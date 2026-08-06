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Фондация „Искам бебе“ критикува промените за инвитро процедурите

Фондация „Искам бебе“ критикува промените за инвитро процедурите

6 Август, 2026 13:11 937 15

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Предложение за прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция към Здравната каса да бъде оттеглено

Фондация „Искам бебе“ критикува промените за инвитро процедурите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предложение за прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да бъде оттеглено, настояват в становище от фондация "Искам бебе". Повод за становището е публикация във фейсбук профила на Костадин Ангелов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на парламентарната комисия по здравеопазването, в която се посочва доклад на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. В доклада се предлага обединяване на различни структури с цел оптимизиране на дейност и недопускане на дублиране на дейности. От Министерството на здравеопазването изпратиха преди ден съобщение по повод доклада, пише БТА.

От "Искам бебе" настояват още Министерството на здравеопазването да представи анализ, оценка на въздействието върху пациентите, ясни гаранции за запазване на техните права и широко обществено обсъждане с пациентските организации и професионалната общност. Докладът не дава отговор как ще се приемат заявленията, кой ще извършва медицинската оценка, как ще се разграничават различните диагнози, какъв ще бъде бюджетът за асистирана репродукция, как ще бъдат финансирани процедурите с донорски генетичен материал и какви гаранции ще имат пациентите, че средствата за асистирана репродукция няма да бъдат пренасочвани към други дейности, добавиха от фондацията. Според фондацията няма яснота дали, ако лечението стане част от системата на НЗОК, пациентите ще бъдат задължени да имат непрекъснати здравноосигурителни права, за да получат финансирани от ЦАР. Подобно изискване би поставило в по-неблагоприятно положение българите, които се завръщат от чужбина, хората с прекъснати здравноосигурителни права и лицата без постоянна трудова заетост, посочиха още от фондацията.

В Плана за действие към Националната здравна стратегия 2020 на ЦАР бяха възложени не само дейности по финансиране на лечението, а и отговорността да разработва програми за превенция на стерилитета, да организира информационни кампании и да повишава информираността по въпросите на репродуктивните проблеми.

От "Искам бебе" припомнят, че през 2013 г. финансирането на инвитро процедурите беше прехвърлено към НЗОК, но година по-късно този модел беше изоставен и ЦАР беше възстановен като самостоятелна структура.

През 2025 г. са родени 1397 деца след процедури, финансирани от ЦАР, казаха преди дни за БТА от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. ЦАР финансира с до 6000 лв. за процедура четири процедури по асистирана репродукция. Всяка жена, ненавършила 43 г., с българско гражданство или със статут на постоянно пребиваваща в България, отговаряща на изискванията според индикациите за получаване на финансова помощ за асистирана репродукция, може да кандидатства за финансиране.


България
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    Коментиран от #11

    13:14 06.08.2026

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    Предлагам услугата забременяване, на половин цена! Само за 2500 евро! При неуспех на първата процедура, следващите пет ще бъдат безплатни!

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  • 4 комисар Фистинг

    1 3 Отговор
    правя инвиво процедури на русямилчета

    13:20 06.08.2026

  • 5 евтини на брашното и скъпи на триците

    7 1 Отговор
    Освен че снабдяваме ЕС с медицински специалисти, докато имаме нерешена криза в здравеопазването, вече правим и инвитро на постоянно пребиваващи. Ашколсун!

    13:21 06.08.2026

  • 6 Демократ

    6 7 Отговор
    В САЩ се тегли заем и се изплаща. Не разбирам защо данъкоплатецът трябва да плаща всичко? Важи и за 2-те години майчинство, безплатния транспорт до 14-годишни, данъчните облекчения, социалните плащания до 18 и т. н. Не живеем в комунизма, ако някой е забравил...

    Коментиран от #8

    13:24 06.08.2026

  • 7 Доене на пари

    4 4 Отговор
    6х4=24хил.лв. за "пребиваващ" в страната или бг гражданин около 43години. И само около 1200деца. А какво са правили тези лелки до 43години?

    Коментиран от #12, #14

    13:29 06.08.2026

  • 8 Тошо

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Демократ":

    А не е никак лошо да живеем в комунизма.

    13:56 06.08.2026

  • 9 След ИМУНИЗАЦИЯ

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    САЩ Окръг Пайет Айдахо, 23-годишната Андреа Шоу, арестувана на 30.06.26 по обвинения, че умишлено е задушила близнаците си, които са починали на 1 май 2025 г. Шоу, която пледира невинна, твърди, че смъртта на близнаците е била причинена от 3 ваксини, които са им били поставени по време на рутинна медицинска визита малко повече от седмица преди смъртта им. И двете деца са имали документирани нежелани реакции към ваксините, затруднено дишане, няколко пъти водени от майката и бабата в спешното.

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  • 12 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Доене на пари":

    По 50 000 евро на всяка бременна студентка след 3-тия месец, НО при сключването на граждански брак и бездетните двойки ще намалеят най-малко на половина, тъй като ще има интерес да си намериш партньор /партньорка/ без репродуктивни проблеми.
    Просто нали, но пък докторската мафия ще „пострада“.
    Написал съм "ще намалеят на половина", значи за останалите ще могат да се отделят повече средства, а не както до сега парите да достигат само за около 10% от проблемните двойки....от което най-успешно се ползва ДОКТОРСКАТА МАФИЯ...

    15:12 06.08.2026

  • 13 Някой

    1 2 Отговор
    Аз навърших 50 години тази година и не искам бебе, жените са нещо ужасно ю Как е можал Господ да не създаде по такъв начин !!!?

    Коментиран от #15

    15:27 06.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Все още нищо не си видял

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    За наказание ще се преродиш като жена!😈🔱

    15:43 06.08.2026

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