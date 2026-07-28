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80 години от рождението на Иванка Гръбчева - създателката на „Войната на таралежите“

80 години от рождението на Иванка Гръбчева - създателката на „Войната на таралежите“

28 Юли, 2026 08:55 871 7

  • иванка гръбчева-
  • годишнина от рождението

Режисьорката остави след себе си едни от най-обичаните български филми за деца и младежи

80 години от рождението на Иванка Гръбчева - създателката на „Войната на таралежите“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 28 юли 2026 г. се навършват 80 години от рождението на Иванка Гръбчева – режисьорката, създала емблематични български филми и телевизионни поредици, сред които „Войната на таралежите“, „Изпити по никое време“, „Деца играят вън“ и „13-ата годеница на принца“.

Иванка Гръбчева е родена на 28 юли 1946 г. в София. Завършва кино и телевизионна режисура във Висшия институт за филмово изкуство в Бабелсберг, Германия. В началото на професионалния си път работи в Българската национална телевизия, а впоследствие става втори режисьор и режисьор-постановчик в Студията за игрални филми „Бояна“. Между 1987 и 1991 г. е художествен ръководител на творческия колектив „Алфа“.

Особено място в творчеството на Иванка Гръбчева заемат историите за деца и младежи. Тя умее да представя техния свят без назидателност и изкуствена сантименталност, като съчетава хумор, социална наблюдателност и задълбочено разбиране на детската психология. Българската национална телевизия я определя като „фин познавач на детската душа“, превърнал детския език и смях във философия за живота.

Сред най-разпознаваемите ѝ произведения е телевизионният сериал „Войната на таралежите“, създаден по мотиви от произведения на братя Мормареви. Историята за група софийски деца, които се опитват да защитят своето игрище и правото си на свободно детство, се превръща в една от най-популярните продукции в историята на българската телевизия.

Във филмографията на режисьорката присъстват още „При никого“, „Хирурзи“, „Златната река“, „Ева на третия етаж“, „Брачни шеги“, „Разводи, разводи“, „Карнавалът“, „Жребият“, „Големите игри“ и „Една калория нежност“. Нейните произведения разглеждат отношенията между поколенията, семейните конфликти, моралните избори и трудностите пред младите хора.

Филмите на Иванка Гръбчева получават редица национални и международни отличия. „При никого“ е удостоен със сребърна награда на Московския международен кинофестивал през 1975 г., а цялостното ѝ творчество утвърждава режисьорката като едно от значимите имена в българското кино от втората половина на XX век.

Наред с работата си в киното Иванка Гръбчева предава професионалния си опит и на следващите поколения. Тя преподава филмов монтаж и режисьорско майсторство, като участва активно в подготовката на бъдещи специалисти за киното и телевизията.

Иванка Гръбчева умира на 26 май 2013 г. в София на 66-годишна възраст. След нея остават десетки игрални филми и телевизионни продукции, с които израстват поколения български зрители.

Осем десетилетия след рождението ѝ „Войната на таралежите“ и останалите ѝ творби продължават да напомнят за време, в което детството, приятелството и чувството за справедливост бяха поставени в центъра на българското кино.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Войната на тиквите и голям праз

    5 14 Отговор
    тъпи соц филми

    венче не цъкай пълнежи за
    женица комунистичестка гъсталачка
    учила в западна германия през 60те
    когато народа дори до източна европа не го пускаха

    Аз едвам през 89г успях да видя източен берлин

    Коментиран от #2, #3

    09:11 28.07.2026

  • 2 007 лиценз ту кил

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Войната на тиквите и голям праз":

    Дъщеря е на Митка Гръбчева, известна комунистическа терористка и убийца.
    Но Войната на таралежите е велик филм.

    09:21 28.07.2026

  • 3 Макето

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "Войната на тиквите и голям праз":

    Нищо не си видял все още и нищо няма да видиш, докато живуркаш в злобната си омерзена тиня. Как е възможно, само злоба, завист и кражби да са заложени в този народ?

    Коментиран от #4, #6

    09:22 28.07.2026

  • 4 Шиптар

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Макето":

    антички замили га zo

    09:36 28.07.2026

  • 5 3- и комунизин

    2 7 Отговор
    Комунизино, червен и в червата! Може "Войната на таралежите да е велик филм", но стореното огромно зло и извършените чудовищни престъпления не се забравят бе, комунизион! Чак пък "велик" да е този филм, не е! Че ти ще изкараш дъщерята на комунистически терористи и убийци направо Фелини, Дзефирели и Копола бе, комуниизон! Въйпросният филм е елементарен и тъп! А, за твое сведение, в най-черните дни в най-черната есен на 1944 г., най-черната в цялата ни история, майка й на тази "режисьорка" е обикаляла луковитските село и лично е убила с пистолета си повече от 50 невинни нещастници - свещеници, учители, агрономи, все успели хора! Самата тя е напълно неграмотна, завършила е трети клас, никога не се научи да пише, цял живот си остана неграмотна, но много зла, много противна и нечистоплътна, в блока в "Лозенец", където живееше в 6 - стаен апартамент, хората се страхуваха да я срещат по стълбите, защото тя до края на живота си остана с болна психика!Много често стреляше през прозорците и плашеше децата!

    09:42 28.07.2026

  • 6 абе, да

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "Макето":

    5% от народа, от които е част първият злобар, не е целият народ. Дори не му знаем етноса на този, може и българин да не е. Иванка Гръбчева е оставила толкова хубави филми, че ще остане в историята на българското кино, злобарите няма да останат дори в паметта на семействата си.

    09:45 28.07.2026

  • 7 6 - и фанатик комунизин

    0 3 Отговор
    Вече никой не се сеща за филмите на твоята Иванка, но българският народ никога няма да забраив родителите й - неграмотни простаци, престъпници, крадци и свирепи убийци! Ти какво си мислиш бе, комунизино нагъл, дето браниш Иванка? Че потомците на жертвите ще забравят убийците им ли?! Не, нама да ги забравят!

    10:11 28.07.2026