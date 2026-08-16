Светът загуби Арета Франклин преди 8 години

На 16 август се навършват осем години от смъртта на Арета Франклин – американската певица, пианистка и автор на песни, останала в историята като Кралицата на соула. Тя умира на 16 август 2018 г. в дома си в Детройт на 76-годишна възраст след заболяване от невроендокринен тумор на панкреаса.

Осем години по-късно музикалното наследство на Арета Луиз Франклин остава сред най-влиятелните в популярната музика. Нейният каталог съчетава госпъл, соул, R&B, джаз и поп, а изпълнения като „Respect“, „Think“, „Chain of Fools“, „I Say a Little Prayer“ и „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ продължават да бъдат част от културния канон на XX век. Националният музей за афроамериканска история и култура към Smithsonian определя гласа ѝ като един от най-забележителните на своето поколение и подчертава ролята ѝ в промяната на американската музика.

От църквата в Детройт до Кралицата на соула

Арета Франклин е родена на 25 март 1942 г. в Мемфис, Тенеси, но израства основно в Детройт. Баща ѝ, проповедникът и активист за граждански права Си Ел Франклин, е сред влиятелните духовници в афроамериканската общност, а домът на семейството се превръща в място за срещи на музиканти, духовници и активисти.

Бъдещата певица започва да пее госпъл още като дете и сама се научава да свири на пиано. Първите ѝ записи са религиозни, но в началото на 60-те години тя се насочва към светската музика и подписва договор с Columbia Records.

Истинският пробив идва след преминаването ѝ в Atlantic Records през 1967 г. Именно тогава излиза албумът „I Never Loved a Man the Way I Love You“, с който гласът на Арета Франклин намира характерното съчетание между църковен госпъл, ритъм енд блус и соул.

„Respect“ – песента, която промени значението си

Същата година Арета Франклин записва песента „Respect“, написана и изпълнена първоначално от соул певеца Отис Рединг.

Нейната версия обаче се превръща в нещо много по-голямо от кавър. Франклин променя аранжимента, вокалния подход и емоционалния център на песента, превръщайки я в категорично искане за достойнство и равнопоставеност.

„Respect“ достига №1 в американските класации и постепенно се утвърждава като химн както на движението за граждански права, така и на борбата за правата на жените. През 2002 г. записът е сред първите произведения, включени в Националния регистър на звукозаписите на Библиотеката на Конгреса на САЩ заради своето културно, историческо и художествено значение.

Влиянието на Арета Франклин върху движението за граждански права не се ограничава до музиката. Семейството ѝ има близки отношения с Мартин Лутър Кинг-младши, а певицата участва в концерти и инициативи в подкрепа на борбата срещу расовата дискриминация. След убийството на Кинг през 1968 г. тя пее на възпоменателната церемония в негова чест.

Първата жена в Залата на славата на рокендрола

Арета Франклин постига исторически пробив и през 1987 г., когато става първата жена, приета в Rock & Roll Hall of Fame. Тя е въведена в Залата на славата от китариста на Rolling Stones Кийт Ричардс.

В течение на кариерата си певицата печели 18 награди „Грами“ от 44 номинации. Получава и Grammy Legend Award през 1991 г., а през 1994 г. Recording Academy я удостоява с награда за цялостен принос.

Сред най-знаковите ѝ записи е и госпъл албумът „Amazing Grace“ от 1972 г., записан на живо в църква в Лос Анджелис. Проектът се превръща в един от най-прочутите госпъл албуми в историята, а през 1999 г. е включен в Grammy Hall of Fame.

От Джордж Майкъл до Лучано Павароти

Арета Франклин никога не остава затворена единствено в класическия соул. През 80-те години тя успешно се адаптира към новото поп звучене с песни като „Freeway of Love“ и с дуета „I Knew You Were Waiting (For Me)“ с британския певец Джордж Майкъл.

Един от най-запомнящите се моменти в късната ѝ кариера идва през 1998 г., когато на наградите „Грами“ тя поема в последния момент мястото на разболелия се оперен тенор Лучано Павароти и изпълнява арията „Nessun dorma“ от операта „Турандот“ на Джакомо Пучини. Изпълнението остава сред най-прочутите моменти в историята на церемонията.

През 2015 г. Арета Франклин отново показва мащаба на гласа си по време на Kennedy Center Honors. Пред Карол Кинг тя изпълнява „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“, като сяда зад пианото и превръща изпълнението в един от най-популярните телевизионни моменти от последните години в кариерата си.

Глас, който надживя епохата си

Арета Франклин изнася последния си концерт през 2017 г., а година по-късно смъртта ѝ предизвиква реакции от музиканти, актьори и държавни лидери по целия свят. Барак и Мишел Обама отбелязват тогава, че чрез музиката си тя е помогнала да бъде изразен самият американски опит – неговите болка, сила, надежда и стремеж към уважение.

Признанието към гласа ѝ продължава и след смъртта ѝ. В класацията си „200-те най-велики певци на всички времена“ от 2023 г. списание Rolling Stone поставя Арета Франклин на първо място.

Това място добре обобщава необичайното ѝ присъствие в историята на музиката. Арета Франклин не е просто изпълнител с мощен глас. Тя превръща техниката, госпъл корените и личната емоция в разпознаваем музикален език, върху който по-късно стъпват поколения певици – от Уитни Хюстън и Марая Кери до Бионсе, Алиша Кийс и Дженифър Хъдсън.

На 16 август 2026 г., осем години след смъртта на Арета Франклин, „Respect“ продължава да звучи почти като нейна лична декларация. Песента, записана преди близо шест десетилетия, остава най-краткото обяснение защо титлата Кралицата на соула така и не намери истински наследник.