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106 години от рождението на бунтаря Чарлз Буковски

106 години от рождението на бунтаря Чарлз Буковски

16 Август, 2026 13:18 515 6

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Повече от три десетилетия след смъртта му негови книги продължават да се преиздават и да намират нови читатели

106 години от рождението на бунтаря Чарлз Буковски - 1
Снимка: Shutterstock
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На 16 август се навършват 106 години от рождението на Чарлз Буковски – американския писател и поет, превърнал баровете, бедността, временната работа, самотата и живота на социалните аутсайдери в разпознаваем литературен свят.

Роден през 1920 г. в Андернах, Германия, като Хайнрих Карл Буковски, той израства основно в Лос Анджелис. Детството му е белязано от насилие в семейството, бедност и силно чувство за изолация, които по-късно намират място в полуавтобиографичния роман „Ham on Rye“.

Буковски става известен със суров, директен стил, черен хумор и герои от периферията на обществото. Неговото литературно алтер его Хенри Чинаски се появява в някои от най-популярните му книги, сред които „Post Office“, „Factotum“, „Women“ и „Ham on Rye“.

Първият му роман „Post Office“ излиза през 1971 г., след като дълги години работи в американската пощенска служба. Подкрепата на издателя Джон Мартин му позволява да напусне постоянната работа и да се посвети изцяло на литературата.

Творчеството му обхваща романи, разкази, стихотворения и обширна кореспонденция. Макар критиците да остават разделени заради грубия език, отношението към жените и честото присъствие на алкохол и насилие, Буковски се утвърждава като един от най-разпознаваемите автори на американската контракултура.

Историите му достигат и до киното. През 1987 г. излиза „Barfly“ по негов сценарий, с Мики Рурк и Фей Дънауей, а през 2005 г. Мат Дилън играе Хенри Чинаски във филмовата адаптация на „Factotum“.

Чарлз Буковски умира от левкемия на 9 март 1994 г., на 73 години. Повече от три десетилетия след смъртта му негови книги продължават да се преиздават и да намират нови читатели.

На 106-ата годишнина от рождението му Буковски остава литературна фигура, която трудно може да бъде поставена в удобна категория. Тъкмо в това е и трайното му влияние – в отказа да украсява живота на хората, които обикновено остават извън центъра на вниманието.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хех

    4 0 Отговор
    Буковски Бунтар??? Май не сте го чели! Буковски е точно обратното на бунтар. Цялото му творчество е отвращение от самия него, че се е примирил, вместо да се разбунтува.

    13:21 16.08.2026

  • 2 Пич

    4 2 Отговор
    Ако не успявате да преведете заглавията на творбите, за които пишете, кажете, и ще го направя за вас безплатно! А да не подберете няколко цитата от Буковски, които да приложите към статията, е направо престъпно деяние!!!

    13:27 16.08.2026

  • 3 другаря Дъбов

    0 2 Отговор
    Йоана Буковска каква му се пада?

    13:39 16.08.2026

  • 4 Една жена

    2 0 Отговор
    За мен е сексистки и вулгарен!
    Казвам, за мен!

    14:21 16.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПРИПОМНЯНЕ

    0 0 Отговор
    Голям писател и още по-голям алкохолик...

    14:24 16.08.2026