождението на Арчибалд Кронин - майсторът на думите

19 Юли, 2026 10:20 462 2

  • арчибалд кронин-
  • годишнина от рождението-
  • цитаделата

Почитаме автора на „Цитаделата“ и „Звездите гледат надолу“

130 години от рождението на Арчибалд Кронин - майсторът на думите - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 19 юли 2026 г. светът отбелязва 130 години от рождението на великия шотландски писател и лекар Арчибалд Кронин (1896–1981). Неговите романи комбинират дълбок реализъм, социална критика и хуманизъм.

Кронин завършва медицина в Университета в Глазгоу и практикува дълги години като лекар в миньорски градчета в Уелс и в Лондон, което вдъхновява най-известните му произведения като „Цитаделата“ и „Звездите гледат надолу“.

Любопитен момент от живота му е, че той започва да пише първия си роман „Замъкът на шапкаря“ през 1930 г., докато се възстановява от язва на стомаха в отдалечена ферма. Ръкописът е бил напът да бъде унищожен от самия автор, който изгубил вяра в уменията си, но местен фермер го разубедил. Книгата се превръща в сензация веднага след издаването си.

Според литературни анализи, неговият роман „Цитаделата“ изиграва ключова роля за създаването на Националната здравна служба на Великобритания (NHS) заради критиките към тогавашната медицинска система.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    6 0 Отговор
    любим писател, но на мен най-много ми харесва "Замъкът на шапкаря"

    Коментиран от #2

    10:31 19.07.2026

  • 2 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    САМО ДЕТО АВТОРКАТА НЕ ГО Е ЧЕЛА

    10:57 19.07.2026