Фондация „Искам бебе“ критикува промените за инвитро процедурите

Предложение за прехвърляне на Центъра за асистирана репродукция (ЦАР) към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) да бъде оттеглено, настояват в становище от фондация "Искам бебе". Повод за становището е публикация във фейсбук профила на Костадин Ангелов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС и председател на парламентарната комисия по здравеопазването, в която се посочва доклад на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. В доклада се предлага обединяване на различни структури с цел оптимизиране на дейност и недопускане на дублиране на дейности. От Министерството на здравеопазването изпратиха преди ден съобщение по повод доклада, пише БТА.
От "Искам бебе" настояват още Министерството на здравеопазването да представи анализ, оценка на въздействието върху пациентите, ясни гаранции за запазване на техните права и широко обществено обсъждане с пациентските организации и професионалната общност. Докладът не дава отговор как ще се приемат заявленията, кой ще извършва медицинската оценка, как ще се разграничават различните диагнози, какъв ще бъде бюджетът за асистирана репродукция, как ще бъдат финансирани процедурите с донорски генетичен материал и какви гаранции ще имат пациентите, че средствата за асистирана репродукция няма да бъдат пренасочвани към други дейности, добавиха от фондацията. Според фондацията няма яснота дали, ако лечението стане част от системата на НЗОК, пациентите ще бъдат задължени да имат непрекъснати здравноосигурителни права, за да получат финансирани от ЦАР. Подобно изискване би поставило в по-неблагоприятно положение българите, които се завръщат от чужбина, хората с прекъснати здравноосигурителни права и лицата без постоянна трудова заетост, посочиха още от фондацията.
В Плана за действие към Националната здравна стратегия 2020 на ЦАР бяха възложени не само дейности по финансиране на лечението, а и отговорността да разработва програми за превенция на стерилитета, да организира информационни кампании и да повишава информираността по въпросите на репродуктивните проблеми.
От "Искам бебе" припомнят, че през 2013 г. финансирането на инвитро процедурите беше прехвърлено към НЗОК, но година по-късно този модел беше изоставен и ЦАР беше възстановен като самостоятелна структура.
През 2025 г. са родени 1397 деца след процедури, финансирани от ЦАР, казаха преди дни за БТА от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. ЦАР финансира с до 6000 лв. за процедура четири процедури по асистирана репродукция. Всяка жена, ненавършила 43 г., с българско гражданство или със статут на постоянно пребиваваща в България, отговаряща на изискванията според индикациите за получаване на финансова помощ за асистирана репродукция, може да кандидатства за финансиране.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо Направо !
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За Бебета !
Коментиран от #11
13:14 06.08.2026
2 Русодебил
Ще се народят много нови русофилчета.
13:17 06.08.2026
3 Специалист
13:20 06.08.2026
4 комисар Фистинг
13:20 06.08.2026
5 евтини на брашното и скъпи на триците
13:21 06.08.2026
6 Демократ
Коментиран от #8
13:24 06.08.2026
7 Доене на пари
Коментиран от #12, #14
13:29 06.08.2026
8 Тошо
До коментар #6 от "Демократ":А не е никак лошо да живеем в комунизма.
13:56 06.08.2026
9 След ИМУНИЗАЦИЯ
Бебе на 11 месеца е починало след имунизация в реанимацията на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас. От лечебното заведение уточниха, че то е било прието по спешност на 19 юли 2026 г. с висока температура и тежка отпадналост, съобщава БТА. Лекарите са предприели всички необходими действия, но без резултат. Предстои извършването на задължителната в такива случаи аутопсия, която да разкрие подробности за настъпилата смърт, коментираха още от болницата.
13:56 06.08.2026
10 съдят майката
13:58 06.08.2026
11 копи пейст
До коментар #1 от "Защо Направо !":Предлагам човешки ембриони с първокачествен набор от гени. При поръчки над 500 бройки - отстъпка.
15:09 06.08.2026
12 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #7 от "Доене на пари":По 50 000 евро на всяка бременна студентка след 3-тия месец, НО при сключването на граждански брак и бездетните двойки ще намалеят най-малко на половина, тъй като ще има интерес да си намериш партньор /партньорка/ без репродуктивни проблеми.
Просто нали, но пък докторската мафия ще „пострада“.
Написал съм "ще намалеят на половина", значи за останалите ще могат да се отделят повече средства, а не както до сега парите да достигат само за около 10% от проблемните двойки....от което най-успешно се ползва ДОКТОРСКАТА МАФИЯ...
15:12 06.08.2026
13 Някой
Коментиран от #15
15:27 06.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Все още нищо не си видял
До коментар #13 от "Някой":За наказание ще се преродиш като жена!😈🔱
15:43 06.08.2026