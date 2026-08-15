Влюбените Радина Кърджилова и Пламен Димов ще играят в хитова пиеса с премиера в България

Новият за българската аудитория спектакъл Inter Alia събира на сцената Радина Кърджилова и Пламен Димов. Актьорите, които са двойка и в живота, играят главните роли на женена двойка в пиесата на Сузи Милър преди да излезе на „Бродуей“ в края на тази година. Българската премиера е на 28 септември, информират от театър „Артвент“.

Inter Alia е юридически термин, който означава „наред с всичко останало“. Режисьор на постановката е Крис Шарков.

След София, представлението ще гостува във Варна, Русе, Пловдив и Бургас.

Радина Кърджилова влиза в главната роля на съдия Джесика Паркс – рок звезда в съдебната зала. Блестяща, уверена и безкомпромисна. Държи човешки съдби в ръцете си и има смелостта да се изправя срещу система, която невинаги е справедлива. Тя е съпруга, майка и приятел – жена, която успява умело да съчетава тези роли inter alia - „наред с всичко останало“. Докато едно обвинение не разрушава съвършено подредения ѝ свят.

Когато собственият ѝ син се оказва в центъра на случай, който поставя под съмнение всичко, в което вярва, професионалните принципи на Джесика се сблъскват с най-първичния човешки инстинкт – този на майката, която безусловно защитава детето си. Въпросът е как се отстоява истината, когато тя може да разруши семейството ти и на чия страна заставаш, когато всеки избор носи своята болка. Оказва се, че „истината невинаги е лесна за обяснение“.

Ролята на Джесика Паркс е ново сценично предизвикателство за Радина Кърджилова, коментират от „Артвент“, актриса с „мощно присъствие“ (според El País след гастрола на „Медея“ в Испания) и рядката способност да достига до най-противоречивите пластове на своите героини.

В образа на съпруга на Джесика влиза Пламен Димов. Ролята на сина е поверена на двама млади таланти – студентите Андрей Трифонов и Петър Каменов. Те ще се редуват в образа, който се превръща в център на моралния разлом в семейството.

Преводът от английски е на Радослав Петкашев, сценографията е на Никола Тороманов, а музиката – на Емилиян Гацов-Елби.

След световния успех на Prima Facie – в България моноспектакълът се играе трети сезон от Елена Телбис и е гледан от близо 15 000 души, посочват от „Артвент“. Авторът Сузи Милър отново превръща съдебната зала в арена на болезнено човешко изпитание в Inter Alia. Бивш адвокат по човешки права, Милър насочва поглед към теми, за които обществото все още трудно намира точните думи – съгласието, вината, родителството и невидимата тежест, която жените носят. Пиесата поставя и тревожния въпрос как растат момчетата днес – в свят, в който интернетът, порнографията и агресивните модели на мъжественост често заглушават родителите.

Само година след световната си премиера, Inter Alia вече има статут на международно театрално събитие. Пиесата покорява Кралския национален театър в Лондон, преминава през разпродаден сезон в „Уест енд“, а в края на 2026 г. излиза и на „Бродуей“. В главната роля в оригиналната англоезична продукция е една от големите звезди на световното кино – Розамунд Пайк, позната от „Не казвай сбогом“, „Солтбърн“, „Гордост и предразсъдъци“. Изпълнението ѝ носи наградата „Оливие“ за най-добра актриса и отличието на британската театрална критика.

Медиите на Острова определят спектакъла като „задължителен за гледане“, „разтърсваща съдебна драма“ и „дръзка епична творба“.