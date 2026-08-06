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"Галъп": „Прогресивна България“ запазва високата подкрепа

"Галъп": „Прогресивна България“ запазва високата подкрепа

6 Август, 2026 13:11 2 464 42

  • пб-
  • румен радев-
  • външна политика

Критично отношение към външната политика на правителството на Румен Радев изразяват общо 52% от анкетираните

"Галъп": „Прогресивна България“ запазва високата подкрепа - 1
Графика: Галъп
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Няма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни от съставянето на правителството на Румен Радев. „Прогресивна България“ запазва високата подкрепа, която получи на последните парламентарни избори, както и значителната разлика спрямо втората политическа сила – ГЕРБ-СДС. Високи са нивата на обществено доверие към институциите на президента и правителството. Има повишаване на доверието към парламента. Същевременно се наблюдава засилена критичност в обществото към външнополитическия курс на правителството, която обаче не е консолидирана и се дължи на разнопосочни причини и основания. Това са обобщените изводи от национално представително проучване на „Галъп интернешънъл болкан“, проведено в периода 24 юли – 4 август 2026 г. (вж. по-долу паспорта на изследването).

Критично отношение към външната политика на правителството на Румен Радев изразяват общо 52% от анкетираните, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения, а 18,5% смятат, че България излъчва противоречиви сигнали към своите съюзници и международни партньори. Строгото следване на ангажиментите към ЕС и НАТО се припознава като основна характеристика на правителствената политика от 16,7% от анкетираните, докато 15% изтъкват твърдата защита на националния интерес и суверенитета. Показателен за липсата на ясен външнополитически облик на правителството е високият дял на отговорите „Не знам“ – 15%.

• Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. След конституирането на настоящия парламент обаче се наблюдава подобрение спрямо предходния период - 20.2% от анкетираните декларират доверие, докато 57.5% заявяват недоверие към институцията.

• Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48.4% одобрение и с 30.2% неодобрение - положителен баланс от +18.2%.

• Правителството на Румен Радев също се ползва със солидно одобрение от 42%, при 33.6% неодобрение и положителен баланс от +8.4%. Близо една четвърт от хората (24.4%) обаче все още нямат изградено мнение.

При избори сега „Прогресивна България“ отново би потвърдила своя успех от предходния парламентарен вот – 42.3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. На този етап не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили, които изостават на чувствително разстояние. ГЕРБ-СДС са втора политическа сила с 12%. Третото място заема „Продължаваме промяната“ със 7,6%. Непосредствено след тях са ДПС със 7% и „Демократична България“ с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април лек ръст бележат „Възраждане“ – 4,8% и БСП – 3,5%.

Сред политическите фигури далеч пред всички останали са президентът Илияна Йотова, която се ползва с най-високо доверие – 48,4% при сравнително ниско недоверие - 29,2%, както и министър-председателят и лидер на ПБ Румен Радев с 43,2% доверие срещу 38,7% недоверие.

Паспорт на изследването:

Метод на регистрация на данните: телефонно интервю

Обем на извадката: 821 интервюта с пълнолетни граждани на България.

Метод на формиране на извадката: Квотна извадка, формирана по признаците възраст, пол, образование и тип на населеното място.

Теренна дейност: 24 юли 2026 г. - 4 август 2026 г.

Представителност: Национално представително за пълнолетното население на страната. Проучването възпроизвежда структурата на населението по следните демографски признаци: пол, възраст, образование, тип населено място. Максималната статистическа грешка е ±3,5% за 50% дял за основната извадка при 95% гаранционна вероятност.

Финансиране: Изследването е част от независимата изследователска програма на „Галъп интернешънъл болкан“ и е финансирано със собствени средства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    20 41 Отговор
    Щом нпо-прайда ревът значи всичко в България е нормално и ще имаме Йотова за президент.

    Коментиран от #5, #12

    13:15 06.08.2026

  • 2 Какво Искаш Ти ?

    27 6 Отговор
    От Този !

    Помярник !

    Гъмжащ от Частни Интереси !

    13:16 06.08.2026

  • 3 Дааааа

    35 8 Отговор
    Крепят се един друг да не се строполят .

    13:16 06.08.2026

  • 4 Как?

    41 14 Отговор
    В живия живот не съм чул някой, който е гласувал за тях, да не ги псува жестоко, и да не съжалява горчиво!
    Ще крадат избори с Мадуровките!

