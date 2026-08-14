САЩ подготвят безпрецедентен икономически натиск срещу Иран

Съединените щати подготвят нови, безпрецедентни мерки за икономическа изолация на Иран, които се очаква да бъдат обявени още през следващата седмица. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за Newsmax, цитиран от Ройтерс, предава Vesti.bg.
„Очаквайте още съобщения през следващата седмица, защото ще приложим мерки, каквито досега не са виждани в историята на икономическата изолация на държава“, заяви Бесънт.
По думите му Вашингтон възнамерява да съчетае икономическата изолация на Иран с продължаваща блокада на Ормузкия проток - стратегически морски маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и природен газ.
„Това ще бъде комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища“, каза американският финансов министър.
Вашингтон подготвя продължителна блокада
Изявлението на Бесънт идва ден след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ имат възможност да поддържат военноморската блокада на иранските пристанища за неопределено време.
По думите му американските военноморски сили могат да извършват ротации на корабите, което би позволило операцията да продължи дългосрочно.
Вашингтон използва блокадата като инструмент за засилване на натиска върху Техеран. Мярката вече оказва влияние върху иранския износ на петрол, докато напрежението около Ормузкия проток продължава да се увеличава.
Иран настоява, че контролира стратегическия воден път и че той няма да бъде отворен, докато САЩ не изпълнят поставените от Техеран условия. Сред тях са прекратяване на военните действия и размразяване на ирански активи в чужбина.
Дипломатическите усилия са в застой
Новите заплахи от Вашингтон идват на фона на задънена улица в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта и възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.
Според Ройтерс разговорите за възстановяване на временното споразумение между двете страни са блокирани. Вашингтон обвинява Техеран, че отказва да отвори протока, докато Иран твърди, че САЩ не са изпълнили ангажиментите си за прекратяване на блокадата и освобождаване на замразени ирански активи.
На този фон американската администрация изглежда засилва икономическия натиск върху Техеран, вместо незабавно да предприема нова военна ескалация.
Ормузкият проток поставя световните пазари под натиск
Продължителното ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток създава сериозни рискове за световните енергийни пазари. През него традиционно преминава значителна част от международната търговия с петрол и природен газ.
По-продължителното прекъсване на трафика може да доведе до ново поскъпване на енергоносителите и допълнителен инфлационен натиск върху световната икономика.
Така конфликтът между Вашингтон и Техеран вече има последствия далеч извън двустранните отношения. Бъдещето на корабоплаването през Ормузкия проток се превръща в един от ключовите фактори за цените на енергията и стабилността на световните пазари.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #5, #32, #39, #45
08:52 14.08.2026
2 Варна 3
Коментиран от #4, #6
08:53 14.08.2026
3 Буба
Коментиран от #22
08:53 14.08.2026
4 Руснак
До коментар #2 от "Варна 3":Ние какви Господари на света сме ве копейка? Издирват Президента ни в 134 държави по света със заповед за арест?
Коментиран от #13, #25
08:55 14.08.2026
5 Тик-Ток
До коментар #1 от "Путин":Иран могат да изнасят петрол по суша към Китай и централна Азия ,а Дони Епщайн само ще блокира петрола на държавите от залива ,щото Иран няма да пусне да мине и една капка петрол и цените на горивата отиват в стратосферата
Коментиран от #21, #26
08:56 14.08.2026
6 ФАКТ
До коментар #2 от "Варна 3":Комуне, като се събуди, гледаш пак си на строежа и кофата те чака.
08:56 14.08.2026
7 Някой
САЩ имат респект единствено и само от силата.
Коментиран от #11
08:56 14.08.2026
8 име
08:59 14.08.2026
9 СМЕШНИЦИ
Коментиран от #46
08:59 14.08.2026
10 Ще им "натиснат"...
Коментиран от #14
09:00 14.08.2026
11 правилно
До коментар #7 от "Някой":Нужна е да подпукат краварските кораби в индийссия океан. Така, както ги принудиха да се изнесат от базите си в арабските страни, така могат да ги принудят и до се оттеглят с гемиите си.
Коментиран от #12
09:01 14.08.2026
12 Хсйо
До коментар #11 от "правилно":Не давай акъли. Действай.
09:02 14.08.2026
13 пий си хачтата
До коментар #4 от "Руснак":И не си пиши сам!
Коментиран от #15
09:02 14.08.2026
14 Хихи!
До коментар #10 от "Ще им "натиснат"...":Как какво? Доста зле живеят.
Коментиран от #28, #29
09:02 14.08.2026
15 Сатана Z
До коментар #13 от "пий си хачтата":Тея на шкафчето са твои. Не ги пробутвай другиму.
09:03 14.08.2026
16 ПСветовната Биологична
AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталнито евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР.
Коментиран от #23
09:04 14.08.2026
17 Дзак
09:04 14.08.2026
18 Kaлпазанин
Коментиран от #20
09:05 14.08.2026
19 Някой
09:06 14.08.2026
20 Гледат от Кремъл
До коментар #18 от "Kaлпазанин":Е и? Пречат ли ти?
09:06 14.08.2026
21 име
До коментар #5 от "Тик-Ток":По принцип е така, Иран може да изнася, не го бъркат санкции щото продава в БРИКС на каквато валута се разберат с купувача и не ползват СУИФТ за разплащане. А арабите немогат. Но циониста-военно престъпник Хитлеряху наскоро заяви, че било нужно да се направи претролопровод и газопровод от арабския полуостров до тяхното крайбрежие. Целта е да цоцат арабите и ЕССР, като застанат последата. А познай що искат да гепят Газа, че и още от крайбрежието на Ливан - щото при тях нямало достатъчно дълбочина за големи кораби. Това ще отнеме поне 4г, но въпроса е че краварската блокада бута арабите към този проект, за петролопровод и газопровод.
