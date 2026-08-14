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САЩ подготвят безпрецедентен икономически натиск срещу Иран

САЩ подготвят безпрецедентен икономически натиск срещу Иран

14 Август, 2026 08:51 1 453 50

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  • сащ-
  • икономически натиск

Вашингтон заплашва с нови санкции и продължителна блокада на Ормузкия проток

САЩ подготвят безпрецедентен икономически натиск срещу Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати подготвят нови, безпрецедентни мерки за икономическа изолация на Иран, които се очаква да бъдат обявени още през следващата седмица. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт в интервю за Newsmax, цитиран от Ройтерс, предава Vesti.bg.

„Очаквайте още съобщения през следващата седмица, защото ще приложим мерки, каквито досега не са виждани в историята на икономическата изолация на държава“, заяви Бесънт.

По думите му Вашингтон възнамерява да съчетае икономическата изолация на Иран с продължаваща блокада на Ормузкия проток - стратегически морски маршрут, през който преминава значителна част от световните доставки на петрол и природен газ.

„Това ще бъде комбинация от икономическа изолация, каквато светът не е виждал досега, и продължаваща блокада на Ормузкия проток, която ще възпрепятства влизането и излизането на всякакви стоки от иранските пристанища“, каза американският финансов министър.

Вашингтон подготвя продължителна блокада

Изявлението на Бесънт идва ден след като американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви, че САЩ имат възможност да поддържат военноморската блокада на иранските пристанища за неопределено време.

По думите му американските военноморски сили могат да извършват ротации на корабите, което би позволило операцията да продължи дългосрочно.

Вашингтон използва блокадата като инструмент за засилване на натиска върху Техеран. Мярката вече оказва влияние върху иранския износ на петрол, докато напрежението около Ормузкия проток продължава да се увеличава.

Иран настоява, че контролира стратегическия воден път и че той няма да бъде отворен, докато САЩ не изпълнят поставените от Техеран условия. Сред тях са прекратяване на военните действия и размразяване на ирански активи в чужбина.

Дипломатическите усилия са в застой

Новите заплахи от Вашингтон идват на фона на задънена улица в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта и възстановяване на свободното корабоплаване през Ормузкия проток.

Според Ройтерс разговорите за възстановяване на временното споразумение между двете страни са блокирани. Вашингтон обвинява Техеран, че отказва да отвори протока, докато Иран твърди, че САЩ не са изпълнили ангажиментите си за прекратяване на блокадата и освобождаване на замразени ирански активи.

На този фон американската администрация изглежда засилва икономическия натиск върху Техеран, вместо незабавно да предприема нова военна ескалация.

Ормузкият проток поставя световните пазари под натиск

Продължителното ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток създава сериозни рискове за световните енергийни пазари. През него традиционно преминава значителна част от международната търговия с петрол и природен газ.

По-продължителното прекъсване на трафика може да доведе до ново поскъпване на енергоносителите и допълнителен инфлационен натиск върху световната икономика.

Така конфликтът между Вашингтон и Техеран вече има последствия далеч извън двустранните отношения. Бъдещето на корабоплаването през Ормузкия проток се превръща в един от ключовите фактори за цените на енергията и стабилността на световните пазари.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    3 20 Отговор
    САЩ колят и бесят, защото не са многоходови.

    Коментиран от #5, #32, #39, #45

    08:52 14.08.2026

  • 2 Варна 3

    3 17 Отговор
    Тези господари на света (Русия, САЩ и Китай) не спират със зверствата. Докога ще спрат? Но САЩ никога не обича мир. Русия също.

    Коментиран от #4, #6

    08:53 14.08.2026

  • 3 Буба

    4 19 Отговор
    Хаяско превзе ли Украйна?

    Коментиран от #22

    08:53 14.08.2026

  • 4 Руснак

    3 22 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Ние какви Господари на света сме ве копейка? Издирват Президента ни в 134 държави по света със заповед за арест?

    Коментиран от #13, #25

    08:55 14.08.2026

  • 5 Тик-Ток

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Иран могат да изнасят петрол по суша към Китай и централна Азия ,а Дони Епщайн само ще блокира петрола на държавите от залива ,щото Иран няма да пусне да мине и една капка петрол и цените на горивата отиват в стратосферата

    Коментиран от #21, #26

    08:56 14.08.2026

  • 6 ФАКТ

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Варна 3":

    Комуне, като се събуди, гледаш пак си на строежа и кофата те чака.

    08:56 14.08.2026

  • 7 Някой

    16 2 Отговор
    САЩ говорят за примирие, но налагат икономическо задушаване. Това пак е война, макар и не с бомби (които САЩ явно вече нямат в нужните колчиества). Така че, ако съм на ираните, бомбене до дупка. И по маерикански военни обекти в региона, и по американски военни кораби и самолетоносачи. А може и по енергийни обекти на пуделчетата на САЩ.
    САЩ имат респект единствено и само от силата.

