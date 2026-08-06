"Галъп": „Прогресивна България“ запазва високата подкрепа

Няма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни от съставянето на правителството на Румен Радев. „Прогресивна България“ запазва високата подкрепа, която получи на последните парламентарни избори, както и значителната разлика спрямо втората политическа сила – ГЕРБ-СДС. Високи са нивата на обществено доверие към институциите на президента и правителството. Има повишаване на доверието към парламента. Същевременно се наблюдава засилена критичност в обществото към външнополитическия курс на правителството, която обаче не е консолидирана и се дължи на разнопосочни причини и основания. Това са обобщените изводи от национално представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 24 юли – 4 август 2026 г. (вж. по-долу паспорта на изследването).

Критично отношение към външната политика на правителството на Румен Радев изразяват общо 52% от анкетираните, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения, а 18,5% смятат, че България излъчва противоречиви сигнали към своите съюзници и международни партньори. Строгото следване на ангажиментите към ЕС и НАТО се припознава като основна характеристика на правителствената политика от 16,7% от анкетираните, докато 15% изтъкват твърдата защита на националния интерес и суверенитета. Показателен за липсата на ясен външнополитически облик на правителството е високият дял на отговорите „Не знам“ – 15%.

• Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. След конституирането на настоящия парламент обаче се наблюдава подобрение спрямо предходния период - 20.2% от анкетираните декларират доверие, докато 57.5% заявяват недоверие към институцията.

• Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48.4% одобрение и с 30.2% неодобрение - положителен баланс от +18.2%.

• Правителството на Румен Радев също се ползва със солидно одобрение от 42%, при 33.6% неодобрение и положителен баланс от +8.4%. Близо една четвърт от хората (24.4%) обаче все още нямат изградено мнение.

При избори сега „Прогресивна България“ отново би потвърдила своя успех от предходния парламентарен вот – 42.3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. На този етап не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили, които изостават на чувствително разстояние. ГЕРБ-СДС са втора политическа сила с 12%. Третото място заема „Продължаваме промяната“ със 7,6%. Непосредствено след тях са ДПС със 7% и „Демократична България“ с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април лек ръст бележат „Възраждане“ – 4,8% и БСП – 3,5%.

Сред политическите фигури далеч пред всички останали са президентът Илияна Йотова, която се ползва с най-високо доверие – 48,4% при сравнително ниско недоверие - 29,2%, както и министър-председателят и лидер на ПБ Румен Радев с 43,2% доверие срещу 38,7% недоверие.

Паспорт на изследването:



Метод на регистрация на данните: телефонно интервю

Обем на извадката: 821 интервюта с пълнолетни граждани на България.

Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.

Теренна дейност: 24 юли 2026 г. - 4 август 2026 г.

Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението по следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3,5% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.

Финансиране: Изследването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.