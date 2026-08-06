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Интерактивна карта дава бърз достъп до водните бази по Черноморието

Интерактивна карта дава бърз достъп до водните бази по Черноморието

6 Август, 2026 13:19 922 3

  • карта-
  • мтс-
  • черноморие

Картата съдържа информация и за плажовете, на които не се предлагат плавателни средства под наем

Интерактивна карта дава бърз достъп до водните бази по Черноморието - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на транспорта и съобщенията надгради публикувания регистър на водните бази с интерактивна карта, която визуализира всички обекти по българското Черноморие. Дигиталният инструмент събира на едно място данни за регистрираните обекти и предлага удобен начин за тяхното откриване от граждани, туристи и представители на бизнеса.

Картата е достъпна в реално време Интерактивна карта на водните бази по Черноморието.

Платформата е проектирана за лесна употреба, като при избор на конкретен обект се отваря информационен прозорец с подробни данни, включващи наименование, вид, местоположение и характеристики според неговото предназначение.

Новата функционалност позволява на потребителите бързо да открият услуги по цялото крайбрежие – от зони за наем на джетове, водни шейни и парасейлинг до специализирани сърф училища и места за наем на водни колела в районите на Бургас и Варна. Картата съдържа информация и за плажовете, на които не се предлагат плавателни средства под наем.

Тя цели да улесни потребителите и да популяризира възможностите за туризъм, спорт и отдих, които българското Черноморие предлага.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега Трябва Да Започнем !

    2 0 Отговор
    Да Гледаме !

    Интерактивните Резултати !

    Защото !

    Реалните !

    Хич Ги Няма !

    13:53 06.08.2026

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
    А показва ли къде са се настанили туристически цигани, които хвърлят камъни през прозорците, думкат шумотевица в полунощ и прескачат огради, за да влизат в домовете на хората?

    14:36 06.08.2026

  • 3 Картата ! - Добре !

    1 0 Отговор
    Ама Като Отидеш !

    На Място !

    Кво ?

    Става ?

    ---------------------

    На Стар Мошеник !

    Не Вярвам !

    16:28 06.08.2026

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