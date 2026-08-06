Фондация „Искам бебе“ критикува промените за инвитро процедурите

Предложение за прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да бъде оттеглено, настояват в становище от фондация "Искам бебе". Повод за становището е публикация във фейсбук профила на Костадин Ангелов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на парламентарната комисия по здравеопазването, в която се посочва доклад на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. В доклада се предлага обединяване на различни структури с цел оптимизиране на дейност и недопускане на дублиране на дейности. От Министерството на здравеопазването изпратиха преди ден съобщение по повод доклада, пише БТА.

От "Искам бебе" настояват още Министерството на здравеопазването да представи анализ, оценка на въздействието върху пациентите, ясни гаранции за запазване на техните права и широко обществено обсъждане с пациентските организации и професионалната общност. Докладът не дава отговор как ще се приемат заявленията, кой ще извършва медицинската оценка, как ще се разграничават различните диагнози, какъв ще бъде бюджетът за асистирана репродукция, как ще бъдат финансирани процедурите с донорски генетичен материал и какви гаранции ще имат пациентите, че средствата за асистирана репродукция няма да бъдат пренасочвани към други дейности, добавиха от фондацията. Според фондацията няма яснота дали, ако лечението стане част от системата на НЗОК, пациентите ще бъдат задължени да имат непрекъснати здравноосигурителни права, за да получат финансирани от ЦАР. Подобно изискване би поставило в по-неблагоприятно положение българите, които се завръщат от чужбина, хората с прекъснати здравноосигурителни права и лицата без постоянна трудова заетост, посочиха още от фондацията.

В Плана за действие към Националната здравна стратегия 2020 на ЦАР бяха възложени не само дейности по финансиране на лечението, а и отговорността да разработва програми за превенция на стерилитета, да организира информационни кампании и да повишава информираността по въпросите на репродуктивните проблеми.

От "Искам бебе" припомнят, че през 2013 г. финансирането на инвитро процедурите беше прехвърлено към НЗОК, но година по-късно този модел беше изоставен и ЦАР беше възстановен като самостоятелна структура.

През 2025 г. са родени 1397 деца след процедури, финансирани от ЦАР, казаха преди дни за БТА от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. ЦАР финансира с до 6000 лв. за процедура четири процедури по асистирана репродукция. Всяка жена, ненавършила 43 г., с българско гражданство или със статут на постоянно пребиваваща в България, отговаряща на изискванията според индикациите за получаване на финансова помощ за асистирана репродукция, може да кандидатства за финансиране.