09:08 14.08.2026
22 Борис Джонсън
До коментар #3 от "Буба":До последния окраинец
Коментиран от #27
09:09 14.08.2026
23 Извинете,
До коментар #16 от "ПСветовната Биологична":лошо ли Ви е? От въртолет ли Ви чипираха!
На доктор! Спешен случай сте!
09:09 14.08.2026
24 Псиоп
Как здравето и затоплянето съвместно водят до задълбочаване на проблемите? Перките са месомелачки за птиците и прилепите, но се поставят точно на пътя на птиците, там вятърът е по-силен, после мишките, нерегулирани от соколите и совите, ще ви донесат хантавируса, ниски реколти и глад, а комарите (храна за лястовици и прилепи) - маларии, нилски трески и други вируси. Европейските екополитики и регулации са продължение на културната революция на комунягата, другаря ви Мао, дето избиваше врабчета. За зимата грипна епидемия и неработещи мРНК, против грипа, но задължителни за да работите, учите или пътувате!!!
Коментиран от #30, #31
09:09 14.08.2026
25 Ба бааааа
До коментар #4 от "Руснак":Иди го хвани награда ще ти дадат
09:10 14.08.2026
26 Тик так
До коментар #5 от "Тик-Ток":Дони нищо не мое да направи сврши пералните
09:11 14.08.2026
27 Буба
До коментар #22 от "Борис Джонсън":Ихааа! Значи и последният провинциален украинец ще се вихри в Мацква. Браво. А последните руснаци къде ще са през това време?
А колегата Последния софиянец? Той в КНДР ли ще управлява? Аз съм За.
Коментиран от #33
09:12 14.08.2026
28 Мухахаха
До коментар #14 от "Хихи!":И как живеят
Коментиран от #43
09:12 14.08.2026
29 Може, ама Ким
До коментар #14 от "Хихи!":Произвежда за седмица толкова ядрени ракети, колкото САЩ и западът не могат за години. Китай само за 30 г стана световна икономическа сила и изпревари САЩ. Русия има най-големият ядрен арсенал в света и владее напълно северният морски път. Огромна страна са и имат километри граница с Китай. Те могат да си обменят с Китай всякакви стоки и без да имат връзка със Запада. Най-добрите ядрени реактори и най-надеждните АЕЦ-ове прави Русия!!! Истината вече е, Азия вече победи икономически Запада.
Коментиран от #34
09:13 14.08.2026
30 Бегай
До коментар #24 от "Псиоп":И ти като костя много приказки ама празни
09:14 14.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Читател
До коментар #1 от "Путин":А ако иранците наложат санкции на подводните кабели, които преминават покрай тях, какъв ли ще е воят?
Коментиран от #41
09:15 14.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Хихи!
До коментар #29 от "Може, ама Ким":Ония, с които прави всекидневна заря в двора си ли? Така може.
09:15 14.08.2026
35 Аеееее
Коментиран от #38
09:17 14.08.2026
36 Буба
До коментар #33 от "Ба бааааа":Спри се бе, хомосексуал.
Това не ЛГБТ форум. Тичкай при своите🌈
09:17 14.08.2026
37 гост
Коментиран от #40
09:18 14.08.2026
38 Хайо
До коментар #35 от "Аеееее":Ние зор нямаме. Твоят Путин губи в момента, диванний юнако!
Коментиран от #42
09:20 14.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Хихи!
До коментар #37 от "гост":И какво ще прави изолираният Иран. Ще си чати с Путин ли?
09:21 14.08.2026
41 Хихи!
До коментар #32 от "Читател":Чети бре! Къпи се бре!
09:22 14.08.2026
42 Нещо гелпиш
До коментар #38 от "Хайо":Страхливото розаво мишле на фронт не му се ходи
Коментиран от #44
09:23 14.08.2026
43 Хихи!
До коментар #28 от "Мухахаха":Иди на място да видиш.
09:24 14.08.2026
44 Хайо
До коментар #42 от "Нещо гелпиш":Нашите управници забраниха бг войници да ходят на фронта. Има го черно на бяло. Пък и не се налага.
Но! Смелите копейдачески "патриоти" могат да доброволстват в армията на Путин. Митрофанова
откога ви кани. Нещо се ослушвате.
Коментиран от #49
09:27 14.08.2026
45 40 трилиона
До коментар #1 от "Путин":Санкциите ги плащат обикновенните американци..
09:35 14.08.2026
46 наблюдател
До коментар #9 от "СМЕШНИЦИ":до 9 може и да не излезе нищо ама са длъжни да пробват американците с дълга продължителна блокада и продължително гладуване на иранците
09:35 14.08.2026
47 Боже, Боже!
Какво ти ври в кратуната рижава?
09:45 14.08.2026
48 Боже, Боже!
Какво ти ври в кратуната рижава?
09:49 14.08.2026
49 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно
До коментар #44 от "Хайо":👎👎👎🚽🚽🚽🌽🌽🌽👃👃👃🤡🤡🤡💀☠
09:55 14.08.2026
50 Механик
Тъжна и грозна картина.
09:57 14.08.2026