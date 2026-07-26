Почина Лу Колер – гласът на Sick of It All

Световната хардкор и пънк сцена потъна в скръб, след като на 24 юли почина Лу Колер (Lou Koller) – емблематичният вокалист и съосновател на влиятелната нюйоркска група Sick of It All.

Новината бе официално потвърдена от неговите съотборници в съвместно изявление, разпространено в социалните мрежи. Музикантът си отиде на 59 години след тежка двугодишна битка с рак на хранопровода.

Две години борба с коварната болест

Колер разкри публично диагнозата си през юни 2024 г., което принуди бандата да отмени планираното си европейско турне, за да може той да започне спешно лечение. През май 2025 г. вокалистът вдъхна надежда на милионите си фенове, обявявайки, че е изчистен от рака след интензивна химиотерапия. За съжаление, през септември същата година болестта се завърна.

В официалното съобщение в официалния профил на групата в Instagram неговите колеги споделиха: „Тежестта на загубата, която чувстваме в този момент, е смазваща. Изгубихме любим приятел и иконичен фронтмен. Неговата битка приключи и той най-накрая може да почива в мир“. Музикантите изказаха и огромна благодарност към всички фенове, които се включиха в международната кампания за събиране на средства за медицинските му разходи през последните две години.

Четири десетилетия история и наследство в хардкора

Смъртта на Лу Колер настъпва точно в годината, в която Sick of It All трябваше да отбележат своята 40-годишнина на сцената.

Основаване: Групата е създадена през 1986 г. в Куинс, Ню Йорк, от Лу и неговия брат – китариста Пит Колер, заедно с барабаниста Арманд Маджиди.

Групата е създадена през 1986 г. в Куинс, Ню Йорк, от Лу и неговия брат – китариста Пит Колер, заедно с барабаниста Арманд Маджиди. Албуми: За четирите десетилетия активност бандата издаде 12 студийни албума, превръщайки се в стълб на жанра New York Hardcore (NYHC).

За четирите десетилетия активност бандата издаде 12 студийни албума, превръщайки се в стълб на жанра New York Hardcore (NYHC). Влияние: Пробивният им албум от 1994 г. Scratch the Surface остава една от най-важните класики в тежката музика. Последният им дългосвирещ запис Wake the Sleeping Dragon! излезе през 2018 г..

Според авторитетното списание Rolling Stone, Колер е смятан за един от най-земните, енергични и позитивни посланици на ъндърграунд културата в целия свят. Той е оцелял от съпругата си Мелиса и тяхната дъщеря.