    Коментиран от #11

    08:56 14.08.2026

  • 8 име

    9 5 Отговор
    На краварите няма кой повече да им се върже, освен евpoгeйците, които са хем прости, хем зависими от тях. Турция, Саудитска Арабия и Пакистан са обсъждали с Египет да направят военен съюз, щото ционистите се хвалят на всеослушание че управляват САЩ и с тяхна помощ ще стават региотален хегемон. Най-вече на Турция и СА, но и на Пакистан им е ясно че са следващите на мушката. Подали са фалшиви разузнавателни данни на египтяните и те са ги предали на краварите и ционистите. Затова Египет не е включен. Сега египетския Сиси ще стиска палци да не му направят арабска пролет.

    08:59 14.08.2026

  • 9 СМЕШНИЦИ

    10 3 Отговор
    НИЩО НЯМА ДА ПРОИЗЛЕЗЕ ОТ ТОВА.

    Коментиран от #46

    08:59 14.08.2026

  • 10 Ще им "натиснат"...

    16 4 Отговор
    Да погледнат картата: Русия, Китай, Иран, Северна Корея... Тези всичките са "натиснати" вече и кво? Те взаимно са от клуба на натиснатите и работят заедно и заедно са по-голяма сила от целият ви "евро атлантически свят"!

    Коментиран от #14

    09:00 14.08.2026

  • 11 правилно

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Някой":

    Нужна е да подпукат краварските кораби в индийссия океан. Така, както ги принудиха да се изнесат от базите си в арабските страни, така могат да ги принудят и до се оттеглят с гемиите си.

    Коментиран от #12

    09:01 14.08.2026

  • 12 Хсйо

    3 4 Отговор

    До коментар #11 от "правилно":

    Не давай акъли. Действай.

    09:02 14.08.2026

  • 13 пий си хачтата

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Руснак":

    И не си пиши сам!

    Коментиран от #15

    09:02 14.08.2026

  • 14 Хихи!

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ще им "натиснат"...":

    Как какво? Доста зле живеят.

    Коментиран от #28, #29

    09:02 14.08.2026

  • 15 Сатана Z

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "пий си хачтата":

    Тея на шкафчето са твои. Не ги пробутвай другиму.

    09:03 14.08.2026

  • 16 ПСветовната Биологична

    2 2 Отговор
    Тя войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.
    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталнито евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР.

    Коментиран от #23

    09:04 14.08.2026

  • 17 Дзак

    6 2 Отговор
    Най-много да ги сближат още повече с Русия!

    09:04 14.08.2026

  • 18 Kaлпазанин

    5 2 Отговор
    Не се умориха да заплашват и побеждават с миризливите си усти

    Коментиран от #20

    09:05 14.08.2026

  • 19 Някой

    1 6 Отговор
    ще се престраши ли да каже на Путин в каша се е объркал. Достойните изходи за него са два: Хага или евтаназни хапчета.

    09:06 14.08.2026

  • 20 Гледат от Кремъл

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Kaлпазанин":

    Е и? Пречат ли ти?

    09:06 14.08.2026

  • 21 име

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    По принцип е така, Иран може да изнася, не го бъркат санкции щото продава в БРИКС на каквато валута се разберат с купувача и не ползват СУИФТ за разплащане. А арабите немогат. Но циониста-военно престъпник Хитлеряху наскоро заяви, че било нужно да се направи претролопровод и газопровод от арабския полуостров до тяхното крайбрежие. Целта е да цоцат арабите и ЕССР, като застанат последата. А познай що искат да гепят Газа, че и още от крайбрежието на Ливан - щото при тях нямало достатъчно дълбочина за големи кораби. Това ще отнеме поне 4г, но въпроса е че краварската блокада бута арабите към този проект, за петролопровод и газопровод.

    09:08 14.08.2026

  • 22 Борис Джонсън

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "Буба":

    До последния окраинец

    Коментиран от #27

    09:09 14.08.2026

  • 23 Извинете,

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "ПСветовната Биологична":

    лошо ли Ви е? От въртолет ли Ви чипираха!
    На доктор! Спешен случай сте!

    09:09 14.08.2026

  • 24 Псиоп

    4 2 Отговор
    Сценарият на всяка псиоп епидемия се състои от следните три елемента: 1) Разпространяване на страх и паника към предполагаема заплаха за националната сигурност или общественото здраве; 2)Представяне на безмислено решение, чието прилагане се представя като свещена мисия; 3)Опонентите се анатемосват, като вещици и дезинформатори. Свещените мисии се провалят и задълбочават проблема за да продължи повече, например намаляването на емисиите на СО2 и ваксинирането на цялото човечество с мРНК на Ковид19.
    Как здравето и затоплянето съвместно водят до задълбочаване на проблемите? Перките са месомелачки за птиците и прилепите, но се поставят точно на пътя на птиците, там вятърът е по-силен, после мишките, нерегулирани от соколите и совите, ще ви донесат хантавируса, ниски реколти и глад, а комарите (храна за лястовици и прилепи) - маларии, нилски трески и други вируси. Европейските екополитики и регулации са продължение на културната революция на комунягата, другаря ви Мао, дето избиваше врабчета. За зимата грипна епидемия и неработещи мРНК, против грипа, но задължителни за да работите, учите или пътувате!!!