    13:16 06.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 референдум

    22 8 Отговор
    Ама бочко е готов с министерски кабинет , който ще оправи кочината която Е направи !! този идвид трябва да на площада ,и народа да каже на колко да се осъди !

    13:17 06.08.2026

  • 7 Някой Да Ми Посочи !

    17 4 Отговор
    Един Единствен Успешен Бизнес !

    Който да Компенсира !

    За Всичко !

    Останало !

    13:21 06.08.2026

  • 8 Софиянец

    19 14 Отговор
    Хихихи, язък за евро истерията на сглобкаджиите срещу правителството на Радев! Норада вече не се връзва на ефро лакеи!

    13:21 06.08.2026

  • 9 Мдааа

    20 8 Отговор
    протежето на петроханската секта гяуров, ще има горе долу толкова подкрепа за президентските избори 😂 цецка цачева на ппдб, хахахах

    13:24 06.08.2026

  • 10 Е, от това проучване

    18 14 Отговор
    Става ясно защо "опозицията" е толкова нерешителна в избора си за кандидат-президент. Въпреки всички крясъци от ГЕРБ и ППДБ нещата не са се променили съществено. В тоталната си неадекватност жълтопаветните йесмени са в ступор. Няма кой да им каже какво да правят и те продължават да повтарят старите опорни, въпреки, че посоката на вятъра се промени.

    Коментиран от #15

    13:26 06.08.2026

  • 11 Факт

    10 5 Отговор
    Я,пак ! ...

    13:27 06.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БКП/КПСС

    29 11 Отговор
    Нали знаете на КОЙ е галъп. Такива социолози "познаха" и изборния резултат през април. Цялата машина на Шиши е в услуга на крадевистите.

    13:30 06.08.2026

  • 14 А МНОГО ОБСЕБЕНИ

    11 20 Отговор
    Тръпчифци пишат коментират колко зле бил Радев всичко се разпада при него биле тъпи отиват си те. Страх и манипулации сте всички от тези партийки под него РАДЕВ. НЕ МОЖЕТЕ ДА НАПРАВИТЕ % ОТ ПЕТТЕ ВЗЕТИ ЗАЕДНО КОЛКО НЕГОВИЯ 41%. МЪКА МЪКА. ПОД РЪЧИЧКА И У ДВОРА НА ЗАТВОРА .

    Коментиран от #20

    13:31 06.08.2026

  • 15 Ъъъъ не!

    17 10 Отговор

    До коментар #10 от "Е, от това проучване":

    Йотова е техният идеален кандидат, затова педофилите си правят оглушки!

    13:32 06.08.2026

  • 16 Как

    25 7 Отговор
    Всички " неутрални" като Галъп дават висока оценка на ПБ.Че те нищо не вършат за хората само високопарни обещания.Платени подмазвачи.

    13:37 06.08.2026

  • 17 Шиши и Копринката пак са разкешили

    26 8 Отговор
    Да, бе, верваме, ама некой друг път! Щом още на 3-тие месец почнаха "социологическите проучвания" за рейтинга на Муньо Шишев и гълъбарника му, значи работата е много зле за тия крадци.

    13:37 06.08.2026

  • 18 малко истински факти

    22 6 Отговор
    Нищо ново в България . Платените проучвания пак обслужват управляващата пребоядисана шайка апаши , и нищо повече . Ще има още много от същото , докато не ги подхванем със сопите ...

    13:42 06.08.2026

  • 19 Чичака

    7 6 Отговор
    😆 какво ще кажат Боко, жилтопаветните и останалите?

    13:43 06.08.2026

  • 20 факт

    4 4 Отговор

    До коментар #14 от "А МНОГО ОБСЕБЕНИ":

    Хе хей . Не се знае на какво си , но вземи го сменяй ,че изобщо не ти действа добре

    Коментиран от #41

    13:44 06.08.2026

  • 21 Парпърляк

    6 18 Отговор
    Генерал Радев и четата смело напред в борбата с мафията!

    Коментиран от #22

    13:52 06.08.2026

  • 22 хи хий

    20 6 Отговор

    До коментар #21 от "Парпърляк":

    С коя мафия ? Сигурно с тази която му плати изборите ? Да не повярваш ,вай какво чудо , шапкаря да се обърне срещу собствения си олигархичен кръг , голям виц ...

