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Искрен Пецов показа как се радва на нудистки плаж (ВИДЕО)

Искрен Пецов показа как се радва на нудистки плаж (ВИДЕО)

16 Август, 2026 13:53 695 6

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  • нудистки плаж

Певецът се изуми, че на нудисткия плаж има спасител - рядкост по неговите думи

Искрен Пецов показа как се радва на нудистки плаж (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вечно усмихнатият музикант Искрен Пецов показа, че нудизмът за него далеч не е младежко увлечение, а начин на плажуване, който продължава да практикува и до днес, пише Шоу Блиц.

Изпълнителят на „Кайман ме гони, кайман“ сподели кратко видео от нудисткия плаж между Албена и Кранево, където се наслаждава на морето и слънцето и от който е изключително възхитен.

„Сега съм на нудисткия плаж между Албена и Кранево“, обяснява певецът във видеото. От уважение към останалите плажуващи Пецов уточнява, че няма да показва повече от необходимото и се снима само до кръста, потопен във водата.

Той побърза да охлади и любопитството на онези, които очакват по-пикантни кадри.

„Умишлено ще пропусна и кадрите какво се случва с банските на хората, които не ги носят, разбира се, защото не е прието да се снима“, казва с чувство за хумор изпълнителят.

Искрен Пецов не скри възхищението си от условията на плажа. По думите му морската вода е „кристална“, а температурата ѝ – „прекрасна“.

Певецът обърна внимание и на самата плажна ивица, която определи като една от най-дългите по българското Черноморие.

„Интересното е, че има спасители. Това е един от малкото нудистки плажове със спасители“, разказва още той.

Обиколката на Искрен Пецов по северното Черноморие продължи и с китен малък плаж край Балчик, където няма почти никой. Певецът показа как се радва на тишина и спокойно море.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Каймана не само го е гонил май

    6 4 Отговор
    ами и го е хванал:)

    13:54 16.08.2026

  • 2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    да се пази от руски фашисти

    13:55 16.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    2 4 Отговор
    Как е буя, буя как е Искрене? На спасителя работи ли?

    13:56 16.08.2026

  • 5 Айляк

    4 2 Отговор
    Пецов да вика Марта Вачкова и да се любуват един друг:)

    13:57 16.08.2026

  • 6 Джо

    2 1 Отговор
    Не му ли омръзна да показва старата гюдерия?!

    14:15 16.08.2026