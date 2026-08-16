106 години от рождението на бунтаря Чарлз Буковски

На 16 август се навършват 106 години от рождението на Чарлз Буковски – американския писател и поет, превърнал баровете, бедността, временната работа, самотата и живота на социалните аутсайдери в разпознаваем литературен свят.

Роден през 1920 г. в Андернах, Германия, като Хайнрих Карл Буковски, той израства основно в Лос Анджелис. Детството му е белязано от насилие в семейството, бедност и силно чувство за изолация, които по-късно намират място в полуавтобиографичния роман „Ham on Rye“.

Буковски става известен със суров, директен стил, черен хумор и герои от периферията на обществото. Неговото литературно алтер его Хенри Чинаски се появява в някои от най-популярните му книги, сред които „Post Office“, „Factotum“, „Women“ и „Ham on Rye“.

Първият му роман „Post Office“ излиза през 1971 г., след като дълги години работи в американската пощенска служба. Подкрепата на издателя Джон Мартин му позволява да напусне постоянната работа и да се посвети изцяло на литературата.

Творчеството му обхваща романи, разкази, стихотворения и обширна кореспонденция. Макар критиците да остават разделени заради грубия език, отношението към жените и честото присъствие на алкохол и насилие, Буковски се утвърждава като един от най-разпознаваемите автори на американската контракултура.

Историите му достигат и до киното. През 1987 г. излиза „Barfly“ по негов сценарий, с Мики Рурк и Фей Дънауей, а през 2005 г. Мат Дилън играе Хенри Чинаски във филмовата адаптация на „Factotum“.

Чарлз Буковски умира от левкемия на 9 март 1994 г., на 73 години. Повече от три десетилетия след смъртта му негови книги продължават да се преиздават и да намират нови читатели.

На 106-ата годишнина от рождението му Буковски остава литературна фигура, която трудно може да бъде поставена в удобна категория. Тъкмо в това е и трайното му влияние – в отказа да украсява живота на хората, които обикновено остават извън центъра на вниманието.