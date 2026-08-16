Искрен Пецов показа как се радва на нудистки плаж (ВИДЕО)

Вечно усмихнатият музикант Искрен Пецов показа, че нудизмът за него далеч не е младежко увлечение, а начин на плажуване, който продължава да практикува и до днес, пише Шоу Блиц.
Изпълнителят на „Кайман ме гони, кайман“ сподели кратко видео от нудисткия плаж между Албена и Кранево, където се наслаждава на морето и слънцето и от който е изключително възхитен.
„Сега съм на нудисткия плаж между Албена и Кранево“, обяснява певецът във видеото. От уважение към останалите плажуващи Пецов уточнява, че няма да показва повече от необходимото и се снима само до кръста, потопен във водата.
Той побърза да охлади и любопитството на онези, които очакват по-пикантни кадри.
„Умишлено ще пропусна и кадрите какво се случва с банските на хората, които не ги носят, разбира се, защото не е прието да се снима“, казва с чувство за хумор изпълнителят.
Искрен Пецов не скри възхищението си от условията на плажа. По думите му морската вода е „кристална“, а температурата ѝ – „прекрасна“.
Певецът обърна внимание и на самата плажна ивица, която определи като една от най-дългите по българското Черноморие.
„Интересното е, че има спасители. Това е един от малкото нудистки плажове със спасители“, разказва още той.
Обиколката на Искрен Пецов по северното Черноморие продължи и с китен малък плаж край Балчик, където няма почти никой. Певецът показа как се радва на тишина и спокойно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Каймана не само го е гонил май
13:54 16.08.2026
2 СЛАВА БЪЛГАРИЯ
13:55 16.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
13:56 16.08.2026
5 Айляк
13:57 16.08.2026
6 Джо
14:15 16.08.2026