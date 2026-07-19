130 години от рождението на Арчибалд Кронин - майсторът на думите

На 19 юли 2026 г. светът отбелязва 130 години от рождението на великия шотландски писател и лекар Арчибалд Кронин (1896–1981). Неговите романи комбинират дълбок реализъм, социална критика и хуманизъм.

Кронин завършва медицина в Университета в Глазгоу и практикува дълги години като лекар в миньорски градчета в Уелс и в Лондон, което вдъхновява най-известните му произведения като „Цитаделата“ и „Звездите гледат надолу“.

Любопитен момент от живота му е, че той започва да пише първия си роман „Замъкът на шапкаря“ през 1930 г., докато се възстановява от язва на стомаха в отдалечена ферма. Ръкописът е бил напът да бъде унищожен от самия автор, който изгубил вяра в уменията си, но местен фермер го разубедил. Книгата се превръща в сензация веднага след издаването си.

Според литературни анализи, неговият роман „Цитаделата“ изиграва ключова роля за създаването на Националната здравна служба на Великобритания (NHS) заради критиките към тогавашната медицинска система.