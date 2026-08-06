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Южна Корея разработи приложение за навигиране на сянка

Южна Корея разработи приложение за навигиране на сянка

6 Август, 2026 13:21 1 051 2

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То помага на потребителите да изберат къде в автобуса да седне пътника, за да избегне греенето на слънце

Южна Корея разработи приложение за навигиране на сянка - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Специално мобилно приложение за навигация за пешеходци, което навигира през най-сенчестите райони на града, набира популярност в Южна Корея поради рекордните жеги, съобщи The Korea Herald.

Въпросното приложение е Geuneullo, чието име може да се преведе като „На сянка“. То отчита позицията на слънцето в момента на заявката на потребителя и изчислява как ще падат сенките от сгради и дървета в този момент. Програмата ви казва и процента от маршрута, който ще бъде на сянка.

На уебсайта на приложението е посочено, че може да препоръча от коя страна на автобуса да се седне, за да се избегне пряка слънчева светлина. Същото важи и за вагоните на метрото.

Приложението беше пуснато на 18 юли и в момента е достъпно само в Apple App Store. Версията за Android е в процес на финализиране. Според вестника, Geuneullo оглави класацията на магазините за безплатни карти, изпреварвайки Google Maps, Kakao Map и Naver Map.

Приложението е разработено от 23-годишен студент в Националния университет в Сеул, който учи педагогика по математика и има второстепенна специалност управление на предприятия. В интервю той каза, че идеята за приложението му е хрумнала, докато „се е мъчил по пътя към училище в жегата“.

При разработката са използвани данни от платформа за картографиране с отворен код, както и информация за сгради и дървета от правителствени ресурси. На 2 август термометърът в Янсан, югоизточна Южна Корея, достигна 42,5 градуса по Целзий, поставяйки рекордно високо ниво от 1904 г. насам.


Южна Корея
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