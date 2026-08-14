САЩ подготвят безпрецедентен икономически натиск срещу Иран

Съединените щати подготвят нови, безпрецедентни мерки за икономическа изолация на Иран, които се очаква да бъдат обявени още през следващата седмица. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за Newsmax, цитиран от Ройтерс, предава Vesti.bg.

„Очаквайте още съобщения през следващата седмица, защото ще приложим мерки, каквито досега не са виждани в историята на икономическата изолация на държава“, заяви Бесънт.

По думите му Вашингтон възнамерява да съчетае икономическата изолация на Иран с продължаваща блокада на Ормузкия проток - стратегически морски маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и природен газ.

„Това ще бъде комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища“, каза американският финансов министър.

Вашингтон подготвя продължителна блокада

Изявлението на Бесънт идва ден след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ имат възможност да поддържат военноморската блокада на иранските пристанища за неопределено време.

По думите му американските военноморски сили могат да извършват ротации на корабите, което би позволило операцията да продължи дългосрочно.

Вашингтон използва блокадата като инструмент за засилване на натиска върху Техеран. Мярката вече оказва влияние върху иранския износ на петрол, докато напрежението около Ормузкия проток продължава да се увеличава.

Иран настоява, че контролира стратегическия воден път и че той няма да бъде отворен, докато САЩ не изпълнят поставените от Техеран условия. Сред тях са прекратяване на военните действия и размразяване на ирански активи в чужбина.

Дипломатическите усилия са в застой

Новите заплахи от Вашингтон идват на фона на задънена улица в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта и възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Според Ройтерс разговорите за възстановяване на временното споразумение между двете страни са блокирани. Вашингтон обвинява Техеран, че отказва да отвори протока, докато Иран твърди, че САЩ не са изпълнили ангажиментите си за прекратяване на блокадата и освобождаване на замразени ирански активи.

На този фон американската администрация изглежда засилва икономическия натиск върху Техеран, вместо незабавно да предприема нова военна ескалация.

Ормузкият проток поставя световните пазари под натиск

Продължителното ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток създава сериозни рискове за световните енергийни пазари. През него традиционно преминава значителна част от международната търговия с петрол и природен газ.

По-продължителното прекъсване на трафика може да доведе до ново поскъпване на енергоносителите и допълнителен инфлационен натиск върху световната икономика.

Така конфликтът между Вашингтон и Техеран вече има последствия далеч извън двустранните отношения. Бъдещето на корабоплаването през Ормузкия проток се превръща в един от ключовите фактори за цените на енергията и стабилността на световните пазари.