Евровизия 2027 с нови правила: възрастови ограничения и забрани за държавите във война

Европейският съюз за радио и телевизия (EBU) промени правилата за Евровизия 2027. Новите изисквания засягат домакинството при въоръжени конфликти и геополитически кризи, минималната възраст на изпълнителите и използването на предварително записани вокали.

Европейският съюз за радио и телевизия обяви на 12 август новите правила за Евровизия 2027, която ще се проведе в България. Промените са одобрени от Reference Group, ръководния орган на конкурса, след годишния преглед на правилата и обратна връзка от телевизиите, участвали във Виена през 2026 г.

Държава във война може да участва, но може да загуби правото да бъде домакин

Една от основните промени засяга държави, на чиято територия или в непосредствения регион има въоръжен конфликт, сериозна геополитическа ситуация или друг риск за сигурността и стабилността.

Според правилата, ако подобна ситуация съществено засяга сигурността на страната победител, нейният обществен оператор няма да има автоматично право да организира следващото издание на Евровизия. EBU може да възложи независима оценка на сигурността и след консултация с Reference Group да определи дали конкурсът може да бъде проведен безопасно.

Това ограничение не означава автоматично отстраняване на държавата от Евровизия. В официалния правилник изрично е посочено, че решение за невъзможност за домакинство не засяга участието на съответния оператор или резултата му в конкурса.

Правилата определят „непосредствен регион“ като територията на съответната държава и/или съседни територии, когато военни действия, атаки, ограничения на въздушното пространство или други обстоятелства имат пряко отражение върху безопасното провеждане на събитието.

По принцип право на участие в Евровизия имат телевизионни организации, които са членове на EBU и изпълняват изискванията на конкурса. Правилата за 2027 г. позволяват участие на до 44 членове на организацията.

Минималната възраст за Евровизия става 18 години

От Евровизия 2027 минималната възраст на изпълнителите се увеличава от 16 на 18 години. Всеки артист трябва да е навършил 18 години към датата на първата си репетиция.

EBU посочва, че промяната е част от мерките за защита на по-младите изпълнители от натиска, свързан с участието в конкурса. Досега минималната възраст беше 16 години.

На сцената продължават да бъдат разрешени максимум шестима изпълнители за една песен. Един артист може да представлява само една държава в съответното издание.

Основният вокал трябва да бъде изпълнен на живо

EBU уточнява и правилата за вокалите. Основният певец или певци трябва да изпълняват главната мелодия на живо. Предварително записани елементи и беквокали могат да се използват, но не трябва да заменят или прекомерно да подпомагат основното изпълнение.

Пеенето на плейбек остава забранено. Правилата за 2027 г. изрично забраняват и корекцията на височината на гласа, включително Auto-Tune, при вокалното изпълнение на живо.

Без политически послания

Правилникът запазва изискването Евровизия да бъде неполитическо събитие. Не се разрешават политически или идеологически послания в песните и изпълненията, както и използване на конкурса за подкрепа или противопоставяне на политически и геополитически позиции.

Ограничението обхваща изпълненията, репетициите и официалното съдържание, свързано с Евровизия. Забранени са също дискриминационно или обидно съдържание и директна търговска реклама.

Ограничения се въвеждат и за кампаниите за гласуване

Правилата не позволяват мащабни кампании, включително кампании, подкрепяни от държавни институции, които могат непропорционално да влияят върху зрителския вот. Телевизиите, артистите и коментаторите могат да насърчават публиката да гласува и да обясняват начина на гласуване, но не и да участват в подобни мащабни действия за влияние върху резултатите.

EBU запазва правото си да предприема мерки при необичайни модели на гласуване и други обстоятелства, които могат да поставят под въпрос достоверността на резултата.

Какви са основните правила за песните на Евровизия 2027

Песните трябва да бъдат оригинални и да не са били публично издадени или изпълнявани преди 1 септември на годината преди съответното издание на конкурса. Максималната им продължителност остава три минути, а ограничения за езика на изпълнение няма, при условие че съдържанието спазва останалите правила на Евровизия.

Всички заявки се проверяват от EBU. При нарушение телевизията може да бъде задължена да промени песента или изпълнението, а ако проблемът не бъде отстранен, заявката може да бъде отхвърлена.