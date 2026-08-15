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Ценна картина, открадната от нацистите, беше открита на боклука 80 години след изчезването ѝ

Ценна картина, открадната от нацистите, беше открита на боклука 80 години след изчезването ѝ

15 Август, 2026 10:28 744 10

  • втората световна война-
  • картина-
  • колекция-
  • изкуство-
  • нидерландия-
  • боклук

Картината е била част от една от най-известните художествени колекции, засегнати от нацисткото разграбване на изкуство

Ценна картина, открадната от нацистите, беше открита на боклука 80 години след изчезването ѝ - 1
Снимка: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Картина от прочутата колекция на нидерландския търговец на изкуство Жак Гудстикер, разграбена от нацистите по време на Втората световна война, беше идентифицирана повече от осем десетилетия след изчезването ѝ. Най-необичайното в случая е, че произведението не е открито в частна колекция или музей, а сред изхвърлени вещи на улица в Амстердам.

Нидерландският арт детектив Артур Бранд съобщи, че картината е била намерена преди години от жителя на града Роберт ван дер Хук. Той я забелязал сред купчина изоставени предмети, прибрал я и впоследствие я съхранявал в мазето си, без да знае, че вероятно държи произведение с изключително сложна и важна история.

Творбата представлява диптих с интериор на Nieuwe Kerk, Новата църква в Амстердам, и според предварителната атрибуция вероятно е дело на нидерландския художник Хендрик ван дер Бург. След проучване на произхода ѝ Бранд установява връзка с колекцията на Жак Гудстикер, една от най-известните художествени сбирки, засегнати от нацисткото разграбване на изкуство.

Гудстикер е сред най-влиятелните нидерландски търговци на стари майстори през периода между двете световни войни. Като евреин той е принуден да напусне Нидерландия след германското нахлуване през май 1940 г. Заедно със семейството си бяга към Великобритания, но загива само дни по-късно при инцидент на борда на кораба.

В Амстердам остава огромната му колекция, включваща най-малко 1113 каталогизирани произведения. След бягството му бизнесът и значителна част от художествените му активи попадат под контрола на германците.

Много от най-ценните картини са придобити от Херман Гьоринг, една от водещите фигури в нацисткия режим и известен колекционер на плячкосано европейско изкуство. Други произведения и активи преминават в ръцете на германския банкер и търговец Алоис Мидл.

След края на войната част от колекцията е открита в Германия и върната в Нидерландия, но въпросът за собствеността остава нерешен десетилетия наред. Едва през 2006 г. нидерландското правителство решава да върне 202 картини от националната колекция на наследниците на Гудстикер.

Решението се превръща в един от най-значимите европейски случаи на реституция на произведения, отнети от еврейски собственици по време на нацисткия режим. Процесът обаче не приключва с него. Отделни творби от някогашната колекция продължават да бъдат издирвани и идентифицирани в музеи, частни сбирки и на пазара на изкуство. Именно затова откриването на картината в Амстердам е особено любопитно. Вместо да изплува след аукцион или специализирано проучване на музейна колекция, тя буквално е спасена от боклука.

След като ван дер Хук се свързва с Артур Бранд, започва проверка на историята и произхода на произведението. Сравняването с архивите на Гудстикер позволява да бъде установена връзката с изгубената колекция. Бранд обяви, че творбата ще бъде върната на законните наследници.

За специалистите по произход и реституция откритието е поредно напомняне, че част от изчезналото през военните години изкуство вероятно все още се намира извън музейните каталози и официалните регистри. Някои произведения може да са в частни домове, тавани и складове, а други, както показва случаят в Амстердам, могат да бъдат открити дори сред вещи, предназначени за изхвърляне.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    8 2 Отговор
    Нацистите се опитаха да изчистят света от боклука.

    Коментиран от #2

    10:30 15.08.2026

  • 2 Мнение

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Жени, деца, цели семейства?!
    Я кажи, ти нацист ли си?!

    Коментиран от #4

    10:38 15.08.2026

  • 3 Глупости

    2 0 Отговор
    Ще я изхвърли някой, зер!? Уплашил се е, че ще го хванат!

    10:39 15.08.2026

  • 4 Не бе

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Не съм украинец, и не избивам деца!

    10:40 15.08.2026

  • 5 име

    1 1 Отговор
    NAZI идва от Назарет. Пуснете си видеото "more podcasting zio publishers" от ютуб канала @alimcforever. Ционизма започва в края на ХIX век от няколко еврейски фамилии от Одеса, посредници в търговията с пшеница, чай или банкери. Въпросните купуват печатници, спонсорират нацисти, пренаписват история, промиват мозъците на млади евреи, спонсорират заселването им в Палестина....

    10:43 15.08.2026

  • 6 Цъцъ

    2 0 Отговор
    Ама тия тримцата, как са се вкопчили в нея, особено единия, какво напрежение драги зрители😂

    10:52 15.08.2026

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    А какво стана с " Грешната мадона с големите бомби" oт Ван Клод?Намериха ли я?

    10:54 15.08.2026

  • 8 Хааххх

    2 0 Отговор
    Тея вадят боклук от боклука.

    11:04 15.08.2026

  • 9 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Щом е от евреин значи е ценна ,дори да я е рисувал с л@@@@,очаквам сега евреите да си я искат

    11:06 15.08.2026

  • 10 Зеля

    0 0 Отговор
    Дай! Тая е крадена от укро нациста Бандера! Хокрайнска е!

    11:08 15.08.2026