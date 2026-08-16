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Голямата актриса Йорданка Кузманова празнува 88-и рожден ден

Голямата актриса Йорданка Кузманова празнува 88-и рожден ден

16 Август, 2026 12:07 846 5

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На 16 август обичаната българска театрална и кино звезда бележи личен празник, носейки в сърцата ни незабравими сценични образи

Голямата актриса Йорданка Кузманова празнува 88-и рожден ден - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 16 август Йорданка Кузманова навършва 88 години. Родена през 1938 г. в София, голямата българска актриса има повече от шест десетилетия на професионалната сцена и над 100 театрални роли, превърнали я в едно от разпознаваемите лица на българския театър.

Йорданка Кузманова завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1960 г. в класа на проф. Желчо Мандаджиев, а по-късно специализира в Париж. Професионалният ѝ път преминава през различни български сцени, сред които Драматичният театър „Стоян Бъчваров“ във Варна, Младежкият театър и Народният театър „Иван Вазов“.

Голяма част от артистичната биография на Кузманова е свързана именно с класическата и съвременната драматургия. Сред ролите ѝ са Нина Заречная в „Чайка“ на Антон Чехов, Титания в „Сън в лятна нощ“, сеньора Капулети в „Ромео и Жулиета“, Юлия в „Госпожица Юлия“ на Аугуст Стриндберг, Майката в „Кървава сватба“ на Федерико Гарсия Лорка и Костанда в „Свекърва“ на Антон Страшимиров.

В репертоара ѝ присъстват още произведения на Тенеси Уилямс, Артър Милър, Фьодор Достоевски, Николай Островски, Едуард Олби, Николай Гогол, Морис Метерлинк и Рачо Стоянов. Това разнообразие очертава характерния за актрисата широк диапазон – от класическата трагедия до психологическата драма и комедията.

Особено признание получава превъплъщението ѝ в Костанда в „Свекърва“, за което Йорданка Кузманова печели награда „Икар“ за главна женска роля през 2004 г. Сред другите ѝ отличия са наградата „Пловдив“ за театър за ролята на Попова в „Мечка“ от Чехов и номинация за „Аскеер“ за главна женска роля за Мика в „Живите от мъртвата махала“.

Още през 1974 г. актрисата получава званието „Заслужил артист“, а през 1983 г. – „Народен артист“. През 2007 г. е обявена и за почетен гражданин на Харманли – градът, с който е свързана важна част от детството и семейната ѝ история.

Йорданка Кузманова има множество участия и в българското кино и телевизия, но театърът остава центърът на професионалния ѝ път. Поколения зрители я познават и от телевизионния театър – жанр, който през втората половина на XX век превръща големи сценични актьори в популярни лица в домовете на милиони българи.

По-малко известна страна от творческата ѝ биография е интересът ѝ към поезията. През 1997 г. излиза нейната стихосбирка „Реалността, в която...“, която допълва образа ѝ на артист, чиято връзка със словото не се изчерпва с актьорската професия.

И на 88 години името на Йорданка Кузманова продължава да присъства в афиша на Народния театър. Към август 2026 г. тя е посочена като гостуващ артист в спектакъла „Аз плащам“ от Ив Жамиак, режисиран от Владлен Александров, в който участват още Аня Пенчева, Георги Мамалев, Михаил Петров и София Бобчева. Представления са обявени и за есента на 2026 г.


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  • 1 Толкоз е голяма, че сефте я чуваме

    4 18 Отговор
    Нищо де, да иляди, ако може като колежката си по леки жанрове баба Лили.

    Коментиран от #4

    12:08 16.08.2026

  • 2 Цвете

    15 0 Отговор
    ТЯ Е ЛЕГЕНДА. ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ. 👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹👏🫶

    12:37 16.08.2026

  • 3 Браво

    12 0 Отговор
    Много красива, много талантлива. Жена с класа и маниер. Браво. Да е честита.

    13:04 16.08.2026

  • 4 Зайко

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Толкоз е голяма, че сефте я чуваме":

    Интелектуални инвалиди нямат право на мнение,какво си написал?Поне да беше построил правилно изреченията.Да е жива и здрава,талантлива и красива актриса.

    13:05 16.08.2026

  • 5 Сандо

    2 0 Отговор
    Велика артистка,великолепна жена - какво друго да каже човек?!Освен да и пожелае здраве и дълъг щастлив живот.

    13:57 16.08.2026