    13:55 06.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Павел Пенев

    20 3 Отговор
    Социологията на Галъп е като прогноза на БТВ за времето. Нищо не познаха и на последните избори. Кой им плаща на тези интелигентни мошеници? Мекерето на ГЕРБ проф. Константинов, започна да лъже много по умерено.

    14:24 06.08.2026

  • 25 Прогресивна България

    6 11 Отговор
    Следващите три поколения българи ще се раждат и умират под владичеството на хората на Генерал Румен Радев. Най-успешния владетел на България след Симеон Първи

    Коментиран от #37

    14:26 06.08.2026

  • 26 ШЕФА

    15 6 Отговор
    Галъп или Галъб Донев е направил националното проучване,защото аз ако познавам сто човека,сто и трима казват че Румен ГаДев Боташоглу и неговото ОПГ ПБ са престъпници,лъжци и нац.предатели !

    Коментиран от #29, #36

    14:30 06.08.2026

  • 27 Хмм

    6 4 Отговор
    малко по малко ДБ върви към отпадане

    14:45 06.08.2026

  • 28 Изпързалян

    11 3 Отговор
    Лъжите!Ако беше така нямаше нужда да разигравате оня театър с български и руски знамена а на огромен екран Путин и Радев заедно.Всички които излъгахте тогава ви презират 100%.

    14:47 06.08.2026

  • 29 Гълъб Интернешънъл

    7 4 Отговор

    До коментар #26 от "ШЕФА":

    Не се ежи, че на следващите парламентарни едва ли ще хванете и 10% партия ГРОп.

    14:48 06.08.2026

  • 30 Калчо

    13 3 Отговор
    От Калъп много яко са надули процентите на лъжеца Крадефф. Видчхме го и него колко струва.

    14:49 06.08.2026

  • 31 Анонимен

    9 1 Отговор
    Оставка Оставка оставка

    15:05 06.08.2026

  • 32 Баш Майстора

    2 4 Отговор
    Розовите пижами се пръскат от яд

    15:08 06.08.2026

  • 33 Лама от ПП

    1 3 Отговор
    Въх... ще се самоубия

    15:11 06.08.2026

  • 34 стоян георгиев

    2 2 Отговор
    Хахаха жендърнята е с отпаднала необходимост

    15:14 06.08.2026

  • 35 Цън цър цър

    1 2 Отговор
    Сглобката е в кома

    15:15 06.08.2026

  • 36 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "ШЕФА":

    Излез от махалата и се запознай с нормални хора

    15:22 06.08.2026

  • 37 "Обичай ме, дори за нищо да не ставам"

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Прогресивна България":

    Така пишехте и за тиквата, ама къде е сега?

    15:27 06.08.2026

  • 38 Какви Са ?

    3 0 Отговор
    Тези Нагодени !

    Проучвания ?

    Коментиран от #39

    16:37 06.08.2026

  • 39 По Заявка !

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Какви Са ?":

    На Клиента !

    16:38 06.08.2026

  • 40 Горски

    3 1 Отговор
    Галъп е втората най корумпирана агенция след Алфа Рисърч.Нека някой да ме обори! А бе хора заради неадекватнито изказване на Чамова от 05.08. италианската позиция е че тя потвърдила че има прояви на антисемитизъм и това се говори от италиански политици и в техния парламент.Единствено в социалните медии където е публикувано изказването на хотелиера за щетите са приели че случая е преувеличен. Тази жена външната създава само проблеми на международно ниво ,няма понятие от дипломация. Галъп са корумпирани и винаги пишат в полза на Румен Радев ,а той много хитро прави пари покрай олигарсите без да прави нищо хитър селянин.

    16:53 06.08.2026

  • 41 КОЕ БЕШЕ ГРЕШНО

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "факт":

    41% за Радев ли??!?. Това че изреждам гепа ДПС ПП ДБ възраждане не моят хванат 40% заедно!???.ако им помогне шестата БСП ще стане. А вие сте на нещо и трябва наистина да се отървете от него. БЕГОМ У ДИСПАНСЕРА ПРИ ГЪЛЪБОВА. А АЗ СЪМ ЧИСТ КАТО МОМИНА СЪЛЗА.

    17:12 06.08.2026

  • 42 тази

    0 0 Отговор
    новина си е виц. Кой вярва на тези продуктово позиционирани смешки?Чорапа демонстративно се разхождаше с йотова или генерал деси без охрана.Я го вижте сега с бронирания мерцедес+ нсо ,и се озърта като лалугер.

    18:15 06.08.2026

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