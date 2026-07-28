80 години от рождението на Иванка Гръбчева - създателката на „Войната на таралежите“

На 28 юли 2026 г. се навършват 80 години от рождението на Иванка Гръбчева – режисьорката, създала емблематични български филми и телевизионни поредици, сред които „Войната на таралежите“, „Изпити по никое време“, „Деца играят вън“ и „13-ата годеница на принца“.
Иванка Гръбчева е родена на 28 юли 1946 г. в София. Завършва кино и телевизионна режисура във Висшия институт за филмово изкуство в Бабелсберг, Германия. В началото на професионалния си път работи в Българската национална телевизия, а впоследствие става втори режисьор и режисьор-постановчик в Студията за игрални филми „Бояна“. Между 1987 и 1991 г. е художествен ръководител на творческия колектив „Алфа“.
Особено място в творчеството на Иванка Гръбчева заемат историите за деца и младежи. Тя умее да представя техния свят без назидателност и изкуствена сантименталност, като съчетава хумор, социална наблюдателност и задълбочено разбиране на детската психология. Българската национална телевизия я определя като „фин познавач на детската душа“, превърнал детския език и смях във философия за живота.
Сред най-разпознаваемите ѝ произведения е телевизионният сериал „Войната на таралежите“, създаден по мотиви от произведения на братя Мормареви. Историята за група софийски деца, които се опитват да защитят своето игрище и правото си на свободно детство, се превръща в една от най-популярните продукции в историята на българската телевизия.
Във филмографията на режисьорката присъстват още „При никого“, „Хирурзи“, „Златната река“, „Ева на третия етаж“, „Брачни шеги“, „Разводи, разводи“, „Карнавалът“, „Жребият“, „Големите игри“ и „Една калория нежност“. Нейните произведения разглеждат отношенията между поколенията, семейните конфликти, моралните избори и трудностите пред младите хора.
Филмите на Иванка Гръбчева получават редица национални и международни отличия. „При никого“ е удостоен със сребърна награда на Московския международен кинофестивал през 1975 г., а цялостното ѝ творчество утвърждава режисьорката като едно от значимите имена в българското кино от втората половина на XX век.
Наред с работата си в киното Иванка Гръбчева предава професионалния си опит и на следващите поколения. Тя преподава филмов монтаж и режисьорско майсторство, като участва активно в подготовката на бъдещи специалисти за киното и телевизията.
Иванка Гръбчева умира на 26 май 2013 г. в София на 66-годишна възраст. След нея остават десетки игрални филми и телевизионни продукции, с които израстват поколения български зрители.
Осем десетилетия след рождението ѝ „Войната на таралежите“ и останалите ѝ творби продължават да напомнят за време, в което детството, приятелството и чувството за справедливост бяха поставени в центъра на българското кино.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Войната на тиквите и голям праз
венче не цъкай пълнежи за
женица комунистичестка гъсталачка
учила в западна германия през 60те
когато народа дори до източна европа не го пускаха
Аз едвам през 89г успях да видя източен берлин
Коментиран от #2, #3
09:11 28.07.2026
2 007 лиценз ту кил
До коментар #1 от "Войната на тиквите и голям праз":Дъщеря е на Митка Гръбчева, известна комунистическа терористка и убийца.
Но Войната на таралежите е велик филм.
09:21 28.07.2026
3 Макето
До коментар #1 от "Войната на тиквите и голям праз":Нищо не си видял все още и нищо няма да видиш, докато живуркаш в злобната си омерзена тиня. Как е възможно, само злоба, завист и кражби да са заложени в този народ?
Коментиран от #4, #6
09:22 28.07.2026
4 Шиптар
До коментар #3 от "Макето":антички замили га zo
09:36 28.07.2026
5 3- и комунизин
09:42 28.07.2026
6 абе, да
До коментар #3 от "Макето":5% от народа, от които е част първият злобар, не е целият народ. Дори не му знаем етноса на този, може и българин да не е. Иванка Гръбчева е оставила толкова хубави филми, че ще остане в историята на българското кино, злобарите няма да останат дори в паметта на семействата си.
09:45 28.07.2026
7 6 - и фанатик комунизин
10:11 28.07.2026