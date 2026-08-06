Кървавият дебют на електрическия стол: Историята на първата екзекуция в затвора Обърн

На 6 август 1890 г. американската правосъдна система прекрачва границата между традиционното наказание и модерните технологии по възможно най-ужасяващия начин. В държавния затвор Обърн (Auburn Prison) в щата Ню Йорк се провежда първата в света екзекуция с електрически стол. Онова, което тогавашните учени и политици рекламират като „хуманна и бърза алтернатива на обесването“, се превръща в кошмарен медицински и технически провал, останал в историята като едно от най-жестоките събития в летописите на американското правосъдие.

Предисторията: Престъплението и зъболекарският стол

Осъденият е Уилям Кемлър – неграмотен търговец на зеленчуци и алкохолик от Бъфало, признат за виновен за жестокото убийство на своята партньорка Матилда „Тили“ Зиглер с брадва през март 1889 г.. Кемлър е осъден на смърт съгласно нов закон на щата Ню Йорк от 1888 г., който заменя традиционното обесване с електрокуция.

Самата идея за електрическия стол е предложена през 1881 г. от д-р Алфред Саутуик – зъболекар от Бъфало, който става свидетел как пиян мъж умира моментално и уж „безболно“, след като докосва терминалите на електрически генератор. Саутуик модифицира дизайна на обикновен зъболекарски стол, за да създаде уреда за умъртвяване.

Войната на токовете: Едисън срещу Уестингхаус

Зад кулисите на екзекуцията стои ожесточена корпоративна война. Томас Едисън, който защитава своя постоянен ток (DC), се опитва да докаже, че променливият ток (AC) на неговия конкурент Джордж Уестингхаус е твърде опасен за битова употреба. Едисън тайно спонсорира разработването на стола, настоявайки той да работи с променлив ток, за да уплаши обществеността и да дискредитира Уестингхаус. Уестингхаус дори наема скъпи адвокати, които да обжалват присъдата на Кемлър пред Върховния съд на САЩ с аргумента, че това е „жестоко и необичайно наказание“, но жалбата е отхвърлена.

Хронология на един кошмарен провал

В утрото на 6 август 1890 г. в залата за екзекуции в Обърн се събират 17 свидетели, сред които лекари и репортери. Преди началото Кемлър се обръща към пазачите с думите: „Не бързайте и го направете както трябва, не експериментирайте с мен повече, отколкото трябва“.

Първи опит (07:00+ часа): Екзекуторът пуска напрежение от около 700 до 1000 волта през тялото на Кемлър за точно 17 секунди. Токът е спрян и присъстващият лекар д-р Едуард Шпицка го обявява за мъртъв.

Екзекуторът пуска напрежение от около 700 до 1000 волта през тялото на Кемлър за точно 17 секунди. Токът е спрян и присъстващият лекар д-р Едуард Шпицка го обявява за мъртъв. Ужасът в залата: Секунди по-късно свидетелите с ужас забелязват, че Кемлър все още диша, гърдите му се движат, а от устата му излиза пяна. Той започва да стене в конвулсии.

Секунди по-късно свидетелите с ужас забелязват, че Кемлър все още диша, гърдите му се движат, а от устата му излиза пяна. Той започва да стене в конвулсии. Втори опит: Лекарите панически изкрещяват: „Пуснете тока отново!“. Тъй като на динамото му трябва време да зареди отново, Кемлър прекарва минути в агония. Вторият удар е с напрежение от 2000 волта и продължава близо две минути.

Лекарите панически изкрещяват: „Пуснете тока отново!“. Тъй като на динамото му трябва време да зареди отново, Кемлър прекарва минути в агония. Вторият удар е с напрежение от 2000 волта и продължава близо две минути. Краят: Стаята се изпълва с гъст дим и непоносима миризма на изгоряло месо и дрехи. Кръвоносните съдове под кожата на осъдения се спукват, а косата и гърбът му буквално се запалват. Част от репортерите в залата припадат от ужасяващата гледка.

Реакциите на съвременниците

Първоначалният ентусиазъм на създателите бързо е попарен. Въпреки че д-р Саутуик заявява веднага след екзекуцията, че „от днес живеем в по-висша цивилизация“, медиите и медицинската общност са шокирани. Водещият тогава лекар д-р Джордж Шрейди споделя пред пресата: „Трябва да кажа, че в стария метод (обесването) няма нищо толкова отвратително, колкото сцената, на която бях свидетел тази сутрин“. Джордж Уестингхаус коментира лаконично събитието: „По-добре да бяха използвали брадва“.

Въпреки кървавия и скандален дебют в затвора Обърн, електрическият стол бързо се превръща в основен метод за изпълнение на смъртни присъди в САЩ през целия XX век, преди да бъде изместен от смъртоносната инжекция.

Електрическият стол все още се използва като метод за изпълнение на смъртно наказание, но изключително рядко и единствено в Съединените щати.

Към 2026 г. ситуацията около този метод изглежда по следния начин:

Къде е законен? Електрокуцията остава разрешена по закон в 8 американски щата: Алабама, Арканзас, Флорида, Кентъки, Мисисипи, Оклахома, Южна Каролина и Тенеси. Във всички тях обаче главният (основен) метод е смъртоносната инжекция.

Електрокуцията остава разрешена по закон в 8 американски щата: Алабама, Арканзас, Флорида, Кентъки, Мисисипи, Оклахома, Южна Каролина и Тенеси. Във всички тях обаче главният (основен) метод е смъртоносната инжекция. Как се прилага днес? В повечето от тези щати затворниците имат право на избор. Електрическият стол се използва само ако самият осъден изрично го поиска пред инжекцията или ако щатът не може да осигури нужните химикали за инжекциите поради бойкот от страна на фармацевтичните компании.

В повечето от тези щати затворниците имат право на избор. Електрическият стол се използва само ако самият осъден изрично го поиска пред инжекцията или ако щатът не може да осигури нужните химикали за инжекциите поради бойкот от страна на фармацевтичните компании. Кога за последно е използван? Последният случай на екзекуция с електрически стол в САЩ беше регистриран през 2020 г. в Тенеси. От 2000 г. насам в цялата страна по този метод са умъртвени едва 19 души.

Последният случай на екзекуция с електрически стол в САЩ беше регистриран през 2020 г. в Тенеси. От 2000 г. насам в цялата страна по този метод са умъртвени едва 19 души. Актуални промени (2026 г.): Темата отново стана актуална наскоро, след като през април 2026 г. Министерството на правосъдието на САЩ издаде директива, разширяваща разрешените методи за федерални екзекуции, включвайки отново разстрел, обгазяване и електрокуция като алтернативи при липса на вещества за смъртоносни инжекции.

В международен план САЩ е единствената страна, която е използвала този метод в модерната история. Извън Щатите, единствено Филипините са прилагали електрическия стол за известен период, но са го премахнали напълно през 1976 г.