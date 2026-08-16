Искрен Пецов показа как се радва на нудистки плаж (ВИДЕО)

Вечно усмихнатият музикант Искрен Пецов показа, че нудизмът за него далеч не е младежко увлечение, а начин на плажуване, който продължава да практикува и до днес, пише Шоу Блиц.

Изпълнителят на „Кайман ме гони, кайман“ сподели кратко видео от нудисткия плаж между Албена и Кранево, където се наслаждава на морето и слънцето и от който е изключително възхитен.

„Сега съм на нудисткия плаж между Албена и Кранево“, обяснява певецът във видеото. От уважение към останалите плажуващи Пецов уточнява, че няма да показва повече от необходимото и се снима само до кръста, потопен във водата.

Той побърза да охлади и любопитството на онези, които очакват по-пикантни кадри.

„Умишлено ще пропусна и кадрите какво се случва с банските на хората, които не ги носят, разбира се, защото не е прието да се снима“, казва с чувство за хумор изпълнителят.

Искрен Пецов не скри възхищението си от условията на плажа. По думите му морската вода е „кристална“, а температурата ѝ – „прекрасна“.

Певецът обърна внимание и на самата плажна ивица, която определи като една от най-дългите по българското Черноморие.

„Интересното е, че има спасители. Това е един от малкото нудистки плажове със спасители“, разказва още той.

Обиколката на Искрен Пецов по северното Черноморие продължи и с китен малък плаж край Балчик, където няма почти никой. Певецът показа как се радва на тишина и спокойно море.