Ценна картина, открадната от нацистите, беше открита на боклука 80 години след изчезването ѝ

Картина от прочутата колекция на нидерландския търговец на изкуство Жак Гудстикер, разграбена от нацистите по време на Втората световна война, беше идентифицирана повече от осем десетилетия след изчезването ѝ. Най-необичайното в случая е, че произведението не е открито в частна колекция или музей, а сред изхвърлени вещи на улица в Амстердам.

Нидерландският арт детектив Артур Бранд съобщи, че картината е била намерена преди години от жителя на града Роберт ван дер Хук. Той я забелязал сред купчина изоставени предмети, прибрал я и впоследствие я съхранявал в мазето си, без да знае, че вероятно държи произведение с изключително сложна и важна история.

Творбата представлява диптих с интериор на Nieuwe Kerk, Новата църква в Амстердам, и според предварителната атрибуция вероятно е дело на нидерландския художник Хендрик ван дер Бург. След проучване на произхода ѝ Бранд установява връзка с колекцията на Жак Гудстикер, една от най-известните художествени сбирки, засегнати от нацисткото разграбване на изкуство.

Гудстикер е сред най-влиятелните нидерландски търговци на стари майстори през периода между двете световни войни. Като евреин той е принуден да напусне Нидерландия след германското нахлуване през май 1940 г. Заедно със семейството си бяга към Великобритания, но загива само дни по-късно при инцидент на борда на кораба.

В Амстердам остава огромната му колекция, включваща най-малко 1113 каталогизирани произведения. След бягството му бизнесът и значителна част от художествените му активи попадат под контрола на германците.

Много от най-ценните картини са придобити от Херман Гьоринг, една от водещите фигури в нацисткия режим и известен колекционер на плячкосано европейско изкуство. Други произведения и активи преминават в ръцете на германския банкер и търговец Алоис Мидл.

След края на войната част от колекцията е открита в Германия и върната в Нидерландия, но въпросът за собствеността остава нерешен десетилетия наред. Едва през 2006 г. нидерландското правителство решава да върне 202 картини от националната колекция на наследниците на Гудстикер.

Решението се превръща в един от най-значимите европейски случаи на реституция на произведения, отнети от еврейски собственици по време на нацисткия режим. Процесът обаче не приключва с него. Отделни творби от някогашната колекция продължават да бъдат издирвани и идентифицирани в музеи, частни сбирки и на пазара на изкуство. Именно затова откриването на картината в Амстердам е особено любопитно. Вместо да изплува след аукцион или специализирано проучване на музейна колекция, тя буквално е спасена от боклука.

След като ван дер Хук се свързва с Артур Бранд, започва проверка на историята и произхода на произведението. Сравняването с архивите на Гудстикер позволява да бъде установена връзката с изгубената колекция. Бранд обяви, че творбата ще бъде върната на законните наследници.

За специалистите по произход и реституция откритието е поредно напомняне, че част от изчезналото през военните години изкуство вероятно все още се намира извън музейните каталози и официалните регистри. Някои произведения може да са в частни домове, тавани и складове, а други, както показва случаят в Амстердам, могат да бъдат открити дори сред вещи, предназначени за изхвърляне.