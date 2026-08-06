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Кървавият дебют на електрическия стол: Историята на първата екзекуция в затвора Обърн

Кървавият дебют на електрическия стол: Историята на първата екзекуция в затвора Обърн

6 Август, 2026 13:15 1 549 14

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Как научното състезание между Едисън и Уестингхаус превърна екзекуцията на Уилям Кемлър в ужасяващ експеримент

Кървавият дебют на електрическия стол: Историята на първата екзекуция в затвора Обърн - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 6 август 1890 г. американската правосъдна система прекрачва границата между традиционното наказание и модерните технологии по възможно най-ужасяващия начин. В държавния затвор Обърн (Auburn Prison) в щата Ню Йорк се провежда първата в света екзекуция с електрически стол. Онова, което тогавашните учени и политици рекламират като „хуманна и бърза алтернатива на обесването“, се превръща в кошмарен медицински и технически провал, останал в историята като едно от най-жестоките събития в летописите на американското правосъдие.

Предисторията: Престъплението и зъболекарският стол

Осъденият е Уилям Кемлър – неграмотен търговец на зеленчуци и алкохолик от Бъфало, признат за виновен за жестокото убийство на своята партньорка Матилда „Тили“ Зиглер с брадва през март 1889 г.. Кемлър е осъден на смърт съгласно нов закон на щата Ню Йорк от 1888 г., който заменя традиционното обесване с електрокуция.

Самата идея за електрическия стол е предложена през 1881 г. от д-р Алфред Саутуик – зъболекар от Бъфало, който става свидетел как пиян мъж умира моментално и уж „безболно“, след като докосва терминалите на електрически генератор. Саутуик модифицира дизайна на обикновен зъболекарски стол, за да създаде уреда за умъртвяване.

Войната на токовете: Едисън срещу Уестингхаус

Зад кулисите на екзекуцията стои ожесточена корпоративна война. Томас Едисън, който защитава своя постоянен ток (DC), се опитва да докаже, че променливият ток (AC) на неговия конкурент Джордж Уестингхаус е твърде опасен за битова употреба. Едисън тайно спонсорира разработването на стола, настоявайки той да работи с променлив ток, за да уплаши обществеността и да дискредитира Уестингхаус. Уестингхаус дори наема скъпи адвокати, които да обжалват присъдата на Кемлър пред Върховния съд на САЩ с аргумента, че това е „жестоко и необичайно наказание“, но жалбата е отхвърлена.

Хронология на един кошмарен провал

В утрото на 6 август 1890 г. в залата за екзекуции в Обърн се събират 17 свидетели, сред които лекари и репортери. Преди началото Кемлър се обръща към пазачите с думите: „Не бързайте и го направете както трябва, не експериментирайте с мен повече, отколкото трябва“.

  • Първи опит (07:00+ часа): Екзекуторът пуска напрежение от около 700 до 1000 волта през тялото на Кемлър за точно 17 секунди. Токът е спрян и присъстващият лекар д-р Едуард Шпицка го обявява за мъртъв.
  • Ужасът в залата: Секунди по-късно свидетелите с ужас забелязват, че Кемлър все още диша, гърдите му се движат, а от устата му излиза пяна. Той започва да стене в конвулсии.
  • Втори опит: Лекарите панически изкрещяват: „Пуснете тока отново!“. Тъй като на динамото му трябва време да зареди отново, Кемлър прекарва минути в агония. Вторият удар е с напрежение от 2000 волта и продължава близо две минути.
  • Краят: Стаята се изпълва с гъст дим и непоносима миризма на изгоряло месо и дрехи. Кръвоносните съдове под кожата на осъдения се спукват, а косата и гърбът му буквално се запалват. Част от репортерите в залата припадат от ужасяващата гледка.

Реакциите на съвременниците

Първоначалният ентусиазъм на създателите бързо е попарен. Въпреки че д-р Саутуик заявява веднага след екзекуцията, че „от днес живеем в по-висша цивилизация“, медиите и медицинската общност са шокирани. Водещият тогава лекар д-р Джордж Шрейди споделя пред пресата: „Трябва да кажа, че в стария метод (обесването) няма нищо толкова отвратително, колкото сцената, на която бях свидетел тази сутрин“. Джордж Уестингхаус коментира лаконично събитието: „По-добре да бяха използвали брадва“.