    Коментиран от #30, #31

    09:09 14.08.2026

  • 25 Ба бааааа

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Руснак":

    Иди го хвани награда ще ти дадат

    09:10 14.08.2026

  • 26 Тик так

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тик-Ток":

    Дони нищо не мое да направи сврши пералните

    09:11 14.08.2026

  • 27 Буба

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Борис Джонсън":

    Ихааа! Значи и последният провинциален украинец ще се вихри в Мацква. Браво. А последните руснаци къде ще са през това време?
    А колегата Последния софиянец? Той в КНДР ли ще управлява? Аз съм За.

    Коментиран от #33

    09:12 14.08.2026

  • 28 Мухахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хихи!":

    И как живеят

    Коментиран от #43

    09:12 14.08.2026

  • 29 Може, ама Ким

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хихи!":

    Произвежда за седмица толкова ядрени ракети, колкото САЩ и западът не могат за години. Китай само за 30 г стана световна икономическа сила и изпревари САЩ. Русия има най-големият ядрен арсенал в света и владее напълно северният морски път. Огромна страна са и имат километри граница с Китай. Те могат да си обменят с Китай всякакви стоки и без да имат връзка със Запада. Най-добрите ядрени реактори и най-надеждните АЕЦ-ове прави Русия!!! Истината вече е, Азия вече победи икономически Запада.

    Коментиран от #34

    09:13 14.08.2026

  • 30 Бегай

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Псиоп":

    И ти като костя много приказки ама празни

    09:14 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Читател

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    А ако иранците наложат санкции на подводните кабели, които преминават покрай тях, какъв ли ще е воят?

    Коментиран от #41

    09:15 14.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Хихи!

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Може, ама Ким":

    Ония, с които прави всекидневна заря в двора си ли? Така може.

    09:15 14.08.2026

  • 35 Аеееее

    1 1 Отговор
    Кресливите олигофрени марш на фронта

    Коментиран от #38

    09:17 14.08.2026

  • 36 Буба

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ба бааааа":

    Спри се бе, хомосексуал.
    Това не ЛГБТ форум. Тичкай при своите🌈

    09:17 14.08.2026

  • 37 гост

    1 2 Отговор
    Да се изолира Ормуза,за да няма и в бъдеще проблеми от подобен род...било сухопътен транспорт било нов канал...изляха се много милиарди в тази война,а и така се изолират тотално брадатите от Иран.

    Коментиран от #40

    09:18 14.08.2026

  • 38 Хайо

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Аеееее":

    Ние зор нямаме. Твоят Путин губи в момента, диванний юнако!

    Коментиран от #42

    09:20 14.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хихи!

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "гост":

    И какво ще прави изолираният Иран. Ще си чати с Путин ли?

    09:21 14.08.2026

  • 41 Хихи!

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Читател":

    Чети бре! Къпи се бре!

    09:22 14.08.2026

  • 42 Нещо гелпиш

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Хайо":

    Страхливото розаво мишле на фронт не му се ходи

    Коментиран от #44

    09:23 14.08.2026

  • 43 Хихи!

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мухахаха":

    Иди на място да видиш.

    09:24 14.08.2026

  • 44 Хайо

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Нещо гелпиш":

    Нашите управници забраниха бг войници да ходят на фронта. Има го черно на бяло. Пък и не се налага.
    Но! Смелите копейдачески "патриоти" могат да доброволстват в армията на Путин. Митрофанова
    откога ви кани. Нещо се ослушвате.

    Коментиран от #49

    09:27 14.08.2026

  • 45 40 трилиона

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Санкциите ги плащат обикновенните американци..

    09:35 14.08.2026

  • 46 наблюдател

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "СМЕШНИЦИ":

    до 9 може и да не излезе нищо ама са длъжни да пробват американците с дълга продължителна блокада и продължително гладуване на иранците

    09:35 14.08.2026

  • 47 Боже, Боже!

    3 0 Отговор
    Ами нали Тръмп обяви, за пореден път, че са победили Иран?
    Какво ти ври в кратуната рижава?

    09:45 14.08.2026

  • 48 Боже, Боже!

    1 0 Отговор
    Ами нали Тръмп обяви, за пореден път, че са победили Иран?
    Какво ти ври в кратуната рижава?

    09:49 14.08.2026

  • 49 ей мухльо ти че си тъп тъп си то е ясно

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Хайо":

    👎👎👎🚽🚽🚽🌽🌽🌽👃👃👃🤡🤡🤡💀☠

    09:55 14.08.2026

  • 50 Механик

    0 0 Отговор
    САЩ са с отпаднала необходимост и колкоо повече се таралежат, толкова по-дълбочко им влиза и стават толкова по-жалки.
    Тъжна и грозна картина.

    09:57 14.08.2026

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