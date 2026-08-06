"Галъп": „Прогресивна България“ запазва високата подкрепа

Няма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни от съставянето на правителството на Румен Радев. „Прогресивна България“ запазва високата подкрепа, която получи на последните парламентарни избори, както и значителната разлика спрямо втората политическа сила – ГЕРБ-СДС. Високи са нивата на обществено доверие към институциите на президента и правителството. Има повишаване на доверието към парламента. Същевременно се наблюдава засилена критичност в обществото към външнополитическия курс на правителството, която обаче не е консолидирана и се дължи на разнопосочни причини и основания. Това са обобщените изводи от национално представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 24 юли – 4 август 2026 г. (вж. по-долу паспорта на изследването).
Критично отношение към външната политика на правителството на Румен Радев изразяват общо 52% от анкетираните, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения, а 18,5% смятат, че България излъчва противоречиви сигнали към своите съюзници и международни партньори. Строгото следване на ангажиментите към ЕС и НАТО се припознава като основна характеристика на правителствената политика от 16,7% от анкетираните, докато 15% изтъкват твърдата защита на националния интерес и суверенитета. Показателен за липсата на ясен външнополитически облик на правителството е високият дял на отговорите „Не знам“ – 15%.
• Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. След конституирането на настоящия парламент обаче се наблюдава подобрение спрямо предходния период - 20.2% от анкетираните декларират доверие, докато 57.5% заявяват недоверие към институцията.
• Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48.4% одобрение и с 30.2% неодобрение - положителен баланс от +18.2%.
• Правителството на Румен Радев също се ползва със солидно одобрение от 42%, при 33.6% неодобрение и положителен баланс от +8.4%. Близо една четвърт от хората (24.4%) обаче все още нямат изградено мнение.
При избори сега „Прогресивна България“ отново би потвърдила своя успех от предходния парламентарен вот – 42.3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. На този етап не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили, които изостават на чувствително разстояние. ГЕРБ-СДС са втора политическа сила с 12%. Третото място заема „Продължаваме промяната“ със 7,6%. Непосредствено след тях са ДПС със 7% и „Демократична България“ с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април лек ръст бележат „Възраждане“ – 4,8% и БСП – 3,5%.
Сред политическите фигури далеч пред всички останали са президентът Илияна Йотова, която се ползва с най-високо доверие – 48,4% при сравнително ниско недоверие - 29,2%, както и министър-председателят и лидер на ПБ Румен Радев с 43,2% доверие срещу 38,7% недоверие.
Паспорт на изследването:
Метод на регистрация на данните: телефонно интервю
Обем на извадката: 821 интервюта с пълнолетни граждани на България.
Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.
Теренна дейност: 24 юли 2026 г. - 4 август 2026 г.
Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението по следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3,5% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.
Финансиране: Изследването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #5, #12
13:15 06.08.2026
2 Какво Искаш Ти ?
Помярник !
Гъмжащ от Частни Интереси !
13:16 06.08.2026
3 Дааааа
13:16 06.08.2026
4 Как?
Ще крадат избори с Мадуровките!
13:16 06.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 референдум
13:17 06.08.2026
7 Някой Да Ми Посочи !
Който да Компенсира !
За Всичко !
Останало !
13:21 06.08.2026
8 Софиянец
13:21 06.08.2026
9 Мдааа
13:24 06.08.2026
10 Е, от това проучване
Коментиран от #15
13:26 06.08.2026
11 Факт
13:27 06.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 БКП/КПСС
13:30 06.08.2026
14 А МНОГО ОБСЕБЕНИ
Коментиран от #20
13:31 06.08.2026
15 Ъъъъ не!
До коментар #10 от "Е, от това проучване":Йотова е техният идеален кандидат, затова педофилите си правят оглушки!
13:32 06.08.2026
16 Как
13:37 06.08.2026
17 Шиши и Копринката пак са разкешили
13:37 06.08.2026
18 малко истински факти
13:42 06.08.2026
19 Чичака
13:43 06.08.2026
20 факт
До коментар #14 от "А МНОГО ОБСЕБЕНИ":Хе хей . Не се знае на какво си , но вземи го сменяй ,че изобщо не ти действа добре
Коментиран от #41
13:44 06.08.2026
21 Парпърляк
Коментиран от #22
13:52 06.08.2026
22 хи хий
До коментар #21 от "Парпърляк":С коя мафия ? Сигурно с тази която му плати изборите ? Да не повярваш ,вай какво чудо , шапкаря да се обърне срещу собствения си олигархичен кръг , голям виц ...
13:55 06.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Павел Пенев
14:24 06.08.2026
25 Прогресивна България
Коментиран от #37
14:26 06.08.2026
26 ШЕФА
Коментиран от #29, #36
14:30 06.08.2026
27 Хмм
14:45 06.08.2026
28 Изпързалян
14:47 06.08.2026
29 Гълъб Интернешънъл
До коментар #26 от "ШЕФА":Не се ежи, че на следващите парламентарни едва ли ще хванете и 10% партия ГРОп.
14:48 06.08.2026
30 Калчо
14:49 06.08.2026
31 Анонимен
15:05 06.08.2026
32 Баш Майстора
15:08 06.08.2026
33 Лама от ПП
15:11 06.08.2026
34 стоян георгиев
15:14 06.08.2026
35 Цън цър цър
15:15 06.08.2026
36 Анонимен
До коментар #26 от "ШЕФА":Излез от махалата и се запознай с нормални хора
15:22 06.08.2026
37 "Обичай ме, дори за нищо да не ставам"
До коментар #25 от "Прогресивна България":Така пишехте и за тиквата, ама къде е сега?
15:27 06.08.2026
38 Какви Са ?
Проучвания ?
Коментиран от #39
16:37 06.08.2026
39 По Заявка !
До коментар #38 от "Какви Са ?":На Клиента !
16:38 06.08.2026
40 Горски
16:53 06.08.2026
41 КОЕ БЕШЕ ГРЕШНО
До коментар #20 от "факт":41% за Радев ли??!?. Това че изреждам гепа ДПС ПП ДБ възраждане не моят хванат 40% заедно!???.ако им помогне шестата БСП ще стане. А вие сте на нещо и трябва наистина да се отървете от него. БЕГОМ У ДИСПАНСЕРА ПРИ ГЪЛЪБОВА. А АЗ СЪМ ЧИСТ КАТО МОМИНА СЪЛЗА.
17:12 06.08.2026
42 тази
18:15 06.08.2026