Въпреки кървавия и скандален дебют в затвора Обърн, електрическият стол бързо се превръща в основен метод за изпълнение на смъртни присъди в САЩ през целия XX век, преди да бъде изместен от смъртоносната инжекция.

Електрическият стол все още се използва като метод за изпълнение на смъртно наказание, но изключително рядко и единствено в Съединените щати.

Към 2026 г. ситуацията около този метод изглежда по следния начин:

  • Къде е законен? Електрокуцията остава разрешена по закон в 8 американски щата: Алабама, Арканзас, Флорида, Кентъки, Мисисипи, Оклахома, Южна Каролина и Тенеси. Във всички тях обаче главният (основен) метод е смъртоносната инжекция.
  • Как се прилага днес? В повечето от тези щати затворниците имат право на избор. Електрическият стол се използва само ако самият осъден изрично го поиска пред инжекцията или ако щатът не може да осигури нужните химикали за инжекциите поради бойкот от страна на фармацевтичните компании.
  • Кога за последно е използван? Последният случай на екзекуция с електрически стол в САЩ беше регистриран през 2020 г. в Тенеси. От 2000 г. насам в цялата страна по този метод са умъртвени едва 19 души.
  • Актуални промени (2026 г.): Темата отново стана актуална наскоро, след като през април 2026 г. Министерството на правосъдието на САЩ издаде директива, разширяваща разрешените методи за федерални екзекуции, включвайки отново разстрел, обгазяване и електрокуция като алтернативи при липса на вещества за смъртоносни инжекции.

В международен план САЩ е единствената страна, която е използвала този метод в модерната история. Извън Щатите, единствено Филипините са прилагали електрическия стол за известен период, но са го премахнали напълно през 1976 г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    16 4 Отговор
    Представям си Баце и ми става хубаво ....
    Как ще се оцъкли ...🫪🤯

    13:19 06.08.2026

  • 2 Укротролягата да хване скоротечен рак!

    6 7 Отговор
    Укротролягата да хване скоротечен рак!

    Коментиран от #4

    13:19 06.08.2026

  • 3 Зеления

    7 5 Отговор
    Ще боли ли много?

    Коментиран от #5

    13:20 06.08.2026

  • 4 на иноксовата маса да легнеш

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Укротролягата да хване скоротечен рак!":

    храна за червейни да станеш!

    13:23 06.08.2026

  • 5 тебе?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления":

    А-отвора

    13:23 06.08.2026

  • 6 Много

    7 1 Отговор
    Е гадно да се мисли в тази посока, но предполагам, че изстрел в главата или гилотина са най хуманни, ако въобще има някаква хуманност в това!

    13:33 06.08.2026

  • 7 пожелание

    10 0 Отговор
    240 стола трябва да има в НС. включени към енергото . , и който е съгрешил ,да включват шалтера !!

    13:56 06.08.2026

  • 8 Хи хи

    5 0 Отговор
    Близнете 9-волтова батерийка да видите колко е неприятно и си представете 1000-2000 волта.

    Коментиран от #9

    13:59 06.08.2026

  • 9 Там

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хи хи":

    е работата, че ybuват амперите, а не волтовете.

    14:08 06.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анонимен

    4 0 Отговор
    Космите по тялото му се запалили и в залата се е разнесла непоносима миризма на изгоряло.Публиката се е разредила ,защото масово е припадала от гледката.Това е продължило около 2минути.

    14:27 06.08.2026

  • 12 НАСКО

    2 1 Отговор
    Значи стария светльо още се използва в тази първобитна страна! Не знаех! Мислех ги, че са навлезли в новата ера!

    15:00 06.08.2026

  • 13 АС/ДС

    4 2 Отговор
    Затова в Америка и на други места ползват 110 волта, защото хората са прости и може да ги убие тока докато ползват ютия или сешоар.

    15:02 06.08.2026

  • 14 Бомбето от 8-ми "В"

    2 0 Отговор
    "Косата му се запалила"...туй е нищо, а вещиците дето са ги гориле на кладата как им е било?! То тоя огинь докато се разгори ехееее....бааавно печене е било.

    15:17 06.08.2026