70 години без Бертолт Брехт – драматургът, който промени театъра

На 14 август се навършват 70 години от смъртта на Бертолт Брехт – германския драматург, поет и театрален режисьор, чиито идеи променят представите за сценично изкуство през XX век. Авторът на „Майка Кураж и нейните деца“, „Тригрошова опера“ и „Животът на Галилей“ умира на 14 август 1956 г. в Източен Берлин на 58-годишна възраст.

От Аугсбург до голямата европейска сцена

Бертолт Брехт е роден на 10 февруари 1898 г. в Аугсбург, Германия, с името Ойген Бертолд Фридрих Брехт. Първите му значими успехи идват през 20-те години на миналия век, когато се утвърждава като една от най-ярките фигури на германската театрална сцена.

През 1924 г. се премества в Берлин, където работи с композитори и театрални дейци, сред които Курт Вайл и Ханс Айслер. Именно този период ражда някои от най-разпознаваемите му произведения.

Сред тях е „Тригрошова опера“, създадена в сътрудничество с Курт Вайл и поставена за първи път през 1928 г. Творбата се превръща в международен успех и остава едно от най-известните произведения в модерния театрален репертоар.

Брехт и „епическият театър“

Името на Бертолт Брехт е неразривно свързано с развитието на т.нар. епически театър. За разлика от традиционната драма, която цели зрителят да се идентифицира емоционално с героите, Брехт настоява публиката да запази критична дистанция и да разсъждава върху социалните и политическите проблеми, представени на сцената.

Той използва песни, надписи, обръщения към публиката, внезапни прекъсвания на действието и други похвати, с които напомня на зрителя, че наблюдава театрална постановка.

Този подход оказва огромно влияние върху режисьори, драматурзи и актьори през втората половина на XX век и остава част от обучението по театър и драматургия и днес.

Изгнание след идването на Хитлер

Политическите възгледи на Брехт и неговите произведения го превръщат в мишена след идването на националсоциалистите на власт през 1933 г.

Той напуска Германия и прекарва години в изгнание, преминавайки през Чехословакия, Австрия и Швейцария, а по-късно живее в Дания, Швеция и Финландия. Именно в годините на изгнание създава част от най-значимите си творби.

Сред тях са „Майка Кураж и нейните деца“, „Добрият човек от Сечуан“, „Животът на Галилей“ и „Неудържимият възход на Артуро Уи“.

След Европа Брехт се установява и в Съединените щати, но след края на Втората световна война се връща на Стария континент.

„Берлинер ансамбъл“ – театърът на Брехт

През 1949 г. Бертолт Брехт и съпругата му, актрисата Хелене Вайгел, основават легендарния Berliner Ensemble.

Театърът се превръща в своеобразна лаборатория за сценичните идеи на Брехт. През 1954 г. трупата получава за постоянен дом историческия Theater am Schiffbauerdamm в Берлин.

„Берлинер ансамбъл“ продължава да съществува и днес и остава една от емблематичните германски театрални институции.

Последните лета край езерото Шермюцел

Особено място в последните години от живота на драматурга заема градчето Буков в провинция Бранденбург. От 1952 г. Брехт и Хелене Вайгел прекарват летните месеци там, в къща край езерото Шермюцел.

Именно в Буков през 1953–1954 г. писателят създава последния си поетичен цикъл – „Буковски елегии“.

Днес бившият дом на семейството е музей – Brecht-Weigel-Haus, който привлича посетители с оригинални мебели, лични вещи и театрални реквизити. През 2026 г., когато се отбелязва 70-годишнината от смъртта му, интересът към мястото остава значителен.

Смъртта на Бертолт Брехт

Бертолт Брехт умира на 14 август 1956 г. в Източен Берлин, само шест месеца след като е навършил 58 години. Причината за смъртта е свързана с тежките му сърдечни проблеми.

Погребан е в гробището Dorotheenstädtischer Friedhof в Берлин, близо до дома, който е споделял с Хелене Вайгел.

Най-известните произведения на Брехт

Сред творбите, които превръщат Бертолт Брехт в един от най-влиятелните драматурзи на XX век, са:

„Тригрошова опера“

„Майка Кураж и нейните деца“

„Животът на Галилей“

„Добрият човек от Сечуан“

„Кавказкият тебеширен кръг“

„Господин Пунтила и неговият слуга Мати“

„Неудържимият възход на Артуро Уи“

Наследството му остава живо 70 години по-късно

Седем десетилетия след смъртта му пиесите на Бертолт Брехт продължават да се поставят на сцени по целия свят. Неговият модел за театър, който не просто забавлява зрителя, а го кара да анализира обществото и собственото си място в него, остава сред най-влиятелните идеи в историята на модерната драматургия.

На 14 август 2026 г., точно 70 години след смъртта му, Брехт остава не само име от историята на литературата, а автор, чиито въпроси за властта, войната, бедността, морала и човешкия избор продължават да звучат съвременно.